В верховой борьбе в центре поля Тьяго подтолкнул руками в спину Соареса. Штрафной удар исполнять будут гости.

Убегал с левого фланга в штрафную Янг и протолкнул мяч поперек на Уоткинса, но тому пробить не дал Матип.

Догнал мяч в чужой штрафной у лицевой линии Роберстон и прострелил вдоль ворот, но мяч остановил буквально на линии Мингс.

Дальний заброс исполнял Макгинн в штрафную на Уоткинса, который упал в борьбе против Матипа, но судья не стал останавливать игру.

С острого угла пробивал по воротам Салах после скидки от Арнольда, но Мартинес смог кулаком отбить мяч в сторону.

40' Вырезал Арнольд в штрафную соперника с правого фланга на ход Салаху, но Мартинес грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

39' Очередной угловой завершился для мерсисайдцев ничем, после навеса в центр штрафной мяч вынес без труда головой Таргетт.

38' Оказался в штрафной соперника Мане с мячом и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Конса в подкате.

37' Диагональ исполнял Ван Дейк в штрафную соперника на ход Салаху, но тому пробить в борьбе с Мингсом не удалось.

36' Мог пробивать по воротам соперника на дальней штанге Ослейд-Чемберлен после подачи от Арнольда, но его выстрел накрыл Таргетт.

35' Тонко отдавал Робертсон в штрафную на ход Тьяго, но тот нарушил правила в борьбе против Консы.

34' С угла поля навесил в центр штрафной Робертсон, но здесь выиграл верх Мингс и вынес сферу за боковую линию.

33' Прострелил низом с левого фланга Робертсон на ближнюю штангу, но здесь в падении Кэш вынес сферу головой на угловой.

32' Ошибся на выходе Алиссон, позволив обыграть себя Янгу, но тот не стал бить с острого угла, а отдал поперек на Рамси, но этот пас перехватил Ван Дейк.

31' Отличным пасом нашел Салах в чужой штрафной Робертсона, но тому пробить не удалось в борьбе против Кэша.

30' Убегал по правому флангу Макгинн на скорости и прострелил вдоль ворот, но от ноги Робертсона сфера ушла на угловой.

29' На скорости Робертсон сместился с фланга в центр штрафной и в борьбе с Кэшем и Накамбой оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.

28' Подавал с правого фланга Арнольд в штрафную, но мяч свалился с ноги и едва не залетел в сетку, но перекладина выручила сейчас гостей.

27' Выиграл верх в чужой штрафной Матип и головой сбросил под удар Тьяго, но выстрел последнего принял на себя Таргетт.

26' На фланге Уоткинс грубо в подкат прыгнул в ноги Фабиньо. Судья без раздумий наказал нарушителя желтой карточкой.

25' Догнал мяч Кэш у лицевой линии и тут же низом покатил в штрафную, но перехватил этот пас Матип.

24' Руками откровенно хватал Хендерсон в центре поля за плечо Соареса. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

23' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Макгинн. Потребуется ему помощь медиков.

22' Прорвался к штрафной соперника по центру Янг и пробил по воротам, но сфера пролетела немного выше перекладины.

21' В центре поля откровенно грубо сносил соперника в подкате Накамба. Судья наказал нарушителя желтой карточкой.

20' Отличным пасом Тьяго вывел Окслейда-Чемберлена на ударную позицию, но выстрел последнего оказался неточным.

19' Мог замыкать на дальне штанге Мане прострел с фланга от Арнольда, но в последний момент мяч перехватил Мартинес.

18' Зацепился за мяч в чужой штрафной Робертсон, но вместо удара прострелил на Мане, но тому замкнуть не дал Мингс.

17' Навесил с правого фланга Арнольд на дальнюю штангу, где головой пробил Робертсон. С большим трудом Мартинес потащил мяч с нижнего угла.

16' В центре поля грамотно подставился Хендерсон и вынудил нарушить правила Соареса. Штрафной удар исполнят хозяева.

15' Со штрафного навесил Соарес на ближнюю штангу, но здесь замкнуть Макгинну в борьбе с защитником не удалось.

14' На фланге Ван Дейк руками уложил на газон Уоткинса. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

13' С угла поля навесил в центр штрафной Арнольд. Здесь Матип головой скинул на дальнюю штангу, но Ван Дейку замкнуть в борьбе с соперником не удалось.

12' Пробивал по воротам Арнольд с линии чужой штрафной после скидки от Салаха, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

11' В медленном темпе начали команды поединок. Не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.

10' Диагональ исполнял Хендерсон на левый фланг, куда забегал Робертсон, но не удалось ему догнать снаряд в пределах поля.

9' Фабиньо дальний заброс исполнял в штрафную на Окслейда-Чемберелена, но на выходе забрал мяч в свои руки Мартинес.

8' Врывался в штрафную Мане после тонкого паса от Салаха, но упал в борьбе против Мингса. Свисток арбитра промолчал.

7' По флангу забросил Арнольд на ход Салаху, но тот не смог оторваться от Таргетта и выпустил сферу за пределы поля.

6' С угла поля навесил Арнольд на дальнюю штангу, но здесь пробить Ван Дейку не позволил в силовой борьбе Кэш.

5' Мягко забросил Фабиньо в штрафную на Салаха, но того опередил Мингс и вынес сферу на угловой.

4' Убежал по флангу Арнольд и покатил в центр штрафной, но здесь удар Салаха заблокировал защитник

3' С левого фланга прострелил в центр штрафной Соарес, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе бело-бордовый комплект формы.