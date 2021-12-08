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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
Прогнозы 54
Манчестер Сити 98.1% (53)
X 1.9% (1)
Вулверхэмптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Вулверхэмптон
1.19
8.80
23.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Сити
Вулверхэмптон

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
КC
2:5
ПЛ
4:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.47
Фоден Фил 3 0.2
Гюндоган Илкай 3 0.2
Стерлинг Рахим 3 0.2
Жезус Габриэль 2 0.13
Марез Рияд 2 0.13
Торрес Ферран 2 0.13
Де Брёйне Кевин 2 0.13
Родри Эрнандес 2 0.13
Грилиш Джек 1 0.07
Диаш Рубен 1 0.07
Фернандиньо Фернандо 1 0.07
Лапорт Эмерик 1 0.07
Канселу Жоау 0 0
Уокер Кайл 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.27
Хименес Рауль 3 0.2
Коди Конор 1 0.07
Саисс Ромен 1 0.07
Невеш Рубен 1 0.07
Килман Макс 1 0.07
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 4 0
Силва Бернарду 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Саисс Ромен 3 0
Хименес Рауль 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Дендонкер Леандер 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
19%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
4
25%
4
67%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

30
11
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
17%
1
9%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
3
10%
2
18%
46-60
6
20%
1
9%
61-75
6
20%
4
36%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 32 - 9 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
6. Манчестер Юнайтед Заявка 15 7 3 5 25 - 24 24
7. Арсенал Заявка 15 7 2 6 18 - 22 23
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Астон Вилла Заявка 15 6 1 8 21 - 24 19
11. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
12. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
13. Брентфорд Заявка 15 4 5 6 19 - 21 17
14. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
15. Лидс Заявка 15 3 7 5 15 - 22 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 15 4 1 10 20 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 15 2 4 9 8 - 31 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
3. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
13. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
15. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 2 дня 4 часа 12 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Манчестер Сити 98.1% (53)
    X 1.9% (1)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.19
    8.80
    23.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (15)
    Нет
    70% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    45.3% (24)
    3:1 Манчестер Сити
    17% (9)
    3:0 Манчестер Сити
    11.3% (6)
    2:1 Манчестер Сити
    7.5% (4)
    1:0 Манчестер Сити
    3.8% (2)
    4:1 Манчестер Сити
    3.8% (2)
    5:0 Манчестер Сити
    3.8% (2)
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