Эдегор принял мяч спиной к воротам, закрыл его корпусом, а потом отдал на Ляказетта, который ворвался в штрафную площадку и уже собирался бить, но вмешался Уокер-Питерс, выбив игровой снаряд в подкате.

Кабальеро сначала привёз опасный момент, выбив мяч на соперника, а потом ситуацию исправил, среагировав на удар Сака с правого края штрафной.

Исполнили хозяева корнер и не смогли нанести удар по воротам, а потом снова возникла пауза - Армстронг, похоже, не сможет продолжить поединок, так как снова оказывается на газоне.

Снимает щитки Адам Армстронг и в сопровождении врачей покидает поле. Вместо него появляется Мохамед Эльюнусси.

На чужую половину поля поднялся Уокер-Питерс и попытался отобрать мяч у Букайо Сака. Сделал это, но с нарушением правил.

38' Завозился с мячом на левом фланге Уокер-Питерс, в результате чего обрезался, оказавшись в окружении четверых соперников.

37' И снова верх остаётся за хозяевами - на сей раз Габриэль выбил мяч головой после подачи Уорда-Прауса с углового с правого фланга.

36' Редмонд прошёл по правому флангу и выполнил передачу на ближний угол вратарской, откуда мяч вынесли хозяева.

35' Вернулся Армстронг и уже вовсю участвует в прессинге на правом фланге, но пока безуспешно. Защитники "Арсенала" обмениваются короткими передачами, вытягивая соперников на себя для получения пространства.

33' Не хватало гостям ещё и форварда потерять, и так уступают -2. Однако пока причин для волнений нет, так как Армстронг самостоятельно покинул пределы поля и должен вернуться в ближайшее время.

32' В нашем матче возникла пауза, а связана она с повреждением Адама Армстронга, который присел на газон и попросил помощь медиков.

31' Букайо Сака открылся под передачу на правом фланге и мяч получил, но затем услышал свисток арбитра - офсайд.

30' Проваливается центр обороны "Саутгемптона", чем пользуется Ляказетт и врывается в штрафную площадку, затем выполняет передачу на Мартинелли, но Стивенс успевает вставить ногу и мяч перехватывает.

28' Правым флангом "святые" провели атаку и доставили мяч в штрафную площадь, откуда его тут же выбил Габриэль дос Сантос.

27' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЭДЕГОР!!! Тирни получил мяч на левом крае штрафной площадки и не сумел выполнить подачу в касание, но со второй попытки всё же навесил и попал в соперника, затем снова подобрал игровой снаряд и выполнил передачу головой во вратарскую, откуда тоже головой пробил Эдегор, поразив левый угол.

26' Эдегор выполнил передачу на правый фланг, где никого из партнёров не оказалось - Кабальеро вышел из ворот и забрал мяч.

25' Показывают нам Ральфа Хазенхюттля, который разводит руки в стороны от разочарования. Его подопечные активно начали встречу, не позволяя соперникам переходить центр поля, а в итоге пропустили.

23' Затяжная перепасовка в своей штрафной принесла "Арсеналу" дивиденды. Сначала усыпил бдительность соперника, а потом взорвался и благодаря быстрой игре в пас вскрыл правый фланг.

22' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛЯКАЗЕТТ!!! Стремительную контратаку провели хозяева правым флангом, которую результативным ударом с центра штрафной площадки завершил Ляказетт, откликнувшись на прострел Сака.

21' Заскучал Ремсдейл в воротах, поэтому Тирни и Габриэль решили немного развлечь Аарона, подключив к игре в пас.

20' Уокер-Питерс упал на левом фланге после борьбы с Уайтом и Томиясу, но свисток арбитра промолчал. После этого гости успешно вступили в отбор.

19' Уорд-Праус наносит обводящий удар в правый верхний угол и в створ не попадает - над перекладиной проходит мяч.

18' Букайо Сака сбивает Уокера-Питерса перед штрафной площадкой - привозит опасный стандарт, да ещё и жёлтую получает.

17' "Арсенал" не сумел навязать борьбу после исполнения углового с левого фланга - гости выиграли воздух, а потом выбили мяч на чужую половину поля.

16' Ливраменто прервал прострел Мартинелли с левого края штрафной площадки, отправив мяч за лицевую, а затем получил болезненный удар, врезавшись в рекламный щит.

14' Эдегор перехватил мяч на своей половине поля и добрался до центрального круга, после чего выполнил передачу на правый фланг на Сака, который не стал продвигаться вперёд, решив выполнить пас назад.

13' Очередной корнер в исполнении "святых" завершился без удара по воротам. "Арсенал" выиграл воздух, а организовать контратаку не сумел, гости накрыли.

12' Ляказетт нарушил правила метрах в пяти от штрафной. Уорд-Праус нанёс удар в левый угол, но Ремсдейл справился, переведя мяч за лицевую.

11' Продолжает "Саутгемптон" играть первым номером, используя высокий прессинг. "Арсенал" пока не может выйти со своей половины поля.

10' Армстронг вошёл в штрафную площадку с левого фланга, убрал на замахе Уайта и пробил в ближний угол, но Ремсдейл справился - отбил мяч перед собой, а потом накрыл его.

9' Дебютный корнер гостей обошёлся без остроты - разыграли мяч, выполнили подачу и попали в положение "вне игры".

8' Армстронг добрался до штрафной площадки и пробил с левой ноги - мяч рикошетом от Уайта улетел за лицевую линию.

6' Очень активен на первых минутах Ляказетт - сейчас упал в нескольких метрах от штрафной площадки соперника, но свисток арбитра промолчал, так как мяч подхватил Эдегор, а потом выполнил неточный разрезающий пас.

5' Уорд-Праус выполнил подачу со штрафного, отправив мяч в район вратарской, где на перехвате сыграл Ляказетт, а потом выбил игровой снаряд.

4' Габриэль дос Сантос сорвал атаку "Саутгемптона" на левом фланге, срезав Армандо, за что получил жёлтую карточку.

3' Перед своей штрафной площадкой гости допустили ошибку - выбили мяч и попали в Ляказетта, после чего круглый получил Сака и попытался прострелить, но безуспешно, так как выпустил игровой снаряд за лицевую линию.

2' Гости начали с центра поля и сразу же отправили мяч на чужую половину поля при помощи верховой передачи, но защитники "Арсенала" сняли верх.