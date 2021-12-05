Голландия: Эредивизие 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Де Кёйп
1:0
8' ГолТиль Гус
19' Желтая карточкаПинту Иву
2:0
26' ГолЛинссен Брайан
40' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
3:0
52' ГолЛинссен Брайан
60' Желтая карточкаКокс Джордж
4:0
63' ГолСинистерра Луис
5:0
89' ГолДжаханбакш Алиреза
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
12
Пинту
Иву
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
1:0
19'
26'
2:0
40'
52'
60'
63'
67'
89'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Фейеноорд
Фортуна Ситтард
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|10
|0.67
|Тиль Гус
|9
|0.6
|Синистерра Луис
|7
|0.47
|Дессерс Сириль
|4
|0.27
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.2
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.07
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.07
|Маласиа Тирелл
|1
|0.07
|Баннис Науфаль
|1
|0.07
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|7 (1)
|0.47
|Флемминг Зиан
|2
|0.13
|Теки Тесфальдет
|1
|0.07
|Toshio Lake
|1
|0.07
|Ринстра Бен
|1
|0.07
|Кокс Джордж
|1
|0.07
|Samy Baghdadi
|1
|0.07
|Tijjani Noslin
|1
|0.07
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|2
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Кокс Джордж
|2
|0
|Ринстра Бен
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
8
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
5
21%
4
50%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
3
38%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
20
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
14%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
57%
1
5%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
14%
4
20%
61-75
1
14%
3
15%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
2
25%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Пропущено
7
19
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
4
57%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Забито
38
16
18 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
5
13%
4
25%
1-15
6
16%
3
19%
16-30
7
18%
2
13%
31-45
6
16%
3
19%
46-60
3
8%
2
13%
61-75
11
29%
2
13%
76-90
Пропущено
14
39
8 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
2
14%
4
10%
1-15
1
7%
8
21%
16-30
5
36%
5
13%
31-45
4
29%
9
23%
46-60
1
7%
6
15%
61-75
1
7%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|38 - 14
|35
|3.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|4.
|Витесс
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|5.
|Утрехт
|15
|8
|2
|5
|30 - 20
|26
|6.
|Твенте
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Камбюр
|15
|8
|0
|7
|27 - 35
|24
|8.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|9.
|Херенвен
|15
|6
|3
|6
|18 - 21
|21
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|6
|2
|7
|19 - 25
|20
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Ваалвейк
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Хераклес
|15
|4
|2
|9
|15 - 21
|14
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|16 - 39
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|15
|1
|3
|11
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|13.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1