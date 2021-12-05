Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Удар от ворот произведет Ваалвейк

45' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Айман Азхиль из команды Ваалвейк в офсайде

44' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

42' Брюин Джорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Анита Вурнон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Вратарь парирует удар, который нанес Данеелс Леннерд , и мяч снова в игре

29' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Г О О О О Л - Одгор Йенс забивает с левой ноги!

27' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

22' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

22' Адевойе Шоун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Головой пробил Али Акман , но голкипер отбил его в поле!

18' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Г О О О О Л - Брюин Джорди забивает ударом с левой ноги!

14' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Данеелс Леннерд из команды Ваалвейк делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

3' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Айман Азхиль из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...

1' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Ваалвейк начинает с центра поля