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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
2:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Саутгемптон
0'
3' Желтая карточка
Габриэль дос Сантос
17' Желтая карточка
Сака Букайо
1:0
21' Гол
Ляказетт Александр
2:0
27' Гол
Эдегор Мартин
44'

Ход матча

3'
Габриэль дос Сантос
 
17'
Сака Букайо
 
21'
Ляказетт Александр
(Сака Букайо)
1:0
27'
Эдегор Мартин
(Тирни Киран)
2:0
43'
 
Эльюнусси Мохамед
Армстронг Адам

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 146
Арсенал 95.2% (139)
X 4.1% (6)
Саутгемптон 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Саутгемптон
1.75
5.58
4.84
Все Коэффициенты
Новости
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
13
Кабальеро
Вилли
21
Ливраменто
Валентино
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
2
Уокер-Питерс
Кайл
11
Редмонд
Натан
27
Диалло
Ибраима
8
Уорд-Праус
Джеймс
23
Телла
Нейтан
18
Броя
Армандо
9
Армстронг
Адам
Арсенал
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

История личных встреч

Арсенал
Саутгемптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:5
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 5 0.31
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.25
Эдегор Мартин 4 0.25
Сака Букайо 2 0.13
Ляказетт Александр 2 0.13
Мартинелли Габриэл 1 0.06
Парти Томас 1 0.06
Габриэль дос Сантос 1 0.06
Тирни Киран 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.19
Броя Армандо 3 0.19
Армстронг Адам 2 0.13
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.13
Эльюнусси Мохамед 1 0.06
Беднарек Ян 1 0.06
Ливраменто Валентино 1 0.06
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Джака Гранит 1 1
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
43%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
33%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
4
22%
3
23%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
14%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
4
18%
6
27%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
6
27%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 16 10 5 1 44 - 12 35
3. Челси 1:1 Заявка 16 10 4 2 36 - 10 34
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Арсенал 2:0 Заявка 16 8 2 6 20 - 22 26
6. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
7. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 16 6 2 8 21 - 24 20
12. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
13. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
14. Лидс 1:1 Заявка 16 3 8 5 16 - 23 17
15. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
16. Саутгемптон 0:2 Заявка 16 3 7 6 14 - 23 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал 2:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 4 4 0 18 - 5 16
5. Челси 1:1 Заявка 8 4 3 1 19 - 5 15
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон 0:2 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс 1:1 Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси 1:1 Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал 2:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
13. Лидс 1:1 Заявка 8 1 4 3 7 - 12 7
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон 0:2 Заявка 8 1 2 5 6 - 16 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    44'
    На чужую половину поля поднялся Уокер-Питерс и попытался отобрать мяч у Букайо Сака. Сделал это, но с нарушением правил. 
  • Замена
    43'
    Снимает щитки Адам Армстронг и в сопровождении врачей покидает поле. Вместо него появляется Мохамед Эльюнусси. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Исполнили хозяева корнер и не смогли нанести удар по воротам, а потом снова возникла пауза - Армстронг, похоже, не сможет продолжить поединок, так как снова оказывается на газоне. 
  • Опасный момент
    41'
    Кабальеро сначала привёз опасный момент, выбив мяч на соперника, а потом ситуацию исправил, среагировав на удар Сака с правого края штрафной. 
  • Опасный момент
    40'
    Эдегор принял мяч спиной к воротам, закрыл его корпусом, а потом отдал на Ляказетта, который ворвался в штрафную площадку и уже собирался бить, но вмешался Уокер-Питерс, выбив игровой снаряд в подкате. 
  • 38'
    Завозился с мячом на левом фланге Уокер-Питерс, в результате чего обрезался, оказавшись в окружении четверых соперников. 
  • Угловой
    37'
    И снова верх остаётся за хозяевами - на сей раз Габриэль выбил мяч головой после подачи Уорда-Прауса с углового с правого фланга. 
  • 36'
    Редмонд прошёл по правому флангу и выполнил передачу на ближний угол вратарской, откуда мяч вынесли хозяева. 
  • 35'
    Вернулся Армстронг и уже вовсю участвует в прессинге на правом фланге, но пока безуспешно. Защитники "Арсенала" обмениваются короткими передачами, вытягивая соперников на себя для получения пространства. 
  • 33'
    Не хватало гостям ещё и форварда потерять, и так уступают -2. Однако пока причин для волнений нет, так как Армстронг самостоятельно покинул пределы поля и должен вернуться в ближайшее время. 
  • Травма, повреждение
    32'
    В нашем матче возникла пауза, а связана она с повреждением Адама Армстронга, который присел на газон и попросил помощь медиков. 
  • Офсайд
    31'
    Букайо Сака открылся под передачу на правом фланге и мяч получил, но затем услышал свисток арбитра - офсайд. 
