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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Сеница
0' 14'
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Сеница
2.07
3.45
3.50
Все Коэффициенты
Погронье
Сеница

История личных встреч

Погронье
Сеница

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
СГБ
0:0
СГБ
3:0
С
1:1
С
1:2
СГБ
1:0
С
0:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.33
Ladji Malle 2 0.11
Бадоло Седрик 2 0.11
Мазань Петер 2 (1) 0.11
Загуменски Тимотей 1 0.06
Да Силва Адлер 0 0
Благут Патрик 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis Mashike Sukisa 7 (2) 0.39
Шумбера Шимон 3 0.17
Маулана Эги 3 0.17
Ниархос Иоаннис 1 0.06
Milan Jurdik 1 0.06
Павлик Петр 1 0.06
Оршула Филип 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 4 0
Мазань Петер 3 0
Adam Pajer 3 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Благут Патрик 2 0
Лашик Ричард 1 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Andrej Strba 1 0
Marek Vybostok 1 0
Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимчак Милан 5 1
David Gac 4 1
Шумбера Шимон 5 0
Gabriel Halabrin 4 0
Tomas Egert 2 1
Milan Jurdik 3 0
Кучера Лукаш 3 0
Пирошка Юрай 1 1
Павлик Петр 2 0
Elvis Mashike Sukisa 2 0
Дуда Доминик 2 0
Машулович Даниэль 1 0
Свобода Вацлав 1 0
Равас Генрих 1 0
Маулана Эги 1 0
Бухель Якуб 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
43%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
21%
6
40%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
5
45%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
1
7%
6
38%
76-90

Пропущено

36
26
19 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
4
11%
4
15%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
11
31%
5
19%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
8
22%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2
Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0
Сеница
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2
Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 16 13 2 1 39 - 12 41
2. Спартак Трнава 17 12 3 2 27 - 8 39
3. Ружомберок 0:0 18 9 7 2 30 - 12 34
4. ДАК 17 9 3 5 24 - 19 30
5. Жилина 0:0 18 6 6 6 27 - 23 24
6. Середь 0:0 18 6 5 7 22 - 24 23
7. Тренчин 0:0 18 5 6 7 26 - 27 21
8. Земплин 18 6 2 10 18 - 27 20
9. Сеница 0:0 18 4 7 7 18 - 26 19
10. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 18 4 3 11 19 - 36 15
11. Злате Моравце 0:0 18 3 6 9 18 - 32 15
12. Погронье 0:0 18 2 4 12 14 - 36 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 7 1 0 23 - 5 22
2. Спартак Трнава 8 6 1 1 15 - 5 19
3. ДАК 9 5 2 2 14 - 11 17
4. Ружомберок 0:0 9 4 4 1 12 - 4 16
5. Середь 0:0 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 9 4 1 4 12 - 12 13
7. Жилина 0:0 9 4 1 4 16 - 12 13
8. Земплин 9 4 0 5 12 - 14 12
9. Сеница 0:0 9 3 3 3 10 - 13 12
10. Тренчин 0:0 9 2 4 3 14 - 11 10
11. Злате Моравце 0:0 9 1 5 3 9 - 11 8
12. Погронье 0:0 9 1 4 4 8 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 9 6 2 1 12 - 3 20
2. Слован Братислава 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Ружомберок 0:0 9 5 3 1 18 - 8 18
4. ДАК 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Тренчин 0:0 9 3 2 4 12 - 16 11
6. Жилина 0:0 9 2 5 2 11 - 11 11
7. Земплин 9 2 2 5 6 - 13 8
8. Середь 0:0 9 1 4 4 7 - 14 7
9. Злате Моравце 0:0 9 2 1 6 9 - 21 7
10. Сеница 0:0 9 1 4 4 8 - 13 7
11. Погронье 0:0 9 1 0 8 6 - 22 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 9 0 2 7 7 - 24 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Сеница
2.07
3.45
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погронье 0:0 Сеница онлайн


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