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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
1:0
33' Гол
Заболотный Антон
44'

Ход матча

23'
Кучаев Константин
Бохинен Эмиль
 
33'
Заболотный Антон
(Ахметов Ильзат)
1:0
39'
 
Беляев Максим
Смольников Игорь
Прогнозы 173
ЦСКА Москва 87.9% (152)
X 5.8% (10)
Арсенал Тула 6.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Арсенал Тула
1.65
4.60
7.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
35
Акинфеев
Игорь
88
Бохинен
Эмиль
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
98
Обляков
Иван
7
Ахметов
Ильзат
6
Мухин
Максим
19
Зайнутдинов
Бактиёр
91
Заболотный
Антон
11
Эджуке
Чидера
1
Коченков
Антон
6
Смольников
Игорь
4
Радакович
Урош
25
Степанов
Данил
3
Сокол
Артём
22
Давиташвили
Зурико
70
Костадинов
Георги
20
Чаушич
Горан
9
Гулиев
Аяз
10
Кангва
Эванс
7
Марков
Евгений
ЦСКА Москва
5-3-2
Арсенал Тула
4-1-4-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Арсенал Тула

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ТМК
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.22
Чалов Фёдор 3 0.17
Заболотный Антон 3 0.17
Зайнутдинов Бактиёр 2 0.11
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.06
Бийол Яка 1 0.06
Бохинен Эмиль 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Дивеев Игорь 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Яковлев Владислав 1 0.06
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.22
Марков Евгений 4 0.22
Давиташвили Зурико 3 0.17
Чаушич Горан 2 0.11
Кангва Эванс 2 0.11
Луценко Евгений 2 0.11
Кангва Кингс 1 0.06
Степанов Данил 1 0.06
Ткачёв Сергей 1 0.06
Новосельцев Иван 1 0.06
Смольников Игорь 0 0
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Фернандес Марио 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Эджуке Чидера 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марков Евгений 4 0
Кангва Кингс 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Костадинов Георги 4 0
Смольников Игорь 3 0
Чаушич Горан 3 0
Радакович Урош 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Сокол Артём 1 1
Коченков Антон 2 0
Камболов Руслан 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Беляев Максим 1 0
Панченко Кирилл 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Гулиев Аяз 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Давиташвили Зурико 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Пропущено

5
22
3 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
20%
3
14%
1-15
1
20%
7
32%
16-30
1
20%
4
18%
31-45
1
20%
1
5%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
20%
5
23%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
27%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
3
27%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Забито

19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
6
32%
3
14%
61-75
4
21%
6
29%
76-90

Пропущено

16
33
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
3
19%
6
18%
1-15
3
19%
7
21%
16-30
1
6%
6
18%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
4
25%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 17 11 2 4 32 - 19 35
3. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 18 9 3 6 20 - 16 30
4. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
5. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
6. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
7. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
8. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 18 6 4 8 23 - 27 22
11. Арсенал Тула 0:1 Заявка 18 5 4 9 21 - 34 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
3. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 9 5 2 2 9 - 5 17
4. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
5. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
6. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
8. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
9. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
10. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
11. Арсенал Тула 0:1 Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
15. Арсенал Тула 0:1 Заявка 9 2 0 7 10 - 23 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    41'
    Кстати говоря, Фернандес уже после удара Давиташвили влетел в него на полном ходу и сбил с ног. Ну что? Продолжат игру соперники? Или снова у Тулы будет ротация?
  • Опасный момент
    40'
    МОМЕНТ! Классная атака тульской команды! Идет передача с правого фланга в центр штрафной. Давиташвили в касание пробивал в касание по рамке Акинфеева, и Игорь ногой по инерции отразил сферу в сторону.
  • 39'
    Теперь Марио в атаке. Прострельная передачу от Фернандеса в центр штрафной, где головой играет только вышедший на газон Беляев. Следует вынос.
  • 38'
    Видно, что оппоненты уже подустали. "Арсенал" попытался провести атаку по левому флангу, где отработал Фернандес, выбив мяч в центр поля.
  • 37'
    С 50-ти метров, выбивая мяч в центр поля, угодил Игорь Акинфеев в микрофон. Это еще нужно было попасть умудриться!
  • Замена
    36'
    Смольников отправляется отдыхать. Вместо него Беляев на газоне появляется. Отметим эту ротацию в нашем противостоянии. Она уже вторая.
  • Травма, повреждение
    34'
    Беляев переодевается у "Арсенала". Замену готовит Божович. Неужели травму кто-то получил из игроков Тулы?
  • 33'
    Гинер на трибунах смотрит за тем, как проходит игра. Очевидно, что холодно даже Евгению. Возможно, на стадионе сиденья с подогревом.
  • 32'
    Ранее "Крылья" смогли одолеть казанский "Рубин" со счетом 1:0. Таким образом, самарцы догнали ЦСКА по очкам. Прекрасный сезон "крылышки" проводят. 
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБОЛОТНЫЙ! 1:0!
    Подача от Ахметова с левого фланга. В центре играет на опережении Антон Заболотный, который ногой переправляет сферу в сетку! Красивый мяч!
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники. Явно замерзли они. Пока в атаке у ЦСКА молчание. Но все может измениться в одну минуту.
  • Травма, повреждение
    29'
    Ахметов теперь оказался на газоне, получив от соперника удар по ногам. Выбили соперники сферу в центр поля. Приходит в себя игрок "армейцев".
  • 27'
    Практически полчаса провели на поле соперники. Честно говоря, пока опасных моментов в нашей встрече не возникает. Но они будут, в этом можно не сомневаться.
  • 26'
    Понурив голову, сидит на скамейке Алексей Березуцкий. Внимательно он следит за игрой, но пока свои тренерские решения не внедряет.
  • 25'
    По владению снарядом ЦСКА значительно соперника превосходит, но оно и неудивительно. Все-таки "армейцы" являлись фаворитом встречи.
  • 24'
    Вполне вероятно, что плохо Бохинен размялся, или мороз таким образом повлиял на функциональное состояние игрока, который сразу же отправился в подтрибунное помещение.
  • Замена
    22'
    Вот так Бохинен уходит за пределы поля. Вместо него на поле Кучаев появился. Травму где-то получил игрок "армейцев"? Я, честно говоря, момента полученной им травмы не увидел.
  • 21'
    Замена, что странно, готовится в составе ЦСКА. Неужели кого-то из игроков "армейцев" заменит Алексей Березуцкий? Все идет именно к этому.
  • 20'
    Мухин снабдил снарядом Эджуке, который прокинул сферу слишком сильно от себя. В итоге Коченков сыграл на выходе ногами, выбив сферу подальше от опасной зоны.
  • 19'
    Мухин снова по флангу пробежал к воротам соперника, после чего выполнил навес в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
  • 17'
    Неудачно корнер разыграли футболисты ЦСКА. Спокойно отбивается тульская команда, которая сферу выносит за пределы футбольного газона.
  • Угловой
    16'
    Бохинен с фланга выполнял передачу сейчас в штрафную соперника, но попал в ногу защитнику. В итоге сфера улетела на угловой в этой ситуации.
  • 15'
    Без фанатов, на самом деле, скучно смотреть футбол. Нет той оживленной атмосферы, к которой мы привыкли. Такое ощущение, что постоянно чего-то не хватает.
  • 14'
    Сложно в плане скоростей пока что соперникам. Обмениваются они колкими и быстрыми атаками, но далеко не все наступления приносят свои плоды.
  • 13'
    До Маркова после передачи с правого фланга дошел снаряд. Футболист пробивал по рамке соперника, но направил мяч чуть ли не параллельно воротам.
  • Судья
    12'
    Зайнутдинов считал, что против него были нарушены правила. Обращался он к арбитру, который разрешил встречу продолжить. 
  • 11'
    Морозно сегодня в Москве, стоит это подчеркнуть. Сегодня нет на трибунах болельщиков, а на картинку трансляции наложен интершум.
  • 9'
    Заболотный пытался заработать на правом фланге угловой, но в итоге только аут получился. Готовится ЦСКА ввести сферу в игру из-за боковой.
  • 8'
    Степанов резал угол слева, после чего выполнял он подачу в центр штрафной, где никого из соперников не оказалось в тот момент. Спокойно Акинфеев забрал сферу в перчатки.
  • 7'
    Подача Ахметова из центра поля. Эджуке попытался побороться за снаряд, но проиграл верх одному из своих соперников. Потеря на ровном месте.
  • 6'
    Эджуке рванул к воротам соперника, но его снова опередил голкипер туляков, который сыграл на выходе, забрав мяч в перчатки. ЦСКА максимально активен.
  • 5'
    Хороший заброс на ход Мухину, который пытается выполнить подачу с левого фланга в центр штрафной, но в той зоне, куда летел снаряд, никого не оказалось.
  • 3'
    Ахметов выполнил сейчас подачу со стандарта в штрафную соперника - на выходе сыграл голкипер, который выбил сферу подальше от опасной зоны.
  • 2'
    Футболисты ЦСКА предстали сегодня в красно-синих цветах, в то время, как футболисты "Арсенала" вышли на газон в желтом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Москве стартовала со свистком главного арбитра! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Где смотреть матч ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула онлайн


Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула

Исход игры
ЦСКА Москва
87.9% (152)
Ничья
5.8% (10)
Арсенал Тула
6.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
52.52% (73)
Меньше
47.48% (66)
Обе команды забьют
Да
56.12% (78)
Нет
43.88% (61)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
32.9% (57)
1:0 ЦСКА Москва
20.8% (36)
2:0 ЦСКА Москва
12.1% (21)
3:1 ЦСКА Москва
4.6% (8)
1:1 Ничья
4% (7)
1:2 Арсенал Тула
1.7% (3)
3:0 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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