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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Камбюр
0'
0:1
49' Гол
Робертс Улдрикис
49' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
64' Желтая карточка
Якобс Ями
65'

Ход матча

46'
Свенссон Макс
Саглам Геркем
 
49'
0:1
Робертс Улдрикис
(Каллон Исса)
49'
Велленройтер Тимон
 
62'
Кампецис Анаргирос
Вридт Квази
 
62'
Кабангу Элтон
Кёлерт Матс
 
64'
 
Якобс Ями

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Камбюр
3.40
3.62
2.75
Все Коэффициенты
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
25
Михелис
Николаос
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
16
Мервелд
Ринго
7
Нуннели
Че
23
Саглам
Геркем
11
Кёлерт
Матс
9
Вридт
Квази
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
17
Доодеман
Ник
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
Виллем II
4-2-3-1
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Виллем II
Камбюр

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.25
Нуннели Че 4 0.25
Кёлерт Матс 3 0.19
Саглам Геркем 1 0.06
Свенссон Макс 1 0.06
Саддики Дрейс 1 0.06
Спиерингс Уэсли 1 0.06
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.31
Робертс Улдрикис 4 0.25
Каллон Исса 3 0.19
Tom Boere 3 0.19
Бангура Алекс 3 0.19
Маулун Робин 2 0.13
Самбисса Давид 2 0.13
Тол Марко 2 0.13
Худемакерс Меес 2 0.13
Брей Майкл 1 0.06
Киш Тамаш 1 0.06
Доодеман Ник 0 0
Схаутен Эрик 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Велленройтер Тимон 3 0
Саддики Дрейс 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Замора Джон 1 0
Fred Grim 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 4 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
6
50%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
25%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
6
38%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
2
20%
1
6%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
6
35%
4
22%
76-90

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
4
27%
8
30%
30%
46-60
2
13%
9
33%
61-75
3
20%
2
7%
76-90

Пропущено

29
35
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
10%
0
0%
1-15
9
31%
9
26%
16-30
1
3%
9
26%
31-45
4
14%
5
14%
46-60
4
14%
3
9%
61-75
8
28%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3
Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0
Камбюр
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 15 11 2 2 38 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Камбюр 1:0 16 9 0 7 28 - 35 27
5. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
6. Утрехт 15 8 2 5 30 - 20 26
7. Твенте 15 7 4 4 22 - 19 25
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 15 6 3 6 18 - 21 21
10. Гоу Эхед Иглс 15 6 2 7 19 - 25 20
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 0:1 16 5 3 8 16 - 29 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Спарта Роттердам 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 16 - 39 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Камбюр 1:0 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 0:1 8 3 1 4 6 - 12 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 1:0 8 5 0 3 12 - 17 15
4. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 0:1 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 7 1 1 5 6 - 13 4
16. Фортуна Ситтард 8 0 2 6 8 - 20 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Камбюр
3.40
3.62
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виллем II 0:1 Камбюр онлайн


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