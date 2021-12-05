  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
5:0
Конец матча

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
8' Гол
Тиль Гус
19' Желтая карточка
Пинту Иву
2:0
26' Гол
Линссен Брайан
40' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
3:0
52' Гол
Линссен Брайан
60' Желтая карточка
Кокс Джордж
4:0
63' Гол
Синистерра Луис
5:0
89' Гол
Джаханбакш Алиреза
90'+3
21
Марсиано
Офир
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
18
Лонвейк
Найджел
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
19
Ферати
Арианит
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
Фейеноорд
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

Ход матча

8'
Тиль Гус
(Линссен Брайан)
1:0
19'
 
Пинту Иву
26'
Линссен Брайан
(Кекчю Оркун)
2:0
30'
Джаханбакш Алиреза
Кекчю Оркун
 
40'
Эурснес Фредрик
 
52'
Линссен Брайан
(Эурснес Фредрик)
3:0
60'
 
Кокс Джордж
61'
 
Tijjani Noslin
Ферати Арианит
63'
Синистерра Луис
(Линссен Брайан)
4:0
67'
Нелсон Райс
Тиль Гус
 
67'
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
 
68'
 
Самарис Андреас
Тирпан Микаэль
82'
Димерс Марк
Тоорнстра Йенс
 
82'
Баннис Науфаль
Синистерра Луис
 
84'
 
Ханссон Эмиль
Сёнтьенс Матс
89'
Джаханбакш Алиреза
(Димерс Марк)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Фейеноорд
Фортуна Ситтард

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:2
Э
4:2
Э
1:4
К
4:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 10 0.67
Тиль Гус 9 0.6
Синистерра Луис 7 0.47
Дессерс Сириль 4 0.27
Тоорнстра Йенс 3 0.2
Кекчю Оркун 1 (1) 0.07
Джаханбакш Алиреза 1 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.07
Маласиа Тирелл 1 0.07
Баннис Науфаль 1 0.07
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 7 (1) 0.47
Флемминг Зиан 2 0.13
Теки Тесфальдет 1 0.07
Toshio Lake 1 0.07
Ринстра Бен 1 0.07
Кокс Джордж 1 0.07
Samy Baghdadi 1 0.07
Tijjani Noslin 1 0.07

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Эурснес Фредрик 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 2 1
Анга-Лётшер Мартин 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Кокс Джордж 2 0
Ринстра Бен 1 0
Пинту Иву 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
8
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
5
21%
4
50%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
3
38%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
20
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
14%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
57%
1
5%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
1
14%
3
15%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
25%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Пропущено

7
19
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
4
57%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Забито

38
16
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
5
13%
4
25%
1-15
6
16%
3
19%
16-30
7
18%
2
13%
31-45
6
16%
3
19%
46-60
3
8%
2
13%
61-75
11
29%
2
13%
76-90

Пропущено

14
39
8 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
2
14%
4
10%
1-15
1
7%
8
21%
16-30
5
36%
5
13%
31-45
4
29%
9
23%
46-60
1
7%
6
15%
61-75
1
7%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 15 11 2 2 38 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
5. Утрехт 15 8 2 5 30 - 20 26
6. Твенте 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Камбюр 15 8 0 7 27 - 35 24
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 15 6 3 6 18 - 21 21
10. Гоу Эхед Иглс 15 6 2 7 19 - 25 20
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Спарта Роттердам 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 16 - 39 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
6. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 7 1 1 5 6 - 13 4
16. Фортуна Ситтард 8 0 2 6 8 - 20 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фейеноорд 5:0 Фортуна Ситтард онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 