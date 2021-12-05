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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
2:1
Конец матча

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
0:1
16' Гол
Брюин Джорди
1:1
28' Гол
Одгор Йенс
47' Желтая карточка
Маркес Иван
55' Желтая карточка
Августейнс Себбе
62' Желтая карточка
Адевойе Шоун
65' Желтая карточка
Одентал Кас
84' Желтая карточка
Вердонк Калвин
90' Желтая карточка
Азхиль Айман
2:1
90' Гол
Кёйперс Рой
90'+5
1
Вассен
Этьенн
3
Мёленстен
Мелле
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
4
Адевойе
Шоун
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
22
Бакари
Саид
11
Бель-Хассани
Иллиас
7
Одгор
Йенс
20
Данеелс
Леннерд
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
7
Тавшан
Элаис
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
9
Ali
Akman
Ваалвейк
3-4-1-2
НЕК Неймеген
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Брюин Джорди
28'
Одгор Йенс
(Бель-Хассани Иллиас)
1:1
46'
Ali Akman
Анита Вурнон
 
46'
 
Августейнс Себбе
Тавшан Элаис
46'
 
Ромени Оле
Вердонк Калвин
47'
 
Маркес Иван
55'
Августейнс Себбе
 
62'
Адевойе Шоун
 
64'
 
Вет Хавьер
Брюин Джорди
65'
 
Одентал Кас
71'
Кёйперс Рой
Данеелс Леннерд
 
76'
 
Дуэлунд Миккель
Пропер Дирк
83'
Эль-Бушатауи Ашраф
Августейнс Себбе
 
83'
Бюттнер Александер
Гаари Жюрьен
 
83'
Штоккерс Финн
Бель-Хассани Иллиас
 
84'
 
Вердонк Калвин
85'
 
Бронкхорст Илиас
Маттссон Магнус
90'
Азхиль Айман
 
90'
Кёйперс Рой
(Штоккерс Финн)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Ваалвейк
НЕК Неймеген

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

19 матчей

31.6%
10.5%
57.9%
6 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЭ
3:0
ПДПОЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 5 0.33
Одгор Йенс 4 0.27
Бюттнер Александер 2 (1) 0.13
Ван дер Венне Рихард 1 0.07
Анита Вурнон 1 0.07
Бакари Саид 1 0.07
Мёленстен Мелле 1 0.07
Кёйперс Рой 1 0.07
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.33
Окита Жонатан 4 0.27
Брюин Джорди 3 0.2
Тавшан Элаис 3 0.2
Вет Хавьер 1 0.07
Вердонк Калвин 1 0.07
Баррето Эдгар 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Одентал Кас 1 0.07
Дуэлунд Миккель 0 0
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 0
Окита Жонатан 3 0
Одентал Кас 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
4
31%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
5
33%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
4
50%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Забито

16
21
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
5
31%
6
29%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
2
10%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
17%
4
17%
1-15
3
13%
5
22%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
7
30%
2
9%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
2
9%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
3. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
4. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
5. Утрехт 15 8 2 5 30 - 20 26
6. Камбюр 15 8 0 7 27 - 35 24
7. АЗ Алкмаар 2:1 15 7 2 6 27 - 21 23
8. Гоу Эхед Иглс 1:0 15 7 2 6 19 - 23 23
9. Твенте 0:1 15 6 4 5 20 - 19 22
10. Херенвен 15 6 3 6 18 - 21 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Спарта Роттердам 1:2 15 2 4 9 12 - 23 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
2. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
3. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 2:1 7 5 1 1 18 - 9 16
6. Гоу Эхед Иглс 1:0 8 5 0 3 13 - 9 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Твенте 0:1 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 1:2 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
7. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
8. Твенте 0:1 8 3 1 4 12 - 14 10
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 1:0 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 2:1 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 1:2 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ваалвейк 2:1 НЕК Неймеген онлайн


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