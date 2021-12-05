Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
0:1
16' ГолБрюин Джорди
1:1
28' ГолОдгор Йенс
47' Желтая карточкаМаркес Иван
55' Желтая карточкаАвгустейнс Себбе
62' Желтая карточкаАдевойе Шоун
65' Желтая карточкаОдентал Кас
84' Желтая карточкаВердонк Калвин
90' Желтая карточкаАзхиль Айман
2:1
90' ГолКёйперс Рой
22
Бакари
Саид
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
0:1
28'
47'
55'
62'
65'
84'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Ваалвейк
НЕК Неймеген
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
19 матчей
31.6%
10.5%
57.9%
6 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|5
|0.33
|Одгор Йенс
|4
|0.27
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.13
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.07
|Анита Вурнон
|1
|0.07
|Бакари Саид
|1
|0.07
|Мёленстен Мелле
|1
|0.07
|Кёйперс Рой
|1
|0.07
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|5
|0.33
|Окита Жонатан
|4
|0.27
|Брюин Джорди
|3
|0.2
|Тавшан Элаис
|3
|0.2
|Вет Хавьер
|1
|0.07
|Вердонк Калвин
|1
|0.07
|Баррето Эдгар
|1
|0.07
|Маттссон Магнус
|1
|0.07
|Одентал Кас
|1
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|5
|0
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
4
31%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
5
33%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
4
50%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
1
13%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
5
31%
6
29%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
4
25%
2
10%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
17%
4
17%
1-15
3
13%
5
22%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
7
30%
2
9%
46-60
3
13%
3
13%
61-75
2
9%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1
Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1 Рода - Ваалвейк 2:4 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0 Амстердамсхе - НЕК Неймеген 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|33 - 14
|32
|4.
|Витесс
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|5.
|Утрехт
|15
|8
|2
|5
|30 - 20
|26
|6.
|Камбюр
|15
|8
|0
|7
|27 - 35
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|15
|7
|2
|6
|27 - 21
|23
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 23
|23
|9.
|Твенте
|0:1
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|10.
|Херенвен
|15
|6
|3
|6
|18 - 21
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Ваалвейк
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Хераклес
|15
|4
|2
|9
|15 - 21
|14
|16.
|Спарта Роттердам
|1:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 23
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|3
|9
|16 - 34
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|15
|1
|3
|11
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|2.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|3.
|Фейеноорд
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|7
|5
|1
|1
|18 - 9
|16
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|8
|5
|0
|3
|13 - 9
|15
|7.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Твенте
|0:1
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|13.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|1:2
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|7.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|8.
|Твенте
|0:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|1:2
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|0
|2
|5
|8 - 15
|2
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1