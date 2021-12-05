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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
0:1
16' Гол
Брюин Джорди
1:1
28' Гол
Одгор Йенс
47' Желтая карточка
Маркес Иван
55' Желтая карточка
Августейнс Себбе
61'
1
Вассен
Этьенн
3
Мёленстен
Мелле
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
4
Адевойе
Шоун
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
22
Бакари
Саид
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Одгор
Йенс
20
Данеелс
Леннерд
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
9
Ali
Akman
Ваалвейк
3-4-1-2
НЕК Неймеген
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Брюин Джорди
28'
Одгор Йенс
(Бель-Хассани Иллиас)
1:1
46'
Ali Akman
Анита Вурнон
 
46'
 
Августейнс Себбе
Тавшан Элаис
46'
 
Ромени Оле
Вердонк Калвин
47'
 
Маркес Иван
55'
Августейнс Себбе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Ваалвейк
НЕК Неймеген

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

19 матчей

31.6%
10.5%
57.9%
6 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЭ
3:0
ПДПОЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 5 0.33
Одгор Йенс 4 0.27
Бюттнер Александер 2 (1) 0.13
Ван дер Венне Рихард 1 0.07
Анита Вурнон 1 0.07
Бакари Саид 1 0.07
Мёленстен Мелле 1 0.07
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.33
Окита Жонатан 4 0.27
Брюин Джорди 3 0.2
Тавшан Элаис 3 0.2
Вет Хавьер 1 0.07
Вердонк Калвин 1 0.07
Баррето Эдгар 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Одентал Кас 1 0.07
Дуэлунд Миккель 0 0
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Joseph Oosting 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 4 0
Окита Жонатан 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Одентал Кас 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
3
25%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
18%
3
23%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
4
50%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
7%
3
15%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
5
36%
6
30%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
3
21%
2
10%
76-90

Пропущено

22
21
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
18%
4
19%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
7
32%
2
10%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
2
9%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
3. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
4. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
5. Утрехт 15 8 2 5 30 - 20 26
6. Камбюр 15 8 0 7 27 - 35 24
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. Херенвен 15 6 3 6 18 - 21 21
9. АЗ Алкмаар 14 6 2 6 25 - 20 20
10. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
11. НЕК Неймеген 1:1 15 5 5 5 20 - 23 20
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
15. Ваалвейк 1:1 15 2 7 6 15 - 23 13
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
2. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
3. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
6. АЗ Алкмаар 6 4 1 1 16 - 8 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
9. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 1:1 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Ваалвейк 1:1 8 2 2 4 6 - 12 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 1:1 8 3 3 2 12 - 15 12
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 1:1 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
НЕК Неймеген
3.15
3.60
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген онлайн


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