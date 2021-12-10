Второй тайм

95' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Камбюр заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Паулиссен Митчелл из команды Камбюр левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

94' Плохо сыграл Велленройтер Тимон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Доодеман Ник пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

93' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

92' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

89' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Йенссен Ульрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Кампецис Анаргирос бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

87' Замора Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Ох, нехорошо это выглядит. Кён Деррик получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Кён Деррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Румерату Годфрид из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Худемакерс Меес из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

81' Михелис Николаос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Отличные скиллы показывает Каллон Исса , обводя своих соперников

80' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Свенссон Макс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Игра в одни ворота сейчас. Камбюр доминирует и владеет мячом

79' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Шмидт Доке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Камбюр

75' Кабангу Элтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Бангура Алекс из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Камбюр

71' Кён Деррик пробил со штрафного прямо в стенку

70' Игра в одни ворота сейчас. Камбюр доминирует и владеет мячом

68' 'Г О О О О О Л - Маулун Робин из команды Камбюр забивает с пенальти! Он пробил правой. Тимон Велленройтер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

68' Отличные скиллы показывает Бангура Алекс , обводя своих соперников

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

65' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Кабангу Элтон из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

64' Якобс Ями тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

63' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Саддики Дрейс пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

57' Робертс Улдрикис из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Михелис Николаос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Команда Камбюр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Рефери не любит споров - именно за это Велленройтер Тимон сейчас получил желтую

49' Г О О О О Л - Робертс Улдрикис забивает с правой ноги!

49' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Отличные скиллы показывает Кён Деррик , обводя своих соперников

48' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.