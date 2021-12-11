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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
0:1
Конец матча

Стадион:
Сеница
0'
29' Желтая карточка
Шумбера Шимон
0:0
30' Не забитый пенальти
Мазань Петер
36' Желтая карточка
Свобода Вацлав
0:1
55' Гол
Ниархос Иоаннис
58' Желтая карточка
Лашик Ричард
90'+3
1
Сланчик
Адриан
77
Мазань
Петер
6
Andrej
Strba
24
Чмовш
Павел
44
Загуменски
Тимотей
27
Адамец
Мартин
33
Лашик
Ричард
99
Шматлак
Марьян
18
Благут
Патрик
31
Лачны
Милош
10
Бадоло
Седрик
1
Равас
Генрих
15
Свобода
Вацлав
3
David
Gac
4
Павлик
Петр
23
Твардек
Кристофер
21
Gabriel
Halabrin
7
Шумбера
Шимон
30
Matus
Repa
16
Milan
Jurdik
6
Оршула
Филип
9
Ниархос
Иоаннис
Погронье
4-3-3
Сеница
4-2-3-1

История личных встреч

Погронье
Сеница

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
СГБ
0:0
СГБ
3:0
С
1:1
С
1:2
СГБ
1:0
С
0:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.33
Ladji Malle 2 0.11
Бадоло Седрик 2 0.11
Мазань Петер 2 (1) 0.11
Загуменски Тимотей 1 0.06
Да Силва Адлер 0 0
Благут Патрик 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Сеница
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis Mashike Sukisa 7 (2) 0.39
Шумбера Шимон 3 0.17
Маулана Эги 3 0.17
Ниархос Иоаннис 2 0.11
Milan Jurdik 1 0.06
Павлик Петр 1 0.06
Оршула Филип 0 0

Карточки

Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 4 0
Мазань Петер 3 0
Adam Pajer 3 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Лашик Ричард 2 0
Благут Патрик 2 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Andrej Strba 1 0
Marek Vybostok 1 0
Сеница
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимчак Милан 5 1
Шумбера Шимон 6 0
David Gac 4 1
Gabriel Halabrin 4 0
Tomas Egert 2 1
Milan Jurdik 3 0
Кучера Лукаш 3 0
Пирошка Юрай 1 1
Павлик Петр 2 0
Elvis Mashike Sukisa 2 0
Свобода Вацлав 2 0
Дуда Доминик 2 0
Машулович Даниэль 1 0
Равас Генрих 1 0
Маулана Эги 1 0
Бухель Якуб 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
40%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
6
40%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
5
45%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
3
21%
3
18%
61-75
1
7%
6
35%
76-90

Пропущено

37
26
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
4
11%
4
15%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
11
30%
30%
5
19%
31-45
5
14%
2
8%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
8
22%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Погронье
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ДАК - Погронье 2:0 Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2
Земплин - Погронье 0:2 Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0
Сеница
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сеница - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Сеница - Жилина 2:2 ДАК - Сеница 1:0 Сеница - Злате Моравце 1:2
Спартак Трнава - Сеница 2:1 Сеница - Ружомберок 0:2 Сеница - Земплин 1:1 Середь - Сеница 2:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Тренчин - Сеница 3:3 Сеница - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Сеница 1:2 Жилина - Сеница 3:0 Сеница - ДАК 1:1 Злате Моравце - Сеница 1:1 Сеница - Спартак Трнава 2:1 Ружомберок - Сеница 0:0 Середь - Сеница 4:1 Сеница - Погронье 0:0 Ружомберок - Сеница 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 16 13 2 1 39 - 12 41
2. Спартак Трнава 17 12 3 2 27 - 8 39
3. Ружомберок 18 9 7 2 31 - 13 34
4. ДАК 17 9 3 5 24 - 19 30
5. Жилина 18 7 5 6 30 - 24 26
6. Середь 18 6 5 7 23 - 25 23
7. Сеница 18 5 6 7 19 - 26 21
8. Тренчин 18 5 5 8 27 - 30 20
9. Земплин 18 6 2 10 18 - 27 20
10. Татран Липтовски-Микулаш 18 4 3 11 20 - 37 15
11. Злате Моравце 18 3 6 9 19 - 33 15
12. Погронье 18 2 3 13 14 - 37 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 7 1 0 23 - 5 22
2. Спартак Трнава 8 6 1 1 15 - 5 19
3. ДАК 9 5 2 2 14 - 11 17
4. Ружомберок 9 4 4 1 13 - 5 16
5. Середь 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Татран Липтовски-Микулаш 9 4 1 4 13 - 13 13
7. Жилина 9 4 1 4 16 - 12 13
8. Земплин 9 4 0 5 12 - 14 12
9. Сеница 9 3 3 3 10 - 13 12
10. Тренчин 9 2 3 4 15 - 14 9
11. Злате Моравце 9 1 5 3 9 - 11 8
12. Погронье 9 1 3 5 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 9 6 2 1 12 - 3 20
2. Слован Братислава 8 6 1 1 16 - 7 19
3. Ружомберок 9 5 3 1 18 - 8 18
4. ДАК 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Жилина 9 3 4 2 14 - 12 13
6. Тренчин 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Сеница 9 2 3 4 9 - 13 9
8. Земплин 9 2 2 5 6 - 13 8
9. Середь 9 1 4 4 8 - 15 7
10. Злате Моравце 9 2 1 6 10 - 22 7
11. Погронье 9 1 0 8 6 - 22 3
12. Татран Липтовски-Микулаш 9 0 2 7 7 - 24 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Свобода Вацлав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Мазань Петер пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    29'
    Шумбера Шимон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 0:1 Сеница онлайн


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