С 50-ти метров, выбивая мяч в центр поля, угодил Игорь Акинфеев в микрофон. Это еще нужно было попасть умудриться!

Видно, что оппоненты уже подустали. "Арсенал" попытался провести атаку по левому флангу, где отработал Фернандес, выбив мяч в центр поля.

Теперь Марио в атаке. Прострельная передачу от Фернандеса в центр штрафной, где головой играет только вышедший на газон Беляев. Следует вынос.

МОМЕНТ! Классная атака тульской команды! Идет передача с правого фланга в центр штрафной. Давиташвили в касание пробивал в касание по рамке Акинфеева, и Игорь ногой по инерции отразил сферу в сторону.

Кстати говоря, Фернандес уже после удара Давиташвили влетел в него на полном ходу и сбил с ног. Ну что? Продолжат игру соперники? Или снова у Тулы будет ротация?

36' Смольников отправляется отдыхать. Вместо него Беляев на газоне появляется. Отметим эту ротацию в нашем противостоянии. Она уже вторая.

34' Беляев переодевается у "Арсенала". Замену готовит Божович. Неужели травму кто-то получил из игроков Тулы?

33' Гинер на трибунах смотрит за тем, как проходит игра. Очевидно, что холодно даже Евгению. Возможно, на стадионе сиденья с подогревом.

32' Ранее "Крылья" смогли одолеть казанский "Рубин" со счетом 1:0. Таким образом, самарцы догнали ЦСКА по очкам. Прекрасный сезон "крылышки" проводят.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБОЛОТНЫЙ! 1:0!

Подача от Ахметова с левого фланга. В центре играет на опережении Антон Заболотный, который ногой переправляет сферу в сетку! Красивый мяч!

30' Полчаса отыграли соперники. Явно замерзли они. Пока в атаке у ЦСКА молчание. Но все может измениться в одну минуту.

29' Ахметов теперь оказался на газоне, получив от соперника удар по ногам. Выбили соперники сферу в центр поля. Приходит в себя игрок "армейцев".

27' Практически полчаса провели на поле соперники. Честно говоря, пока опасных моментов в нашей встрече не возникает. Но они будут, в этом можно не сомневаться.

26' Понурив голову, сидит на скамейке Алексей Березуцкий. Внимательно он следит за игрой, но пока свои тренерские решения не внедряет.

25' По владению снарядом ЦСКА значительно соперника превосходит, но оно и неудивительно. Все-таки "армейцы" являлись фаворитом встречи.

24' Вполне вероятно, что плохо Бохинен размялся, или мороз таким образом повлиял на функциональное состояние игрока, который сразу же отправился в подтрибунное помещение.

22' Вот так Бохинен уходит за пределы поля. Вместо него на поле Кучаев появился. Травму где-то получил игрок "армейцев"? Я, честно говоря, момента полученной им травмы не увидел.

21' Замена, что странно, готовится в составе ЦСКА. Неужели кого-то из игроков "армейцев" заменит Алексей Березуцкий? Все идет именно к этому.

20' Мухин снабдил снарядом Эджуке, который прокинул сферу слишком сильно от себя. В итоге Коченков сыграл на выходе ногами, выбив сферу подальше от опасной зоны.

19' Мухин снова по флангу пробежал к воротам соперника, после чего выполнил навес в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.

17' Неудачно корнер разыграли футболисты ЦСКА. Спокойно отбивается тульская команда, которая сферу выносит за пределы футбольного газона.

16' Бохинен с фланга выполнял передачу сейчас в штрафную соперника, но попал в ногу защитнику. В итоге сфера улетела на угловой в этой ситуации.

15' Без фанатов, на самом деле, скучно смотреть футбол. Нет той оживленной атмосферы, к которой мы привыкли. Такое ощущение, что постоянно чего-то не хватает.

14' Сложно в плане скоростей пока что соперникам. Обмениваются они колкими и быстрыми атаками, но далеко не все наступления приносят свои плоды.

13' До Маркова после передачи с правого фланга дошел снаряд. Футболист пробивал по рамке соперника, но направил мяч чуть ли не параллельно воротам.

12' Зайнутдинов считал, что против него были нарушены правила. Обращался он к арбитру, который разрешил встречу продолжить.

11' Морозно сегодня в Москве, стоит это подчеркнуть. Сегодня нет на трибунах болельщиков, а на картинку трансляции наложен интершум.

9' Заболотный пытался заработать на правом фланге угловой, но в итоге только аут получился. Готовится ЦСКА ввести сферу в игру из-за боковой.

8' Степанов резал угол слева, после чего выполнял он подачу в центр штрафной, где никого из соперников не оказалось в тот момент. Спокойно Акинфеев забрал сферу в перчатки.

7' Подача Ахметова из центра поля. Эджуке попытался побороться за снаряд, но проиграл верх одному из своих соперников. Потеря на ровном месте.

6' Эджуке рванул к воротам соперника, но его снова опередил голкипер туляков, который сыграл на выходе, забрав мяч в перчатки. ЦСКА максимально активен.

5' Хороший заброс на ход Мухину, который пытается выполнить подачу с левого фланга в центр штрафной, но в той зоне, куда летел снаряд, никого не оказалось.

3' Ахметов выполнил сейчас подачу со стандарта в штрафную соперника - на выходе сыграл голкипер, который выбил сферу подальше от опасной зоны.

2' Футболисты ЦСКА предстали сегодня в красно-синих цветах, в то время, как футболисты "Арсенала" вышли на газон в желтом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.