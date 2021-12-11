  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
АХ Лёвен
0'
3' Красная карточка
Палаверса Анте
31'

Ход матча

3'
Палаверса Анте
 
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
АХ Лёвен
4.07
3.67
3.35
Все Коэффициенты
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
7
Мбайо
Дилан
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
19
Бадамоси
Мохамед
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
19
Шенгелия
Леван
21
Де
Сарт
Алексис
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
8
Шрейверс
Сьебе
33
Мертенс
Матье
9
Каба
Сори
Кортрейк
4-2-3-1
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Кортрейк
АХ Лёвен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КБ
1:3
ТМС
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 7 (3) 0.39
Гейе Папе Хабиб 5 0.28
Шевалье Тедди 2 0.11
Д'Эне Кристоф 2 0.11
Алиуи Рашид 1 0.06
Вандандриш Кевин 1 0.06
Оканси Эрик 1 0.06
Марлос Морено 1 0.06
Ружо Лукас 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Палаверса Анте 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 4 (1) 0.22
Мертенс Матье 4 0.22
Мерсье Ксавье 3 0.17
Анри Тома 3 (1) 0.17
Шрейверс Сьебе 2 0.11
Шенгелия Леван 2 0.11
Озкаджар Дженк 2 0.11
Де Норре Каспер 1 0.06
Де Сарт Алексис 1 0.06
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Аль-Тамари Мусса 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палаверса Анте 5 1
Ружо Лукас 6 0
Сейнсбери Трент 5 0
Вандандриш Кевин 5 0
Mathias Fixelles 3 1
Д'Эне Кристоф 4 0
Марлос Морено 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Селемани Фаиз 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Девале Жиль 2 0
Илич Марко 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Шрейверс Сьебе 4 0
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мерсье Ксавье 3 0
Мертенс Матье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Де Норре Каспер 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Каба Сори 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
10%
3
25%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
36%
2
17%
76-90

Забито

21
23
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
19%
4
17%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
5
24%
7
30%
76-90

Пропущено

19
26
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
4
21%
4
15%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
5
26%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3
АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 17 7 7 3 34 - 24 28
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 17 8 3 6 29 - 29 27
8. Кортрейк 0:0 18 5 8 5 20 - 21 23
9. Эйпен 17 6 4 7 27 - 26 22
10. Генк 17 6 4 7 31 - 29 22
11. АХ Лёвен 0:0 18 4 9 5 22 - 27 21
12. Сент-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
13. Стандард 17 5 5 7 18 - 29 20
14. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
15. Серен Юнайтед 17 6 1 10 23 - 31 19
16. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
17. Серкль Брюгге 17 4 4 9 21 - 24 16
18. Беерсхот-Вильрейк 17 2 3 12 15 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
2. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
8. Кортрейк 0:0 9 3 4 2 10 - 9 13
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
11. АХ Лёвен 0:0 9 3 3 3 11 - 12 12
12. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
13. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Сент-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
6. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
9. Серкль Брюгге 8 3 2 3 13 - 10 11
10. Генк 9 3 2 4 16 - 17 11
11. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 0:0 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 0:0 9 1 6 2 11 - 15 9
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
  • Первый тайм
  • 3'
    УДАЛЕНИЕ! - Палаверса Анте увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
АХ Лёвен
4.07
3.67
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 0:0 АХ Лёвен онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кортрейк
АХ Лёвен

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 