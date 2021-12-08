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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Лидс

История личных встреч

Челси
Лидс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
КЛ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 5 (1) 0.33
Джеймс Рис II 4 0.27
Чилуэлл Бен 3 0.2
Лукаку Ромелу 3 0.2
Хаверц Кай 2 0.13
Жоржиньо II 2 (2) 0.13
Силва Тьяго 2 0.13
Рюдигер Антонио 2 0.13
Канте Н'Голо 2 0.13
Чалоба Трево 2 0.13
Пулишич Кристиан 2 0.13
Ковачич Матео 1 0.07
Зиеш Хаким 1 0.07
Алонсо Маркос 1 0.07
Вернер Тимо 1 0.07
Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 6 (1) 0.4
Бэмфорд Патрик 2 0.13
Морено Родриго 2 (1) 0.13
Эйлинг Люк 1 0.07
Клих Матеуш 1 0.07
Джеймс Дэниэл 1 0.07
Льоренте Диего 1 0.07
Робертс Тайлер 1 0.07
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 3 1
Алонсо Маркос 3 0
Жоржиньо II 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Робертс Тайлер 4 0
Рафинья Диас 4 0
Льоренте Диего 3 0
Фирпо Жуниор 3 0
Шеклтон Джейми 3 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Клих Матеуш 1 0
Даллас Стюарт 1 0
Меслье Иллан 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
18%
1
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
3
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
40%
6
55%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
4
40%
16-30
3
18%
1
10%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

34
16
17 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
4
25%
16-30
6
18%
2
13%
31-45
5
15%
3
19%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
8
24%
4
25%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
3
30%
9
43%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
2
20%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0
Лидс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
7. Арсенал Заявка 15 7 2 6 18 - 22 23
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Астон Вилла Заявка 15 6 1 8 21 - 24 19
11. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
12. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
13. Брентфорд Заявка 15 4 5 6 19 - 21 17
14. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
15. Лидс Заявка 15 3 7 5 15 - 22 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
13. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Где смотреть матч Челси - Лидс онлайн


Прогнозы на матч Челси - Лидс

Исход игры
Челси
94% (47)
Ничья
2% (1)
Лидс
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
33.33% (15)
Нет
66.67% (30)
Популярный счёт
2:0 Челси
40% (20)
2:1 Челси
14% (7)
3:1 Челси
12% (6)
3:0 Челси
12% (6)
1:0 Челси
6% (3)
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