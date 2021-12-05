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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
8' Гол
Тиль Гус
20' Желтая карточка
Пинту Иву
22'
21
Марсиано
Офир
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
18
Лонвейк
Найджел
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
19
Ферати
Арианит
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
Фейеноорд
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

Ход матча

8'
Тиль Гус
(Линссен Брайан)
1:0
20'
 
Пинту Иву

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Фейеноорд
Фортуна Ситтард

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:2
Э
4:2
Э
1:4
К
4:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 8 0.53
Тиль Гус 8 0.53
Синистерра Луис 6 0.4
Дессерс Сириль 4 0.27
Тоорнстра Йенс 3 0.2
Кекчю Оркун 1 (1) 0.07
Маласиа Тирелл 1 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.07
Баннис Науфаль 1 0.07
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Джаханбакш Алиреза 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 7 (1) 0.47
Флемминг Зиан 2 0.13
Теки Тесфальдет 1 0.07
Toshio Lake 1 0.07
Ринстра Бен 1 0.07
Кокс Джордж 1 0.07
Samy Baghdadi 1 0.07
Tijjani Noslin 1 0.07

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 2 1
Анга-Лётшер Мартин 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Ринстра Бен 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Кокс Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
21%
4
50%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
3
38%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
32%
0
0%
76-90

Пропущено

7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
57%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
25%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
4
57%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Забито

33
16
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
4
12%
4
25%
1-15
5
15%
3
19%
16-30
7
21%
2
13%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
10
30%
2
13%
76-90

Пропущено

14
34
8 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
2
14%
3
9%
1-15
1
7%
7
21%
16-30
5
36%
5
15%
31-45
4
29%
8
24%
46-60
1
7%
5
15%
61-75
1
7%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 1:0 15 11 2 2 34 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
5. Утрехт 15 8 2 5 30 - 20 26
6. Твенте 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Камбюр 15 8 0 7 27 - 35 24
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 15 6 3 6 18 - 21 21
10. Гоу Эхед Иглс 15 6 2 7 19 - 25 20
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Спарта Роттердам 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Фортуна Ситтард 0:1 15 2 3 10 16 - 35 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1:0 8 7 1 0 20 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 0:1 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Фейеноорд 1:0 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
6. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 7 1 1 5 6 - 13 4
16. Фортуна Ситтард 0:1 8 0 2 6 8 - 16 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Фортуна Ситтард
1.21
8.70
38.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фейеноорд 1:0 Фортуна Ситтард онлайн


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