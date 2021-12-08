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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 48
Норвич 0% (0)
X 6.3% (3)
Манчестер Юнайтед 93.8% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Манчестер Юнайтед
7.00
4.88
1.49
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Норвич
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.33
Норманн Матиас 1 0.07
Хэнли Грант 1 0.07
Омобамиделе Эндрю 1 0.07
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 6 (1) 0.4
Фернандеш Бруну 5 0.33
Гринвуд Мэйсон 4 0.27
Фред Сантос 2 0.13
Рэшфорд Маркус 2 0.13
Лингард Джесси 2 0.13
Кавани Эдинсон 1 0.07
Марсьяль Антони 1 0.07
Ван де Бек Донни 1 0.07
Санчо Джедон 1 0.07
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норманн Матиас 4 0
Гибсон Бен 2 1
Лис-Мелу Пьерр 3 0
Уильямс Брендон 3 0
Ааронс Макс 3 0
Пукки Теэму 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Мактоминай Скотт 4 0
Роналду Криштиану 3 0
Линделоф Виктор 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
5
50%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
3
30%
1
4%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
2
20%
5
19%
31-45
1
10%
7
26%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
2
20%
7
26%
76-90

Пропущено

29
22
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
14%
3
14%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
1
3%
5
23%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
8
28%
2
9%
61-75
7
24%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1
Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
7. Арсенал Заявка 15 7 2 6 18 - 22 23
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Астон Вилла Заявка 15 6 1 8 21 - 24 19
11. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
12. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
13. Брентфорд Заявка 15 4 5 6 19 - 21 17
14. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
15. Лидс Заявка 15 3 7 5 15 - 22 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
13. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 2 дня 9 часов 12 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Норвич 0% (0)
    X 6.3% (3)
    Манчестер Юнайтед 93.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    7.00
    4.88
    1.49
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Норвич - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Норвич - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Норвич
    0% (0)
    Ничья
    6.3% (3)
    Манчестер Юнайтед
    93.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.57% (28)
    Нет
    40.43% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    43.8% (21)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    31.3% (15)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    4.2% (2)
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