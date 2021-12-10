Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
0:1
49' ГолРобертс Улдрикис
49' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
64' Желтая карточкаЯкобс Ями
0:2
68' ПенальтиМаулун Робин
1:2
90' ГолРумерату Годфрид
1:3
90' ГолПаулиссен Митчелл
Ход матча
49'
0:1
64'
68'
0:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
20
Маулун
Робин
17
Доодеман
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
-
30 Тел СамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
31 Noah Lewis
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Виллем II
Камбюр
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.25
|Нуннели Че
|4
|0.25
|Кёлерт Матс
|3
|0.19
|Саглам Геркем
|1
|0.06
|Свенссон Макс
|1
|0.06
|Саддики Дрейс
|1
|0.06
|Румерату Годфрид
|1
|0.06
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.06
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.31
|Робертс Улдрикис
|4
|0.25
|Каллон Исса
|3
|0.19
|Маулун Робин
|3 (1)
|0.19
|Tom Boere
|3
|0.19
|Бангура Алекс
|3
|0.19
|Самбисса Давид
|2
|0.13
|Тол Марко
|2
|0.13
|Худемакерс Меес
|2
|0.13
|Брей Майкл
|1
|0.06
|Киш Тамаш
|1
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.06
|Доодеман Ник
|0
|0
|Схаутен Эрик
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Велленройтер Тимон
|3
|0
|Саддики Дрейс
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|4
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Маулун Робин
|2
|0
|Якобс Ями
|2
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
33%
3
21%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
6
40%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
6
33%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
6
38%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
2
20%
1
6%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
6
35%
4
22%
76-90
Забито
16
30
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
5
17%
16-30
2
13%
3
10%
31-45
4
25%
9
30%
46-60
2
13%
10
33%
61-75
4
25%
3
10%
76-90
Пропущено
32
36
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
9%
0
0%
1-15
9
28%
9
25%
16-30
1
3%
9
25%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
5
16%
3
8%
61-75
9
28%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3
Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1 Виллем II - Эксельсиор 2:0
Камбюр
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|38 - 14
|35
|3.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|4.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|5.
|Витесс
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|6.
|Утрехт
|15
|8
|2
|5
|30 - 20
|26
|7.
|Твенте
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|8.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|9.
|Херенвен
|15
|6
|3
|6
|18 - 21
|21
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|6
|2
|7
|19 - 25
|20
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Ваалвейк
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Хераклес
|15
|4
|2
|9
|15 - 21
|14
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|16 - 39
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|15
|1
|3
|11
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|12.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|13.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|4.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1