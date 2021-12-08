Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Энфилд
История личных встреч
Ливерпуль
Астон Вилла
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
24 матча
54.2%
16.7%
29.1%
13 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|13 (1)
|0.87
|Жота Диогу
|8
|0.53
|Мане Садио
|7
|0.47
|Фирмино Роберто
|4
|0.27
|Хендерсон Джордан
|2
|0.13
|Кейта Наби
|2
|0.13
|Ориги Дивок
|2
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.07
|Фабиньо Энрике
|1
|0.07
|Алькантара Тьяго
|1
|0.07
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.07
|Джонс Кёртис
|1
|0.07
|Минамино Такуми
|1
|0.07
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.27
|Макгинн Джон
|3
|0.2
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.2
|Конса Эзри
|2
|0.13
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.07
|Бэйли Леон
|1
|0.07
|Мингс Тайрон
|1
|0.07
|Таргетт Мэтт
|1
|0.07
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.07
|Хаус Кортни
|1
|0.07
|Кэш Мэтти
|1
|0.07
|Рамси Джакоб
|1
|0.07
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Робертсон Эндрю
|4
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Накамба Марвелус
|3
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
3
38%
61-75
4
22%
4
50%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Забито
27
13
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
5
19%
1
8%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
4
15%
4
31%
61-75
5
19%
2
15%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
1
17%
5
42%
76-90
Забито
45
21
22 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
7
16%
2
10%
1-15
5
11%
1
5%
16-30
10
22%
2
10%
31-45
8
18%
3
14%
46-60
6
13%
7
33%
61-75
9
20%
6
29%
76-90
Пропущено
11
24
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
6
25%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
45%
2
8%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|7.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|18 - 22
|23
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|21 - 24
|19
|11.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 21
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 22
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 31
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла
Исход игры
Ливерпуль
94% (47)
Ничья
4% (2)
Астон Вилла
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.74% (33)
Меньше
28.26% (13)
Обе команды забьют
Да
56.52% (26)
Нет
43.48% (20)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
22% (11)
3:1 Ливерпуль
20% (10)
2:1 Ливерпуль
20% (10)
3:0 Ливерпуль
14% (7)
3:2 Ливерпуль
6% (3)
1:0 Ливерпуль
4% (2)
2:2 Ничья
4% (2)
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