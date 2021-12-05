Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Пинту Иву предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гертрейда Лютсхарел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Теки Тесфальдет нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

42' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

41' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Эурснес Фредрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Кокс Джордж выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Теки Тесфальдет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Педерсен Маркус Гольмгрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Кекчю Оркун получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Кекчю Оркун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Эурснес Фредрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Плохо сыграл Тирпан Микаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

21' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Тиль Гус пробил со штрафного прямо в стенку

19' Пинту Иву - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Пинту Иву выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Фейеноорд

14' Маласиа Тирелл бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Вратарь парирует удар, который нанес Маласиа Тирелл , и мяч снова в игре

9' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Г О О О О Л - Тиль Гус забивает с правой ноги!

5' Марсиано Офир взял и забрал мяч на выходе

4' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Тирпан Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Тирпан Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Фейеноорд начинает с центра поля