Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Стэмфорд Бридж
0:1
28' ПенальтиРафинья Диас
34' Желтая карточкаДжеймс Рис
1:1
42' ГолМаунт Мэйсон
43' Желтая карточкаФирпо Жуниор
Ход матча
28'
0:1
34'
42'
1:1
43'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
16
Менди
Эдуар
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
29
Хаверц
Кай
10
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
-
18 Баркли РоссПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Драме КодиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Челси
Лидс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|5 (1)
|0.31
|Джеймс Рис II
|4
|0.25
|Чилуэлл Бен
|3
|0.19
|Лукаку Ромелу
|3
|0.19
|Хаверц Кай
|2
|0.13
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.13
|Силва Тьяго
|2
|0.13
|Рюдигер Антонио
|2
|0.13
|Канте Н'Голо
|2
|0.13
|Чалоба Трево
|2
|0.13
|Пулишич Кристиан
|2
|0.13
|Ковачич Матео
|1
|0.06
|Зиеш Хаким
|1
|0.06
|Алонсо Маркос
|1
|0.06
|Вернер Тимо
|1
|0.06
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.06
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|7 (2)
|0.44
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.13
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.13
|Эйлинг Люк
|1
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|Льоренте Диего
|1
|0.06
|Робертс Тайлер
|1
|0.06
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Харрисон Джек
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|3
|1
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Жоржиньо II
|2
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Робертс Тайлер
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Льоренте Диего
|3
|0
|Фирпо Жуниор
|3
|0
|Шеклтон Джейми
|3
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Даллас Стюарт
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
|Джелхардт Джо
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
18%
1
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
3
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
40%
6
55%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
4
40%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
34
16
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
4
25%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
8
24%
4
25%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
3
30%
9
43%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
2
20%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0
Лидс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|16
|10
|5
|1
|44 - 12
|35
|3.
|Челси
|1:1 Заявка
|16
|10
|4
|2
|36 - 10
|34
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|20 - 22
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 24
|20
|12.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Лидс
|1:1 Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 23
|17
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|16.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 23
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 31
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|18 - 5
|16
|5.
|Челси
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 5
|15
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|1:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|1:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|13.
|Лидс
|1:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси 1:1 Лидс
Исход игры
Челси
96.8% (151)
Ничья
1.3% (2)
Лидс
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.58% (56)
Меньше
59.42% (82)
Обе команды забьют
Да
31.88% (44)
Нет
68.12% (94)
Популярный счёт
2:0 Челси
46.2% (72)
2:1 Челси
14.1% (22)
3:1 Челси
10.3% (16)
3:0 Челси
7.1% (11)
1:0 Челси
6.4% (10)
4:1 Челси
1.3% (2)
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