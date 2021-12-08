Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
История личных встреч
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|7
|0.47
|Фоден Фил
|3
|0.2
|Гюндоган Илкай
|3
|0.2
|Стерлинг Рахим
|3
|0.2
|Жезус Габриэль
|2
|0.13
|Марез Рияд
|2
|0.13
|Торрес Ферран
|2
|0.13
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.13
|Родри Эрнандес
|2
|0.13
|Грилиш Джек
|1
|0.07
|Диаш Рубен
|1
|0.07
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.07
|Лапорт Эмерик
|1
|0.07
|Канселу Жоау
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|4
|0.27
|Хименес Рауль
|3
|0.2
|Коди Конор
|1
|0.07
|Саисс Ромен
|1
|0.07
|Невеш Рубен
|1
|0.07
|Килман Макс
|1
|0.07
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|4
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Саисс Ромен
|3
|0
|Хименес Рауль
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Дендонкер Леандер
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
19%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
4
25%
4
67%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
14
5
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
4
29%
1
20%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
30
11
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
17%
1
9%
1-15
3
10%
2
18%
16-30
7
23%
1
9%
31-45
3
10%
2
18%
46-60
6
20%
1
9%
61-75
6
20%
4
36%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 9
|35
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|44 - 12
|34
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|25 - 24
|24
|7.
|Арсенал
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|18 - 22
|23
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|12 - 13
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|21 - 24
|19
|11.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 21
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 22
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 31
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|3.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|15.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Исход игры
Манчестер Сити
98.1% (52)
Ничья
1.9% (1)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46% (23)
Меньше
54% (27)
Обе команды забьют
Да
30% (15)
Нет
70% (35)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
45.3% (24)
3:1 Манчестер Сити
17% (9)
3:0 Манчестер Сити
11.3% (6)
2:1 Манчестер Сити
7.5% (4)
1:0 Манчестер Сити
3.8% (2)
4:1 Манчестер Сити
3.8% (2)
5:0 Манчестер Сити
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!