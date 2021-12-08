Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Эмирейтс
История личных встреч
Арсенал
Саутгемптон
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|5
|0.33
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.27
|Эдегор Мартин
|3
|0.2
|Сака Букайо
|2
|0.13
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.07
|Ляказетт Александр
|1
|0.07
|Парти Томас
|1
|0.07
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.07
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.2
|Броя Армандо
|3
|0.2
|Армстронг Адам
|2
|0.13
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.13
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.07
|Беднарек Ян
|1
|0.07
|Ливраменто Валентино
|1
|0.07
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Джака Гранит
|1
|1
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Холдинг Роб
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Беднарек Ян
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
6
43%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
33%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
3
38%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90
Забито
18
13
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
4
22%
3
23%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
14%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
18%
2
9%
31-45
4
18%
6
27%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
6
27%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Арсенал - Челси 1:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1
Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|7.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|18 - 22
|23
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|21 - 24
|19
|11.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 21
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 22
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 31
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
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Прогнозы на матч Арсенал - Саутгемптон
Исход игры
Арсенал
95.8% (46)
Ничья
2.1% (1)
Саутгемптон
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
48.89% (22)
Нет
51.11% (23)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
33.3% (16)
2:0 Арсенал
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1:0 Арсенал
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3:1 Арсенал
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3:0 Арсенал
4.2% (2)
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