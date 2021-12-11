Первый тайм

9' Хозяева активнее проводят стартовые минуты встречи. Самарцы уже начали пристреливаться.

8' Сарвели с двадцати трёх метров пробил по воротам. На добивание рванул Сергеев, но Ивану не позволил добраться до мяча Талби.

7' "Рубин" решил немного покатать мяч у центрального круга.

6' У Сарвели перед штрафной площадью не прошёл пас направо на партнёра.