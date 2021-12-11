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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Норвич" сыграет дома с "Манчестер Юнайтед".Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!