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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Рубин
0' 9'
Прогнозы 161
Крылья Советов 41% (66)
X 42.2% (68)
Рубин 16.8% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Рубин
2.49
3.64
4.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
2
Бегич
Сильвие
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
21
Иванисеня
Дмитрий
25
Пруцев
Данил
11
Ежов
Роман
10
Сарвели
Владислав
17
Зиньковский
Антон
33
Сергеев
Иван
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
3
Талби
Монтассар
5
Уремович
Филип
23
Зуев
Александр
7
Бакаев
Солтмурад
11
Дрейер
Андерс
28
Абильдгор
Оливер
99
Хакшабанович
Сеад
21
Кварацхелия
Хвича
10
Онугха
Герман
Крылья Советов
4-4-2
Рубин
4-2-3-1

История личных встреч

Крылья Советов
Рубин

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

23 матча

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

8.7%
52.2%
39.1%
2 победы 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 6 0.35
Сергеев Иван 5 (2) 0.29
Ежов Роман 2 0.12
Глушенков Максим 2 0.12
Зиньковский Антон 1 0.06
Чернов Никита 1 0.06
Бегич Сильвие 1 0.06
Горшков Юрий 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 7 (1) 0.41
Ин-Бом Хван 2 0.12
Бакаев Солтмурад 2 0.12
Хакшабанович Сеад 1 0.06
Кварацхелия Хвича 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Деспотович Джордже 1 (1) 0.06
Йевтич Дарко 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Онугха Герман 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бегич Сильвие 4 0
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Сергеев Иван 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Бейл Гленн 1 0
Глушенков Максим 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Ин-Бом Хван 4 0
Самошников Илья 3 0
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Зуев Александр 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Мусаев Леон 1 0
Талби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
25%
1
9%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
6
33%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Пропущено

20
29
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
5
25%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4
Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1
Рубин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 17 11 2 4 32 - 19 35
3. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
4. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
5. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
6. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 18 7 4 7 20 - 18 25
8. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
9. Рубин 0:0 Заявка 18 6 5 7 23 - 25 23
10. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
3. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин 0:0 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 7 14
9. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
10. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Рубин 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 9'
    Хозяева активнее проводят стартовые минуты встречи. Самарцы уже начали пристреливаться.
  • 8'
    Сарвели с двадцати трёх метров пробил по воротам. На добивание рванул Сергеев, но Ивану не позволил добраться до мяча Талби.
  • 7'
    "Рубин" решил немного покатать мяч у центрального круга.
  • 6'
    У Сарвели перед штрафной площадью не прошёл пас направо на партнёра.
  • 5'
    Зиньковский слева вошёл в штрафную площадь, сместился немного в центр и пробил по воротам. Абильдгор удар заблокировал.
  • 4'
    Онугха по центру отправился к чужой штрафной площади, увяз в окружении соперников и потерял мяч.
  • 3'
    Отсчёт перед матчем провёл Дед Мороз. Рядом с ним находилась Снегурочка. В Самаре уже готовятся к встрече Нового года.
  • 2'
    "Крылья Советов" играет в тёмно-синей форме, "Рубин" - в светло-серых футболках и тёмнео-синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Самара Арене"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Крылья Советов 0:0 Рубин онлайн


Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Рубин

Исход игры
Крылья Советов
41.4% (67)
Ничья
42% (68)
Рубин
16.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
35.97% (50)
Меньше
64.03% (89)
Обе команды забьют
Да
78.42% (109)
Нет
21.58% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (60)
2:1 Крылья Советов
20.4% (33)
1:0 Крылья Советов
11.1% (18)
1:2 Рубин
8.6% (14)
0:1 Рубин
3.7% (6)
2:0 Крылья Советов
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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