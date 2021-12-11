Словакия: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лашик РичардЗащитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Mor Nguer
-
19 Ladji Malle
-
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Milan JurdikПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Matus Repa
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кучера ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
20 Бухель ЯкубПолузащитник
-
19 Бухель ФилипНападающий
-
17 Маулана ЭгиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Pavel Sustr
История личных встреч
Погронье
Сеница
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.33
|Ladji Malle
|2
|0.11
|Бадоло Седрик
|2
|0.11
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.11
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Сеница
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvis Mashike Sukisa
|7 (2)
|0.39
|Шумбера Шимон
|3
|0.17
|Маулана Эги
|3
|0.17
|Ниархос Иоаннис
|1
|0.06
|Milan Jurdik
|1
|0.06
|Павлик Петр
|1
|0.06
|Оршула Филип
|0
|0
Карточки
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Мазань Петер
|3
|0
|Adam Pajer
|3
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Лашик Ричард
|1
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Сеница
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимчак Милан
|5
|1
|David Gac
|4
|1
|Шумбера Шимон
|5
|0
|Gabriel Halabrin
|4
|0
|Tomas Egert
|2
|1
|Milan Jurdik
|3
|0
|Кучера Лукаш
|3
|0
|Пирошка Юрай
|1
|1
|Павлик Петр
|2
|0
|Elvis Mashike Sukisa
|2
|0
|Дуда Доминик
|2
|0
|Машулович Даниэль
|1
|0
|Свобода Вацлав
|1
|0
|Равас Генрих
|1
|0
|Маулана Эги
|1
|0
|Бухель Якуб
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 13
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
43%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
21%
6
40%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Пропущено
22
11
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
5
45%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
1
7%
6
38%
76-90
Пропущено
36
26
19 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
4
11%
4
15%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
11
31%
5
19%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
8
22%
11
42%
76-90
Результаты последних матчей
Погронье
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2
Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0
Сеница
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2
Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|16
|13
|2
|1
|39 - 12
|41
|2.
|Спартак Трнава
|17
|12
|3
|2
|27 - 8
|39
|3.
|Ружомберок
|0:0
|18
|9
|7
|2
|30 - 12
|34
|4.
|ДАК
|17
|9
|3
|5
|24 - 19
|30
|5.
|Жилина
|0:0
|18
|6
|6
|6
|27 - 23
|24
|6.
|Середь
|0:0
|18
|6
|5
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Тренчин
|0:0
|18
|5
|6
|7
|26 - 27
|21
|8.
|Земплин
|18
|6
|2
|10
|18 - 27
|20
|9.
|Сеница
|0:0
|18
|4
|7
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|18
|4
|3
|11
|19 - 36
|15
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|18
|3
|6
|9
|18 - 32
|15
|12.
|Погронье
|0:0
|18
|2
|4
|12
|14 - 36
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|7
|1
|0
|23 - 5
|22
|2.
|Спартак Трнава
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|3.
|ДАК
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|4.
|Ружомберок
|0:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 4
|16
|5.
|Середь
|0:0
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|Жилина
|0:0
|9
|4
|1
|4
|16 - 12
|13
|8.
|Земплин
|9
|4
|0
|5
|12 - 14
|12
|9.
|Сеница
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Тренчин
|0:0
|9
|2
|4
|3
|14 - 11
|10
|11.
|Злате Моравце
|0:0
|9
|1
|5
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Погронье
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|2.
|Слован Братислава
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Ружомберок
|0:0
|9
|5
|3
|1
|18 - 8
|18
|4.
|ДАК
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Тренчин
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|6.
|Жилина
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Земплин
|9
|2
|2
|5
|6 - 13
|8
|8.
|Середь
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|9.
|Злате Моравце
|0:0
|9
|2
|1
|6
|9 - 21
|7
|10.
|Сеница
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Погронье
|0:0
|9
|1
|0
|8
|6 - 22
|3
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|9
|0
|2
|7
|7 - 24
|2