Хозяева будут играть сегодня в традиционных голубых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.

Проникающий пас Грилиш исполнял в штрафную на ход Жезусу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Коди.

Силва пробивал из пределов чужой штрафной после паса от Канселу, но снаряд прошел выше перекладины.

Прорвался по флангу Силва и навесил в центр штрафной. Здесь выиграл верх Килман и головой вынес сферу в аут.

По флангу забросил Коди на ход Траоре, но тот в силовой борьбе против Канселу нарушил правила.

10' Сместился с фланга к центру Канселу и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

9' В центре поля грамотно подставился Грилиш и получил по ногам от Дендонкера. Штрафной удар исполнят "горожане".

8' Прорвался по флангу Семеду и прострелил в штрафную на Траоре, но тому в борьбе с Диашем пробить не удалось.

7' С угла поля навесил Канселу на ближнюю штангу, но здесь Семеду головой вынес снаряд подальше от ворот.

6' Низом прострелил Канселу с правого фланга во вратарскую, но здесь Саисс вынес сферу в подкате на угловой.

5' Сместился на скорости Стерлинг с фланга в штрафную и пробил по воротам, но от ноги защитника мяч полетел в руки Са.

4' С левого фланга Зинченко навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Коди и головой вынес мяч в аут.

3' Забрасывал по флангу Канселу на ход Стерлингу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.