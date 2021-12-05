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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
1:0
Перерыв

Стадион:
Твенте
0'
1:0
39' Гол
Кордоба Иньиго
44' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
8
Брауэрс
Люк
21
Кордоба
Иньиго
10
Ромменс
Филипп
11
Оратмангун
Рагнар
9
Лидберг
Исак
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

Ход матча

39'
Кордоба Иньиго
1:0
44'
 
Зерруки Рамиз

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Твенте

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМС
2:0
К
2:5
ПД
1:2
ПД
0:1
Э
1:2
Э
0:2
Э
1:3
К
0:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.4
Брауэрс Люк 5 (1) 0.33
Ботос Яннис-Фивос 2 0.13
Крамер Йорис 1 0.07
Дейл Матс 1 0.07
Люкассен Бойд 1 0.07
Баккер Юстин 1 (1) 0.07
Кардона Марк 1 0.07
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 5 (3) 0.33
Проппер Робин 4 0.27
Влап Михел 2 0.13
Лимниос Димитрис 2 0.13
Daan Rots 2 0.13
Мисиджан Вирджил 1 0.07
Mees Hilgers 1 0.07
Manfred Ugalde 1 0.07
Зерруки Рамиз 1 0.07
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Садилек Михал 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Иньиго 2 1
Крамер Йорис 2 1
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 4 1
Садилек Михал 4 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
30%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
5
38%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

14
5
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
5
36%
2
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

17
20
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
12%
6
30%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
6
35%
4
20%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
21%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
8
33%
4
22%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
5
21%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:1
Твенте
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Твенте - Фейеноорд 0:0 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2
Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1 Арминия - Твенте 1:1 АДО Ден Хааг - Твенте 0:2 АДО Ден Хааг - Твенте 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
3. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
4. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
5. Утрехт 15 8 2 5 30 - 20 26
6. Камбюр 15 8 0 7 27 - 35 24
7. АЗ Алкмаар 2:1 15 7 2 6 27 - 21 23
8. Гоу Эхед Иглс 1:0 15 7 2 6 19 - 23 23
9. Твенте 0:1 15 6 4 5 20 - 19 22
10. Херенвен 15 6 3 6 18 - 21 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Спарта Роттердам 1:2 15 2 4 9 12 - 23 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
2. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
3. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 2:1 7 5 1 1 18 - 9 16
6. Гоу Эхед Иглс 1:0 8 5 0 3 13 - 9 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Твенте 0:1 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 1:2 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
7. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
8. Твенте 0:1 8 3 1 4 12 - 14 10
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 1:0 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 2:1 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 1:2 7 1 1 5 6 - 12 4
16. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
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Гоу Эхед Иглс
Ничья
Твенте
3.58
3.38
2.48
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