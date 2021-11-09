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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Урал

История личных встреч

Ростов
Урал

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ФПД
3:1
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 7 (3) 0.41
Глебов Данил 4 0.24
Комличенко Николай 4 (1) 0.24
Соу Али 3 0.18
Хасимото Кэнто 2 0.12
Алмквист Понтус 2 0.12
Терентьев Денис 1 0.06
Байрамян Хорен 1 0.06
Баштуш Бартоломеу 1 0.06
Осипенко Максим 1 0.06
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.12
Августиняк Рафал 2 (1) 0.12
Егорычев Андрей 1 0.06
Панюков Андрей 1 0.06
Максименко Артём 1 0.06
Железнов Юрий 1 0.06
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Терентьев Денис 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Байрамян Хорен 2 0
Комличенко Николай 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Мелёхин Виктор 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Осипенко Максим 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Лангович Андрей 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 5 1
Герасимов Алексей 6 0
Мишкич Даниэль 3 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Колесниченко Кирилл 2 0
Егорычев Андрей 2 0
Кузьмичев Иван 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Августиняк Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
4
27%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
3
23%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
60%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
31%
3
38%
76-90

Забито

28
10
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
3
11%
2
20%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
5
50%
31-45
5
18%
1
10%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
25%
2
20%
76-90

Пропущено

32
15
17 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 10
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
8
25%
0
0%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
4
13%
4
27%
61-75
7
22%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1
Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7
Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 17 11 2 4 32 - 19 35
3. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
4. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
5. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
6. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 17 6 4 7 23 - 25 22
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
3. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 2 дня 7 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Ростов 74.5% (38)
    X 25.5% (13)
    Урал 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Урал
    2.02
    3.50
    4.55
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ростов - Урал онлайн


    Прогнозы на матч Ростов - Урал

    Исход игры
    Ростов
    74.5% (38)
    Ничья
    25.5% (13)
    Урал
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    59.18% (29)
    Нет
    40.82% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    29.4% (15)
    1:0 Ростов
    25.5% (13)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    2:0 Ростов
    11.8% (6)
    2:2 Ничья
    7.8% (4)
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