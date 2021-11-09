Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ростов Арена
История личных встреч
Ростов
Урал
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|7 (3)
|0.41
|Глебов Данил
|4
|0.24
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.24
|Соу Али
|3
|0.18
|Хасимото Кэнто
|2
|0.12
|Алмквист Понтус
|2
|0.12
|Терентьев Денис
|1
|0.06
|Байрамян Хорен
|1
|0.06
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.06
|Осипенко Максим
|1
|0.06
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|2
|0.12
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.12
|Егорычев Андрей
|1
|0.06
|Панюков Андрей
|1
|0.06
|Максименко Артём
|1
|0.06
|Железнов Юрий
|1
|0.06
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|5
|1
|Герасимов Алексей
|6
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Колесниченко Кирилл
|2
|0
|Егорычев Андрей
|2
|0
|Кузьмичев Иван
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
4
27%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
16
7
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
3
23%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
60%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
5
31%
3
38%
76-90
Забито
28
10
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 9
3
11%
2
20%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
4
14%
5
50%
31-45
5
18%
1
10%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
25%
2
20%
76-90
Пропущено
32
15
17 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 10
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
8
25%
0
0%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
4
13%
4
27%
61-75
7
22%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1
Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1 Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7
Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 19
|37
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 19
|35
|3.
|Краснодар
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 18
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 21
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 16
|27
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ахмат
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 23
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 18
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 25
|22
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 33
|19
|12.
|Ростов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 31
|18
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|14.
|Урал
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|8 - 17
|16
|15.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 24
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|11.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 9
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|10 - 22
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Урал
Исход игры
Ростов
74.5% (38)
Ничья
25.5% (13)
Урал
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
59.18% (29)
Нет
40.82% (20)
Популярный счёт
2:1 Ростов
29.4% (15)
1:0 Ростов
25.5% (13)
1:1 Ничья
15.7% (8)
2:0 Ростов
11.8% (6)
2:2 Ничья
7.8% (4)
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