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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
1:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
12' Гол
Ван дер Хорн Майк
1:1
27' Гол
Гакпо Коди
31'
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
11
Гакпо
Коди
19
Брума
Арминду
9
Винисиус
Карлос
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
20
Загре
Артур
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
30
Remco
Balk
18
Дувикас
Анастасиос
ПСВ
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Ван дер Хорн Майк
(Густафссон Симон)
27'
Гакпо Коди
(Жуниор Мауро)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

ПСВ
Утрехт

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
9.5%
4.8%
18 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

29 матчей

72.4%
13.8%
13.8%
21 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.8%
41.4%
13.8%
13 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:7
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
К
1:3
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:5
К
2:0
Э
1:0
Э
1:5
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.33
Захави Эран 4 0.27
Гакпо Коди 3 0.2
Винисиус Карлос 3 0.2
Вертессен Йорбе 3 0.2
Боскальи Оливье 3 0.2
Сангаре Ибрахим 3 0.2
Рамальо Андре 2 0.13
Доан Рицу 2 0.13
Мадуэке Нони 2 0.13
Ван Гинкел Марко 1 0.07
Прёппер Дэви 1 0.07
Томас Райан 1 0.07
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.4
Силла Мусса 4 0.27
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.27
Густафссон Симон 3 (2) 0.2
Янссен Виллем 2 0.13
Ван дер Хорн Майк 1 0.07
Вормердам Дьянго 1 0.07
Тимбер Квинтен 1 0.07
Махер Адам 1 0.07
Махи Мимаун 1 0.07
Ван дер Марел Марк 1 0.07
Ван де Стрек Сандер 1 0.07
Ван Оверем Йорис 1 0.07
Маллахи Мохамед 1 0.07
Загре Артур 1 0.07
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 6 0
Махер Адам 5 0
Янссен Виллем 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Пас Мартен 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Тер Авест Хидде 1 0
Керк Джирано 1 0
Силла Мусса 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
7
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
10%
1
14%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
7
35%
4
57%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
20%
4
18%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

35
29
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
5
14%
5
17%
1-15
7
20%
3
10%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
5
14%
4
14%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
11
31%
9
31%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
3
19%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4
Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1
Утрехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1
СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Венеция 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
3. ПСВ 1:1 15 10 2 3 35 - 22 32
4. Утрехт 1:1 15 8 3 4 30 - 17 27
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Витесс 14 7 2 5 14 - 21 23
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. АЗ Алкмаар 14 6 2 6 25 - 20 20
9. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
10. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
11. Херенвен 14 5 3 6 17 - 21 18
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Хераклес 14 4 2 8 15 - 20 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 1:1 7 6 1 0 22 - 6 19
2. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
3. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
4. ПСВ 1:1 8 6 1 1 22 - 12 19
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. АЗ Алкмаар 6 4 1 1 16 - 8 13
7. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
8. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
9. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
15. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 1:1 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Утрехт 1:1 8 2 2 4 8 - 11 8
12. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
13. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Утрехт
2.60
4.68
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