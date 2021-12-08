  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
Прогнозы 48
Арсенал 95.8% (46)
X 2.1% (1)
Саутгемптон 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Саутгемптон
1.72
4.28
5.45
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Арсенал
Саутгемптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:5
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 5 0.33
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.27
Эдегор Мартин 3 0.2
Сака Букайо 2 0.13
Мартинелли Габриэл 1 0.07
Ляказетт Александр 1 0.07
Парти Томас 1 0.07
Габриэль дос Сантос 1 0.07
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.2
Броя Армандо 3 0.2
Армстронг Адам 2 0.13
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.13
Эльюнусси Мохамед 1 0.07
Беднарек Ян 1 0.07
Ливраменто Валентино 1 0.07
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Джака Гранит 1 1
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Уайт Бен 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Сака Букайо 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
43%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
33%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
4
22%
3
23%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
14%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
4
18%
6
27%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
6
27%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
7. Арсенал Заявка 15 7 2 6 18 - 22 23
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Астон Вилла Заявка 15 6 1 8 21 - 24 19
11. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
12. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
13. Брентфорд Заявка 15 4 5 6 19 - 21 17
14. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
15. Лидс Заявка 15 3 7 5 15 - 22 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
13. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Арсенал 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Саутгемптон 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Саутгемптон
    1.72
    4.28
    5.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Саутгемптон онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал - Саутгемптон

    Исход игры
    Арсенал
    95.8% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Саутгемптон
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    33.3% (16)
    2:0 Арсенал
    25% (12)
    1:0 Арсенал
    18.8% (9)
    3:1 Арсенал
    10.4% (5)
    3:0 Арсенал
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     