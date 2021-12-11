А вот Жоржиньо сумел заработать штрафной удар для "Челси" на левом фланге. Марко Алонсо со стандарта выполнял навес в направлении Рюдигера, но тому выиграть борьбу в воздухе не удалось.

Много всего Томас Тухель записывает в своё блокнот. Не хватит и времени перерыва тренеру "Челси", чтобы изложить подопечным все свои мысли.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Мэйсон Маунт!!! Реабилитировался Маркос Алонсо! Отобрал он мяч на левом фланге атаки, обыгрался с Вернером, после чего выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, и Маунт в касание сильно и точно пробил в ближний нижний угол.

Лофтус-Чик с правого фланга смещался в центр, но его жёстким фолом остановил Фирпо неподалёку от линии штрафной площади. Жёлтая карточка показана нарушителю.

ОПАСНО! Алонсо со штрафного удара достаточно опасно пробивал над "стенкой", но кручёный мяч немного не успел опуститься в "девятку".

40' Вернер падал на левом фланге атаки, выпрашивая штрафной удар, но судья заметил, что было сыграно в мяч, поэтому дал только аут в пользу хозяев поля.

39' После потерь мяча "синим" стоит больших усилий вернуть владение себе. Очень уверенно пасуются поперёк поля "лебеди", не допуская малейших ошибок при коротких перепасовках.

38' Умело сейчас "Лидс" держит оборону, эффективно действуя на своей половине поля как количественно, так и качественно.

37' Марсело Бьелса выглядит спокойным у кромки поля, периодически что-то жестами подсказывая своим подопечным.

36' Другой Джеймс, который Рис, получил сейчас жёлтую карточку, грубо срубив в подкате соперника на чужой половине поля.

35' Левым флангом контратаку выстраивали гости, но она закончилась положением "вне игры" у Джеймса.

34' Рюдигер решил на силу пробить по воротам соперника издали, но прочитан был этот замысел соперниками, поэтому выстрел оказался заблокирован.

33' 68 на 38 - таково преимущество на данную минуту хозяев поля в процентном соотношении.

32' "Манчестер Сити" сегодня свой матч уже выиграл, поэтому на данную минуту "Челси" отстаёт от "горожан" уже на 5 очков в чемпионской гонке.

31' Угловой на левом фланге заработали подопечные Томаса Тухеля. Снова подача следовала на ближний край вратарской площади, но на этот раз борьбу там выиграли защитники "Лидса".

30' Очень неприятное начало для "Челси". Лондонцы выиграли лишь 1 матч из последних четырёх, и теперь рискуют допустить ещё одну осечку.

28' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Рафинья!!!

Пробил Рафинья в левый нижний угол. Менди сперва дёрнулся правильно, но почему-то в итоге остался в центре, упустив отличную возможность спасти свою команду.

27' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЧЕЛСИ"! Маркос Алонсо на краю штрафной площади срубил Джеймса! Вот это да!

26' Томас Тухель пока что молча у кромки поля следит за игрой, но по выражению его лица ясно, что нравится ему далеко не всё.

25' На правом фланге в глубине поля теперь штрафной удар заработали хозяева поля. Диагональная подача последовала в центр штрафной площади, но там защитники гостей просто выбили мяч в аут.

24' Не самая лучшая подача на дальнюю штангу на этот раз последовала от Рафиньи, и мяч стал очень простой добычей для Менди.

23' Неподалёку от боковой линии теперь на правом фланге штрафной удар заработали "белые". Лондонцы начали нервничать, не справляясь с дерзостью соперников.

22' ОПАСНО! Рафинья со стандарта здорово закручивал мяч в ближнюю "девятку", но Менди в шикарном броске парировал мяч в сторону.

21' А вот в ещё одной контратаке Робертс заработал перспективный штрафной для гостей рядом с правым углом штрафной площади.

20' Едва не обрезались "синие" в середине поля, но Рафинье до мяча всё же не удалось успеть, и Рафинья отпасовал далеко назад на Менди.

19' Достаточно сильный дождь льёт в Лондоне, что доставляет определённые проблемы футболистам. Дренаж Газона пока что справляется с нагрузкой, и стоячей воды на поле нет.

18' Подача корнера справа у гостей ничем интересным не запомниться, и футболисты "Челси" уже готовы начинать свою очередную позиционную атаку.

17' В контратаке "Лидсу" удалось заработать угловой. После подачи стандартного положения, мяч был недалеко отбит, после чего с подбора мощно пробивал Рафинья - мяч рикошетом от Джеймса ушёл на ещё один угловой.

16' Лофтус-Чик решил попытать счастья дальним ударом, но свалился мяч с его ноги, улетев на порядок выше и правее створа ворот.

15' Очень большим фаворитом матче букмекеры сегодня считали "Челси", но гости с первых минут показывают, что готовы умирать на поле ради положительного результата для себя.

14' Защитники "Лидса" не стесняются просто выбивать мяч за пределы поля, стараясь действовать у своих ворот максимально просто и надёжно.

13' Усилили шумовую поддержку зрители на трибунах "Стэмфорд Бридж", которые хотели бы поскорее увидеть первый мяч в сетке ворот гостей.

12' Вернер на левом фланге резал угол, смещаясь в штрафную площадь соперника, но под прессингом защитника он упустил мяч за лицевую линию поля.

10' Не сработала ставка у "Челси" на быстрый гол, и теперь команда Томаса Тухеля принялась просто катать мяч поперёк поля.

9' Удалось "лебедям", наконец, перевести мяч на чужую половину поля, где они стараются за счёт агрессивного прессинга навязать борьбу.

8' На левом фланге в глубине поля заработали штрафной удар хозяева. Джеймс решил схитрить, вместо подачи пробив непосредственно по воротам, но плохо получилось - далековато от ближнего угла ворот мяч прошёл.

7' На подборе сыграли "синие", после чего от правого угла штрафной площади пробивал Лофтус-Чик, но мяч полетел практически в то место, где и находился вратарь гостей, так что ему удалось поймать мяч намертво.

6' Маунт по правому краю запустил в прорыв Джеймса, который сильно простреливал вдоль ворот, и теперь Меслье пришлось просто ногой отбивать мяч в поле.

5' Лофтус-Чик с носка отдавал вертикальный пас в штрафную площадку на забегание Алонсо, но жестковато получилось, и мяч пришёл к ногам Меслье.

4' Во второй атаке лондонцы заработали угловой на левом фланге. Со стандарта прошла подача на ближний край вратарской площади на Рюдигера, который головой переправлял мяч дальше, но слишком сильно получилось.

3' В первой атаке хозяев поля Вернер протащил мяч по левому флангу к лицевой линии, после чего простреливал вдоль ворот, но Меслье сыграл на перехвате, намертво забрав мяч.

2' Сумбурная борьба идёт на стартовых секундах. "Белые" не хотят без боя отдавать фавориту игровую инициативу.