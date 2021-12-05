Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Гоу Эхед Иглс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Твенте

45' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ван Волфсвинкель Рикки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Зерруки Рамиз тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

43' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Г О О О О Л - Кордоба Иньиго правой ногой классно пробил с лета.

39' Плохо сыграл Меес Хилгерс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

27' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Хорошую попытку сделал Оратмангун Рагнар . Удар в створ, но вратарь начеку

26' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кордоба Иньиго нанес удар в каркас ворот!

21' Остерволде Джейден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Даан Ротс из команды Твенте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Твенте

15' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Лидберг Исак нанес удар, мяч был парирован, но Ларс Уннерсталль не удержал его в руках.

14' Удар от ворот произведет Твенте

12' Люкассен Бойд разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ромменс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Крамер Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

3' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.