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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
1:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Лидс
0'
0:1
28' Пенальти
Рафинья Диас
34' Желтая карточка
Джеймс Рис
1:1
42' Гол
Маунт Мэйсон
43' Желтая карточка
Фирпо Жуниор
44'

Ход матча

28'
0:1
Рафинья Диас
34'
Джеймс Рис
 
42'
Маунт Мэйсон
(Алонсо Маркос)
1:1
43'
 
Фирпо Жуниор

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 156
Челси 96.8% (151)
X 1.3% (2)
Лидс 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Лидс
1.95
6.79
9.76
Все Коэффициенты
Новости
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
12
Лофтус-Чик
Рубен
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
29
Хаверц
Кай
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
3
Фирпо
Жуниор
46
Шеклтон
Джейми
4
Форшоу
Адам
22
Харрисон
Джек
10
Рафинья
Диас
11
Робертс
Тайлер
20
Джеймс
Дэниэл
Челси
3-4-2-1
Лидс
4-3-2-1

История личных встреч

Челси
Лидс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
КЛ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 5 (1) 0.31
Джеймс Рис II 4 0.25
Чилуэлл Бен 3 0.19
Лукаку Ромелу 3 0.19
Хаверц Кай 2 0.13
Жоржиньо II 2 (2) 0.13
Силва Тьяго 2 0.13
Рюдигер Антонио 2 0.13
Канте Н'Голо 2 0.13
Чалоба Трево 2 0.13
Пулишич Кристиан 2 0.13
Ковачич Матео 1 0.06
Зиеш Хаким 1 0.06
Алонсо Маркос 1 0.06
Вернер Тимо 1 0.06
Хадсон-Одои Каллум 1 0.06
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 7 (2) 0.44
Бэмфорд Патрик 2 0.13
Морено Родриго 2 (1) 0.13
Эйлинг Люк 1 0.06
Клих Матеуш 1 0.06
Джеймс Дэниэл 1 0.06
Льоренте Диего 1 0.06
Робертс Тайлер 1 0.06
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 3 1
Алонсо Маркос 3 0
Жоржиньо II 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Робертс Тайлер 4 0
Рафинья Диас 4 0
Льоренте Диего 3 0
Фирпо Жуниор 3 0
Шеклтон Джейми 3 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Клих Матеуш 1 0
Даллас Стюарт 1 0
Меслье Иллан 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
18%
1
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
3
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
40%
6
55%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
4
40%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

