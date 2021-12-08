Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
История личных встреч
Норвич
Манчестер Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|5 (2)
|0.33
|Норманн Матиас
|1
|0.07
|Хэнли Грант
|1
|0.07
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.07
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|6 (1)
|0.4
|Фернандеш Бруну
|5
|0.33
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.27
|Фред Сантос
|2
|0.13
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.13
|Лингард Джесси
|2
|0.13
|Кавани Эдинсон
|1
|0.07
|Марсьяль Антони
|1
|0.07
|Ван де Бек Донни
|1
|0.07
|Санчо Джедон
|1
|0.07
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норманн Матиас
|4
|0
|Гибсон Бен
|2
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|Уильямс Брендон
|3
|0
|Ааронс Макс
|3
|0
|Пукки Теэму
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|4
|1
|Погба Поль
|4
|1
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Шоу Люк
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Мактоминай Скотт
|4
|0
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
5
50%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Пропущено
18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
3
30%
1
4%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
2
20%
5
19%
31-45
1
10%
7
26%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
2
20%
7
26%
76-90
Пропущено
29
22
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
14%
3
14%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
1
3%
5
23%
31-45
4
14%
4
18%
46-60
8
28%
2
9%
61-75
7
24%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1
Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1
Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|7.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|18 - 22
|23
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|21 - 24
|19
|11.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 21
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 22
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 31
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Норвич
0% (0)
Ничья
6.3% (3)
Манчестер Юнайтед
93.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
59.57% (28)
Нет
40.43% (19)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
43.8% (21)
0:2 Манчестер Юнайтед
31.3% (15)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.3% (4)
1:1 Ничья
4.2% (2)
0:3 Манчестер Юнайтед
4.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!