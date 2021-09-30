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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Рубин

История личных встреч

Крылья Советов
Рубин

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
88.9%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

23 матча

17.4%
34.8%
47.8%
4 победы 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

8.7%
52.2%
39.1%
2 победы 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 6 0.35
Сергеев Иван 5 (2) 0.29
Ежов Роман 2 0.12
Глушенков Максим 2 0.12
Зиньковский Антон 1 0.06
Чернов Никита 1 0.06
Бегич Сильвие 1 0.06
Горшков Юрий 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 7 (1) 0.41
Ин-Бом Хван 2 0.12
Бакаев Солтмурад 2 0.12
Хакшабанович Сеад 1 0.06
Кварацхелия Хвича 1 0.06
Костюков Михаил 1 0.06
Деспотович Джордже 1 (1) 0.06
Йевтич Дарко 1 0.06
Самошников Илья 1 0.06
Онугха Герман 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Бегич Сильвие 4 0
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Сергеев Иван 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Бейл Гленн 1 0
Глушенков Максим 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Ин-Бом Хван 4 0
Самошников Илья 3 0
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Зуев Александр 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Мусаев Леон 1 0
Талби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
4
50%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
25%
1
9%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
11%
2
11%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
6
33%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Пропущено

20
29
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
10%
3
10%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
5
25%
5
17%
61-75
5
25%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4
Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1
Рубин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 17 11 2 4 32 - 19 35
3. Краснодар Заявка 17 8 4 5 29 - 18 28
4. Сочи Заявка 17 9 1 7 27 - 21 28
5. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
6. Локомотив Москва Заявка 17 6 7 4 22 - 19 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 17 6 4 7 23 - 25 22
11. Арсенал Тула Заявка 17 5 4 8 21 - 33 19
12. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
13. Нижний Новгород Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
14. Урал Заявка 17 3 7 7 8 - 17 16
15. Уфа Заявка 17 3 7 7 17 - 24 16
16. Химки Заявка 17 2 8 7 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
3. Сочи Заявка 8 5 0 3 17 - 9 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 9 1 6 2 10 - 11 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 9 2 1 6 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
4. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
5. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Урал Заявка 8 2 2 4 3 - 9 8
14. Арсенал Тула Заявка 8 2 0 6 10 - 22 6
15. Уфа Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
16. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 2 дня 2 часа 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Крылья Советов 38.3% (23)
    X 41.7% (25)
    Рубин 20% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Рубин
    2.49
    3.56
    3.66
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Крылья Советов - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Крылья Советов - Рубин

    Исход игры
    Крылья Советов
    38.3% (23)
    Ничья
    41.7% (25)
    Рубин
    20% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (20)
    Меньше
    61.54% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (23)
    2:1 Крылья Советов
    20% (12)
    1:2 Рубин
    11.7% (7)
    1:0 Крылья Советов
    6.7% (4)
    0:1 Рубин
    6.7% (4)
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