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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Астон Вилла
0'
13' Желтая карточка
Ван Дейк Виргил
19' Желтая карточка
Накамба Марвелус
24' Желтая карточка
Уоткинс Олли
44'

Ход матча

13'
Ван Дейк Виргил
 
19'
 
Накамба Марвелус
24'
 
Уоткинс Олли

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 156
Ливерпуль 94.2% (147)
X 3.8% (6)
Астон Вилла 1.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Астон Вилла
1.37
6.79
12.91
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
10
Мане
Садио
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
3
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
18
Янг
Эшли
Ливерпуль
4-3-3
Астон Вилла
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Астон Вилла

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

24 матча

54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 13 (1) 0.81
Жота Диогу 8 0.5
Мане Садио 7 0.44
Фирмино Роберто 4 0.25
Хендерсон Джордан 2 0.13
Кейта Наби 2 0.13
Ориги Дивок 2 0.13
Александер-Арнольд Трент 1 0.06
Фабиньо Энрике 1 0.06
Алькантара Тьяго 1 0.06
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Джонс Кёртис 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.25
Макгинн Джон 3 0.19
Ингс Дэнни 3 (1) 0.19
Конса Эзри 2 0.13
Буэндия Эмилиано 1 0.06
Бэйли Леон 1 0.06
Мингс Тайрон 1 0.06
Таргетт Мэтт 1 0.06
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.06
Хаус Кортни 1 0.06
Кэш Мэтти 1 0.06
Рамси Джакоб 1 0.06
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 4 0
Робертсон Эндрю 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Конса Эзри 1 1
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
38%
61-75
4
22%
4
50%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
5
19%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
4
15%
4
31%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
1
17%
5
42%
76-90

Забито

45
21
22 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
7
16%
2
10%
1-15
5
11%
1
5%
16-30
10
22%
2
10%
31-45
8
18%
3
14%
46-60
6
13%
7
33%
61-75
9
20%
6
29%
76-90