34
16
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
4
25%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
8
24%
4
25%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
3
30%
9
43%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
2
20%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0
Лидс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 16 10 5 1 44 - 12 35
3. Челси 1:1 Заявка 16 10 4 2 36 - 10 34
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Арсенал 2:0 Заявка 16 8 2 6 20 - 22 26
6. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 16 6 2 8 21 - 24 20
12. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
13. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
14. Лидс 1:1 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
15. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
16. Саутгемптон 0:2 Заявка 16 3 7 6 14 - 23 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал 2:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 4 4 0 18 - 5 16
5. Челси 1:1 Заявка 8 4 3 1 19 - 5 15
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон 0:2 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс 1:1 Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси 1:1 Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал 2:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
13. Лидс 1:1 Заявка 8 1 4 3 7 - 12 7
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон 0:2 Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    44'
    ОПАСНО! Алонсо со штрафного удара достаточно опасно пробивал над "стенкой", но кручёный мяч немного не успел опуститься в "девятку".
  • Желтая карточка
    44'
    Лофтус-Чик с правого фланга смещался в центр, но его жёстким фолом остановил Фирпо неподалёку от линии штрафной площади. Жёлтая карточка показана нарушителю.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Мэйсон Маунт!!!
    Реабилитировался Маркос Алонсо! Отобрал он мяч на левом фланге атаки, обыгрался с Вернером, после чего выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, и Маунт в касание сильно и точно пробил в ближний нижний угол.
  • 42'
    Много всего Томас Тухель записывает в своё блокнот. Не хватит и времени перерыва тренеру "Челси", чтобы изложить подопечным все свои мысли.
  • Фол, нарушение
    41'
    А вот Жоржиньо сумел заработать штрафной удар для "Челси" на левом фланге. Марко Алонсо со стандарта выполнял навес в направлении Рюдигера, но тому выиграть борьбу в воздухе не удалось.
  • Судья
    40'
    Вернер падал на левом фланге атаки, выпрашивая штрафной удар, но судья заметил, что было сыграно в мяч, поэтому дал только аут в пользу хозяев поля.
  • 39'
    После потерь мяча "синим" стоит больших усилий вернуть владение себе. Очень уверенно пасуются поперёк поля "лебеди", не допуская малейших ошибок при коротких перепасовках.
  • 38'
    Умело сейчас "Лидс" держит оборону, эффективно действуя на своей половине поля как количественно, так и качественно.
  • 37'
    Марсело Бьелса выглядит спокойным у кромки поля, периодически что-то жестами подсказывая своим подопечным.
  • Желтая карточка
    36'
    Другой Джеймс, который Рис, получил сейчас жёлтую карточку, грубо срубив в подкате соперника на чужой половине поля.
  • 35'
    Левым флангом контратаку выстраивали гости, но она закончилась положением "вне игры" у Джеймса.
  • 34'
    Рюдигер решил на силу пробить по воротам соперника издали, но прочитан был этот замысел соперниками, поэтому выстрел оказался заблокирован.
  • 33'
    68 на 38 - таково преимущество на данную минуту хозяев поля в процентном соотношении.
  • 32'
    "Манчестер Сити" сегодня свой матч уже выиграл, поэтому на данную минуту "Челси" отстаёт от "горожан" уже на 5 очков в чемпионской гонке.
  • Угловой
    31'
    Угловой на левом фланге заработали подопечные Томаса Тухеля. Снова подача следовала на ближний край вратарской площади, но на этот раз борьбу там выиграли защитники "Лидса".
  • 30'
    Очень неприятное начало для "Челси". Лондонцы выиграли лишь 1 матч из последних четырёх, и теперь рискуют допустить ещё одну осечку.
  • Пенальти
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Рафинья!!!
    Пробил Рафинья в левый нижний угол. Менди сперва дёрнулся правильно, но почему-то в итоге остался в центре, упустив отличную возможность спасти свою команду.
  • Пенальти!
    27'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЧЕЛСИ"! Маркос Алонсо на краю штрафной площади срубил Джеймса! Вот это да!
  • 26'
    Томас Тухель пока что молча у кромки поля следит за игрой, но по выражению его лица ясно, что нравится ему далеко не всё.
  • Фол, нарушение
    25'
    На правом фланге в глубине поля теперь штрафной удар заработали хозяева поля. Диагональная подача последовала в центр штрафной площади, но там защитники гостей просто выбили мяч в аут.
  • 24'
    Не самая лучшая подача на дальнюю штангу на этот раз последовала от Рафиньи, и мяч стал очень простой добычей для Менди.
  • Фол, нарушение
    23'
    Неподалёку от боковой линии теперь на правом фланге штрафной удар заработали "белые". Лондонцы начали нервничать, не справляясь с дерзостью соперников.
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! Рафинья со стандарта здорово закручивал мяч в ближнюю "девятку", но Менди в шикарном броске парировал мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    21'
    А вот в ещё одной контратаке Робертс заработал перспективный штрафной для гостей рядом с правым углом штрафной площади.
  • 20'
    Едва не обрезались "синие" в середине поля, но Рафинье до мяча всё же не удалось успеть, и Рафинья отпасовал далеко назад на Менди.
  • Дождь
    19'
    Достаточно сильный дождь льёт в Лондоне, что доставляет определённые проблемы футболистам. Дренаж Газона пока что справляется с нагрузкой, и стоячей воды на поле нет.
  • Угловой
    18'
    Подача корнера справа у гостей ничем интересным не запомниться, и футболисты "Челси" уже готовы начинать свою очередную позиционную атаку.
  • Угловой
    17'
    В контратаке "Лидсу" удалось заработать угловой. После подачи стандартного положения, мяч был недалеко отбит, после чего с подбора мощно пробивал Рафинья - мяч рикошетом от Джеймса ушёл на ещё один угловой.
  • 16'
    Лофтус-Чик решил попытать счастья дальним ударом, но свалился мяч с его ноги, улетев на порядок выше и правее створа ворот.
  • 15'
    Очень большим фаворитом матче букмекеры сегодня считали "Челси", но гости с первых минут показывают, что готовы умирать на поле ради положительного результата для себя.
  • 14'
    Защитники "Лидса" не стесняются просто выбивать мяч за пределы поля, стараясь действовать у своих ворот максимально просто и надёжно.
  • 13'
    Усилили шумовую поддержку зрители на трибунах "Стэмфорд Бридж", которые хотели бы поскорее увидеть первый мяч в сетке ворот гостей.
  • 12'
    Вернер на левом фланге резал угол, смещаясь в штрафную площадь соперника, но под прессингом защитника он упустил мяч за лицевую линию поля.
  • 10'
    Не сработала ставка у "Челси" на быстрый гол, и теперь команда Томаса Тухеля принялась просто катать мяч поперёк поля.
  • 9'
    Удалось "лебедям", наконец, перевести мяч на чужую половину поля, где они стараются за счёт агрессивного прессинга навязать борьбу.
  • Фол, нарушение
    8'
    На левом фланге в глубине поля заработали штрафной удар хозяева. Джеймс решил схитрить, вместо подачи пробив непосредственно по воротам, но плохо получилось - далековато от ближнего угла ворот мяч прошёл.
  • Опасный момент
    7'
    На подборе сыграли "синие", после чего от правого угла штрафной площади пробивал Лофтус-Чик, но мяч полетел практически в то место, где и находился вратарь гостей, так что ему удалось поймать мяч намертво.
  • 6'
    Маунт по правому краю запустил в прорыв Джеймса, который сильно простреливал вдоль ворот, и теперь Меслье пришлось просто ногой отбивать мяч в поле.
  • 5'
    Лофтус-Чик с носка отдавал вертикальный пас в штрафную площадку на забегание Алонсо, но жестковато получилось, и мяч пришёл к ногам Меслье.
  • Угловой
    4'
    Во второй атаке лондонцы заработали угловой на левом фланге. Со стандарта прошла подача на ближний край вратарской площади на Рюдигера, который головой переправлял мяч дальше, но слишком сильно получилось.
  • 3'
    В первой атаке хозяев поля Вернер протащил мяч по левому флангу к лицевой линии, после чего простреливал вдоль ворот, но Меслье сыграл на перехвате, намертво забрав мяч.
  • 2'
    Сумбурная борьба идёт на стартовых секундах. "Белые" не хотят без боя отдавать фавориту игровую инициативу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 1:1 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Челси 1:1 Лидс

Исход игры
Челси
96.8% (151)
Ничья
1.3% (2)
Лидс
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
31.88% (44)
Нет
68.12% (94)
Популярный счёт
2:0 Челси
46.2% (72)
2:1 Челси
14.1% (22)
3:1 Челси
10.3% (16)
3:0 Челси
7.1% (11)
1:0 Челси
6.4% (10)
4:1 Челси
1.3% (2)
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