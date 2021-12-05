Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Де Аделарсхорст
1:0
39' ГолКордоба Иньиго
44' Желтая карточкаЗерруки Рамиз
20
Дейл
Матс
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
15 Мартина КукоЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
39'
1:0
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Твенте
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|6
|0.4
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.33
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.13
|Крамер Йорис
|1
|0.07
|Дейл Матс
|1
|0.07
|Люкассен Бойд
|1
|0.07
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.07
|Кардона Марк
|1
|0.07
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5 (3)
|0.33
|Проппер Робин
|4
|0.27
|Влап Михел
|2
|0.13
|Лимниос Димитрис
|2
|0.13
|Daan Rots
|2
|0.13
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.07
|Mees Hilgers
|1
|0.07
|Manfred Ugalde
|1
|0.07
|Зерруки Рамиз
|1
|0.07
|Мениг Квинси
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Крамер Йорис
|2
|1
|Лидберг Исак
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|4
|1
|Садилек Михал
|4
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Проппер Робин
|2
|0
|Мениг Квинси
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Остерволде Джейден
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Daan Rots
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
30%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
5
38%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
5
36%
2
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
17
20
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
12%
6
30%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
6
35%
4
20%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
21%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
8
33%
4
22%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
5
21%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1
Твенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2
Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|33 - 14
|32
|4.
|Витесс
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|5.
|Утрехт
|15
|8
|2
|5
|30 - 20
|26
|6.
|Камбюр
|15
|8
|0
|7
|27 - 35
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|15
|7
|2
|6
|27 - 21
|23
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 23
|23
|9.
|Твенте
|0:1
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|10.
|Херенвен
|15
|6
|3
|6
|18 - 21
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Ваалвейк
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Хераклес
|15
|4
|2
|9
|15 - 21
|14
|16.
|Спарта Роттердам
|1:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 23
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|3
|9
|16 - 34
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|15
|1
|3
|11
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|2.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|3.
|Фейеноорд
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|7
|5
|1
|1
|18 - 9
|16
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|8
|5
|0
|3
|13 - 9
|15
|7.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Твенте
|0:1
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|13.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|1:2
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|7.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|8.
|Твенте
|0:1
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|2:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|1:2
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|0
|2
|5
|8 - 15
|2
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1