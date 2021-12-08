  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

История личных встреч

Ливерпуль
Астон Вилла

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

24 матча

54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 13 (1) 0.87
Жота Диогу 8 0.53
Мане Садио 7 0.47
Фирмино Роберто 4 0.27
Хендерсон Джордан 2 0.13
Кейта Наби 2 0.13
Ориги Дивок 2 0.13
Александер-Арнольд Трент 1 0.07
Фабиньо Энрике 1 0.07
Алькантара Тьяго 1 0.07
Ван Дейк Виргил 1 0.07
Джонс Кёртис 1 0.07
Минамино Такуми 1 0.07
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.27
Макгинн Джон 3 0.2
Ингс Дэнни 3 (1) 0.2
Конса Эзри 2 0.13
Буэндия Эмилиано 1 0.07
Бэйли Леон 1 0.07
Мингс Тайрон 1 0.07
Таргетт Мэтт 1 0.07
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.07
Хаус Кортни 1 0.07
Кэш Мэтти 1 0.07
Рамси Джакоб 1 0.07
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 4 0
Робертсон Эндрю 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Накамба Марвелус 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Конса Эзри 1 1
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
38%
61-75
4
22%
4
50%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Забито

27
13
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
5
19%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
4
15%
4
31%
61-75
5
19%
2
15%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
1
17%
5
42%
76-90

Забито

45
21
22 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
7
16%
2
10%
1-15
5
11%
1
5%
16-30
10
22%
2
10%
31-45
8
18%
3
14%
46-60
6
13%
7
33%
61-75
9
20%
6
29%
76-90

Пропущено

11
24
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
6
25%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
45%
2
8%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
7. Арсенал Заявка 15 7 2 6 18 - 22 23
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Астон Вилла Заявка 15 6 1 8 21 - 24 19
11. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
12. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
13. Брентфорд Заявка 15 4 5 6 19 - 21 17
14. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
15. Лидс Заявка 15 3 7 5 15 - 22 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
13. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Ливерпуль 94% (47)
    X 4% (2)
    Астон Вилла 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Астон Вилла
    1.26
    7.19
    13.04
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла

    Исход игры
    Ливерпуль
    94% (47)
    Ничья
    4% (2)
    Астон Вилла
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (26)
    Нет
    43.48% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    22% (11)
    3:1 Ливерпуль
    20% (10)
    2:1 Ливерпуль
    20% (10)
    3:0 Ливерпуль
    14% (7)
    3:2 Ливерпуль
    6% (3)
    1:0 Ливерпуль
    4% (2)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     