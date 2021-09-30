Россия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Самара Арена
История личных встреч
Крылья Советов
Рубин
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
23 матча
17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
8.7%
52.2%
39.1%
2 победы 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|6
|0.35
|Сергеев Иван
|5 (2)
|0.29
|Ежов Роман
|2
|0.12
|Глушенков Максим
|2
|0.12
|Зиньковский Антон
|1
|0.06
|Чернов Никита
|1
|0.06
|Бегич Сильвие
|1
|0.06
|Горшков Юрий
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|0.41
|Ин-Бом Хван
|2
|0.12
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.12
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.06
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.06
|Костюков Михаил
|1
|0.06
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.06
|Йевтич Дарко
|1
|0.06
|Самошников Илья
|1
|0.06
|Онугха Герман
|1
|0.06
|Абильдгор Оливер
|1
|0.06
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Бегич Сильвие
|4
|0
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|5
|0
|Кварацхелия Хвича
|5
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Зуев Александр
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Талби Монтассар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
25%
1
9%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
6
33%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90
Пропущено
20
29
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
5
25%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4
Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1
Рубин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 19
|37
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 19
|35
|3.
|Краснодар
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|29 - 18
|28
|4.
|Сочи
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|27 - 21
|28
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 16
|27
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ахмат
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 23
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 18
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 25
|22
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 33
|19
|12.
|Ростов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 31
|18
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|14.
|Урал
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|8 - 17
|16
|15.
|Уфа
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 24
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 9
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|11.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 11
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 9
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|10 - 22
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Рубин
Исход игры
Крылья Советов
38.3% (23)
Ничья
41.7% (25)
Рубин
20% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (20)
Меньше
61.54% (32)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (23)
2:1 Крылья Советов
20% (12)
1:2 Рубин
11.7% (7)
1:0 Крылья Советов
6.7% (4)
0:1 Рубин
6.7% (4)
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