Пропущено

11
24
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
6
25%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
45%
2
8%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 16 10 5 1 44 - 12 35
3. Челси 1:1 Заявка 16 10 4 2 36 - 10 34
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Арсенал 2:0 Заявка 16 8 2 6 20 - 22 26
6. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 16 6 2 8 21 - 24 20
12. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
13. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
14. Лидс 1:1 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
15. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
16. Саутгемптон 0:2 Заявка 16 3 7 6 14 - 23 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал 2:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 4 4 0 18 - 5 16
5. Челси 1:1 Заявка 8 4 3 1 19 - 5 15
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон 0:2 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс 1:1 Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси 1:1 Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал 2:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
13. Лидс 1:1 Заявка 8 1 4 3 7 - 12 7
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон 0:2 Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 45'
    С острого угла пробивал по воротам Салах после скидки от Арнольда, но Мартинес смог кулаком отбить мяч в сторону. 
  • 44'
    Дальний заброс исполнял Макгинн в штрафную на Уоткинса, который упал в борьбе против Матипа, но судья не стал останавливать игру.
  • 43'
    Догнал мяч в чужой штрафной у лицевой линии Роберстон и прострелил вдоль ворот, но мяч остановил буквально на линии Мингс.
  • 42'
    Убегал с левого фланга в штрафную Янг и протолкнул мяч поперек на Уоткинса, но тому пробить не дал Матип.
  • 41'
    В верховой борьбе в центре поля Тьяго подтолкнул руками в спину Соареса. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 40'
    Вырезал Арнольд в штрафную соперника с правого фланга на ход Салаху, но Мартинес грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
  • 39'
    Очередной угловой завершился для мерсисайдцев ничем, после навеса в центр штрафной мяч вынес без труда головой Таргетт.
  • 38'
    Оказался в штрафной соперника Мане с мячом и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Конса в подкате.
  • 37'
    Диагональ исполнял Ван Дейк в штрафную соперника на ход Салаху, но тому пробить в борьбе с Мингсом не удалось.
  • 36'
    Мог пробивать по воротам соперника на дальней штанге Ослейд-Чемберлен после подачи от Арнольда, но его выстрел накрыл Таргетт.
  • 35'
    Тонко отдавал Робертсон в штрафную на ход Тьяго, но тот нарушил правила в борьбе против Консы.
  • 34'
    С угла поля навесил в центр штрафной Робертсон, но здесь выиграл верх Мингс и вынес сферу за боковую линию.
  • Угловой
    33'
    Прострелил низом с левого фланга Робертсон на ближнюю штангу, но здесь в падении Кэш вынес сферу головой на угловой.
  • 32'
    Ошибся на выходе Алиссон, позволив обыграть себя Янгу, но тот не стал бить с острого угла, а отдал поперек на Рамси, но этот пас перехватил Ван Дейк.
  • 31'
    Отличным пасом нашел Салах в чужой штрафной Робертсона, но тому пробить не удалось в борьбе против Кэша.
  • Угловой
    30'
    Убегал по правому флангу Макгинн на скорости и прострелил вдоль ворот, но от ноги Робертсона сфера ушла на угловой.
  • 29'
    На скорости Робертсон сместился с фланга в центр штрафной и в борьбе с Кэшем и Накамбой оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.
  • Опасный момент
    28'
    Подавал с правого фланга Арнольд в штрафную, но мяч свалился с ноги и едва не залетел в сетку, но перекладина выручила сейчас гостей.
  • 27'
    Выиграл верх в чужой штрафной Матип и головой сбросил под удар Тьяго, но выстрел последнего принял на себя Таргетт.
  • Желтая карточка
    26'
    На фланге Уоткинс грубо в подкат прыгнул в ноги Фабиньо. Судья без раздумий наказал нарушителя желтой карточкой. 
  • 25'
    Догнал мяч Кэш у лицевой линии и тут же низом покатил в штрафную, но перехватил этот пас Матип.
  • 24'
    Руками откровенно хватал Хендерсон в центре поля за плечо Соареса. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя. 
  • 23'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Макгинн. Потребуется ему помощь медиков.
  • 22'
    Прорвался к штрафной соперника по центру Янг и пробил по воротам, но сфера пролетела немного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    21'
    В центре поля откровенно грубо сносил соперника в подкате Накамба. Судья наказал нарушителя желтой карточкой.
  • 20'
    Отличным пасом Тьяго вывел Окслейда-Чемберлена на ударную позицию, но выстрел последнего оказался неточным.
  • 19'
    Мог замыкать на дальне штанге Мане прострел с фланга от Арнольда, но в последний момент мяч перехватил Мартинес.
  • 18'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Робертсон, но вместо удара прострелил на Мане, но тому замкнуть не дал Мингс.
  • Опасный момент
    17'
    Навесил с правого фланга Арнольд на дальнюю штангу, где головой пробил Робертсон. С большим трудом Мартинес потащил мяч с нижнего угла.
  • 16'
    В центре поля грамотно подставился Хендерсон и вынудил нарушить правила Соареса. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 15'
    Со штрафного навесил Соарес на ближнюю штангу, но здесь замкнуть Макгинну в борьбе с защитником не удалось.
  • Желтая карточка
    14'
    На фланге Ван Дейк руками уложил на газон Уоткинса. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • 13'
    С угла поля навесил в центр штрафной Арнольд. Здесь Матип головой скинул на дальнюю штангу, но Ван Дейку замкнуть в борьбе с соперником не удалось.
  • Угловой
    12'
    Пробивал по воротам Арнольд с линии чужой штрафной после скидки от Салаха, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 11'
    В медленном темпе начали команды поединок. Не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 10'
    Диагональ исполнял Хендерсон на левый фланг, куда забегал Робертсон, но не удалось ему догнать снаряд в пределах поля.
  • 9'
    Фабиньо дальний заброс исполнял в штрафную на Окслейда-Чемберелена, но на выходе забрал мяч в свои руки Мартинес.
  • 8'
    Врывался в штрафную Мане после тонкого паса от Салаха, но упал в борьбе против Мингса. Свисток арбитра промолчал.
  • 7'
    По флангу забросил Арнольд на ход Салаху, но тот не смог оторваться от Таргетта и выпустил сферу за пределы поля. 
  • 6'
    С угла поля навесил Арнольд на дальнюю штангу, но здесь пробить Ван Дейку не позволил в силовой борьбе Кэш.
  • Угловой
    5'
    Мягко забросил Фабиньо в штрафную на Салаха, но того опередил Мингс и вынес сферу на угловой.
  • 4'
    Убежал по флангу Арнольд и покатил в центр штрафной, но здесь удар Салаха заблокировал защитник
  • 3'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной Соарес, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе бело-бордовый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Астон Вилла"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ливерпуль 0:0 Астон Вилла онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Ливерпуль
94.2% (147)
Ничья
3.8% (6)
Астон Вилла
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (81)
Меньше
41.3% (57)
Обе команды забьют
Да
52.17% (72)
Нет
47.83% (66)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
30.8% (48)
3:1 Ливерпуль
21.8% (34)
2:1 Ливерпуль
16% (25)
3:0 Ливерпуль
6.4% (10)
1:0 Ливерпуль
5.1% (8)
3:2 Ливерпуль
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
4:1 Ливерпуль
1.9% (3)
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