  • Опасный момент
    30'
    Проваливается центр обороны "Саутгемптона", чем пользуется Ляказетт и врывается в штрафную площадку, затем выполняет передачу на Мартинелли, но Стивенс успевает вставить ногу и мяч перехватывает. 
  • 28'
    Правым флангом "святые" провели атаку и доставили мяч в штрафную площадь, откуда его тут же выбил Габриэль дос Сантос. 
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ЭДЕГОР!!! Тирни получил мяч на левом крае штрафной площадки и не сумел выполнить подачу в касание, но со второй попытки всё же навесил и попал в соперника, затем снова подобрал игровой снаряд и выполнил передачу головой во вратарскую, откуда тоже головой пробил Эдегор, поразив левый угол. 
  • 26'
    Эдегор выполнил передачу на правый фланг, где никого из партнёров не оказалось - Кабальеро вышел из ворот и забрал мяч. 
  • 25'
    Показывают нам Ральфа Хазенхюттля, который разводит руки в стороны от разочарования. Его подопечные активно начали встречу, не позволяя соперникам переходить центр поля, а в итоге пропустили. 
  • 23'
    Затяжная перепасовка в своей штрафной принесла "Арсеналу" дивиденды. Сначала усыпил бдительность соперника, а потом взорвался и благодаря быстрой игре в пас вскрыл правый фланг. 
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ЛЯКАЗЕТТ!!! Стремительную контратаку провели хозяева правым флангом, которую результативным ударом с центра штрафной площадки завершил Ляказетт, откликнувшись на прострел Сака. 
  • 21'
    Заскучал Ремсдейл в воротах, поэтому Тирни и Габриэль решили немного развлечь Аарона, подключив к игре в пас. 
  • Судья
    20'
    Уокер-Питерс упал на левом фланге после борьбы с Уайтом и Томиясу, но свисток арбитра промолчал. После этого гости успешно вступили в отбор. 
  • Опасный момент
    19'
    Уорд-Праус наносит обводящий удар в правый верхний угол и в створ не попадает - над перекладиной проходит мяч. 
  • Желтая карточка
    18'
    Букайо Сака сбивает Уокера-Питерса перед штрафной площадкой - привозит опасный стандарт, да ещё и жёлтую получает. 
  • Угловой
    17'
    "Арсенал" не сумел навязать борьбу после исполнения углового с левого фланга - гости выиграли воздух, а потом выбили мяч на чужую половину поля. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Ливраменто прервал прострел Мартинелли с левого края штрафной площадки, отправив мяч за лицевую, а затем получил болезненный удар, врезавшись в рекламный щит. 
  • 14'
    Эдегор перехватил мяч на своей половине поля и добрался до центрального круга, после чего выполнил передачу на правый фланг на Сака, который не стал продвигаться вперёд, решив выполнить пас назад. 
  • Угловой
    13'
    Очередной корнер в исполнении "святых" завершился без удара по воротам. "Арсенал" выиграл воздух, а организовать контратаку не сумел, гости накрыли. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Ляказетт нарушил правила метрах в пяти от штрафной. Уорд-Праус нанёс удар в левый угол, но Ремсдейл справился, переведя мяч за лицевую. 
  • 11'
    Продолжает "Саутгемптон" играть первым номером, используя высокий прессинг. "Арсенал" пока не может выйти со своей половины поля. 
  • Опасный момент
    10'
    Армстронг вошёл в штрафную площадку с левого фланга, убрал на замахе Уайта и пробил в ближний угол, но Ремсдейл справился - отбил мяч перед собой, а потом накрыл его. 
  • Офсайд
    9'
    Дебютный корнер гостей обошёлся без остроты - разыграли мяч, выполнили подачу и попали в положение "вне игры". 
  • Угловой
    8'
    Армстронг добрался до штрафной площадки и пробил с левой ноги - мяч рикошетом от Уайта улетел за лицевую линию. 
  • 6'
    Очень активен на первых минутах Ляказетт - сейчас упал в нескольких метрах от штрафной площадки соперника, но свисток арбитра промолчал, так как мяч подхватил Эдегор, а потом выполнил неточный разрезающий пас. 
  • 5'
    Уорд-Праус выполнил подачу со штрафного, отправив мяч в район вратарской, где на перехвате сыграл Ляказетт, а потом выбил игровой снаряд. 
  • Желтая карточка
    4'
    Габриэль дос Сантос сорвал атаку "Саутгемптона" на левом фланге, срезав Армандо, за что получил жёлтую карточку. 
  • 3'
    Перед своей штрафной площадкой гости допустили ошибку - выбили мяч и попали в Ляказетта, после чего круглый получил Сака и попытался прострелить, но безуспешно, так как выпустил игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 2'
    Гости начали с центра поля и сразу же отправили мяч на чужую половину поля при помощи верховой передачи, но защитники "Арсенала" сняли верх. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Джаред Джиллетт даёт свисток - поехали! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арсенал 2:0 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Саутгемптон

Исход игры
Арсенал
95.2% (139)
Ничья
4.1% (6)
Саутгемптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (72)
Меньше
47.06% (64)
Обе команды забьют
Да
52.94% (72)
Нет
47.06% (64)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
38.4% (56)
1:0 Арсенал
23.3% (34)
2:0 Арсенал
18.5% (27)
3:1 Арсенал
6.8% (10)
3:0 Арсенал
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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Арсенал
Саутгемптон

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