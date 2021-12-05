Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Roy Kuijpers забивает с правой ноги!

93' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Айман Азхиль из команды Ваалвейк получает желтую после опасной игры.

90' Судья свистит. Айман Азхиль атаковал сзади соперника. Это Ромени Оле заработал своей команде штрафной

89' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Хорошую попытку сделал Roy Kuijpers. Удар в створ, но вратарь начеку

88' Roy Kuijpers оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Вратарь парирует удар, который нанес Эль-Каруани Суфьян , и мяч снова в игре

77' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

73' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Тактическая замена. Данеелс Леннерд уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

71' Данеелс Леннерд пробил со штрафного прямо в стенку

69' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Айман Азхиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Ваалвейк

60' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

58' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

57' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Хорошую попытку сделал Бакари Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Августейнс Себбе получает желтую карточку за толчок соперника.

54' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля