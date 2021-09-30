Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: ВЭБ Арена
История личных встреч
ЦСКА Москва
Арсенал Тула
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
63.2%
10.5%
26.3%
12 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджуке Чидера
|4
|0.24
|Чалов Фёдор
|3
|0.18
|Заболотный Антон
|3
|0.18
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0.12
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.06
|Бийол Яка
|1
|0.06
|Бохинен Эмиль
|1
|0.06
|Бистрович Кристиян
|1
|0.06
|Дивеев Игорь
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Яковлев Владислав
|1
|0.06
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлусевич Даниил
|4
|0.24
|Марков Евгений
|4
|0.24
|Давиташвили Зурико
|3
|0.18
|Чаушич Горан
|2
|0.12
|Кангва Эванс
|2
|0.12
|Луценко Евгений
|2
|0.12
|Кангва Кингс
|1
|0.06
|Степанов Данил
|1
|0.06
|Ткачёв Сергей
|1
|0.06
|Новосельцев Иван
|1
|0.06
|Смольников Игорь
|0
|0
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|Суханов Артём Романович
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Обляков Иван
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Фернандес Марио
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Эджуке Чидера
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марков Евгений
|4
|0
|Кангва Кингс
|4
|0
|Новосельцев Иван
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Смольников Игорь
|3
|0
|Чаушич Горан
|3
|0
|Радакович Урош
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Сокол Артём
|1
|1
|Коченков Антон
|2
|0
|Камболов Руслан
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Бурлак Тарас
|1
|0
|Луценко Евгений
|1
|0
|Беляев Максим
|1
|0
|Панченко Кирилл
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Гулиев Аяз
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Давиташвили Зурико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Пропущено
5
22
3 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
20%
3
14%
1-15
1
20%
7
32%
16-30
1
20%
4
18%
31-45
1
20%
1
5%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
20%
5
23%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
27%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
3
27%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Забито
19
21
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
6
32%
3
14%
61-75
4
21%
6
29%
76-90
Пропущено
16
33
7 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
3
19%
6
18%
1-15
3
19%
7
21%
16-30
1
6%
6
18%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
4
25%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0
Арсенал Тула - Сочи 1:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:1 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Арсенал Тула - Зенит 2:1 Химки - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Химки 0:0 Урал - Арсенал Тула 2:0 Динамо Брянск - Арсенал Тула 1:6 Нижний Новгород - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Краснодар - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 19
|37
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 19
|35
|3.
|Краснодар
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 18
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 21
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 16
|27
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ахмат
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 23
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 18
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 25
|22
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 33
|19
|12.
|Ростов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 31
|18
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|14.
|Урал
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|8 - 17
|16
|15.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 24
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|11.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 9
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|10 - 22
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Арсенал Тула
Исход игры
ЦСКА Москва
93% (53)
Ничья
1.8% (1)
Арсенал Тула
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
59.62% (31)
Нет
40.38% (21)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
38.6% (22)
2:0 ЦСКА Москва
21.1% (12)
1:0 ЦСКА Москва
12.3% (7)
3:1 ЦСКА Москва
7% (4)
3:0 ЦСКА Москва
3.5% (2)
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