Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
3' Красная карточкаПалаверса Анте
39' Красная карточкаКаба Сори
42' Желтая карточкаМбайо Дилан
1:0
63' ГолСейнсбери Трент
71' Желтая карточкаБадамоси Мохамед
1:1
72' ГолСекидика Джесс
78' Желтая карточкаСелемани Фаиз
2:1
89' ГолСелемани Фаиз
Ход матча
39'
42'
63'
71'
72'
78'
89'
31
Илич
Марко
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Кортрейк
АХ Лёвен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (3)
|0.44
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.28
|Шевалье Тедди
|2
|0.11
|Д'Эне Кристоф
|2
|0.11
|Алиуи Рашид
|1
|0.06
|Вандандриш Кевин
|1
|0.06
|Сейнсбери Трент
|1
|0.06
|Оканси Эрик
|1
|0.06
|Марлос Морено
|1
|0.06
|Ружо Лукас
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|4 (1)
|0.22
|Мертенс Матье
|4
|0.22
|Мерсье Ксавье
|3
|0.17
|Анри Тома
|3 (1)
|0.17
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.11
|Шенгелия Леван
|2
|0.11
|Озкаджар Дженк
|2
|0.11
|Де Норре Каспер
|1
|0.06
|Де Сарт Алексис
|1
|0.06
|Секидика Джесс
|1
|0.06
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Аль-Тамари Мусса
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палаверса Анте
|5
|1
|Ружо Лукас
|6
|0
|Сейнсбери Трент
|5
|0
|Вандандриш Кевин
|5
|0
|Mathias Fixelles
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Марлос Морено
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Мбайо Дилан
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Шрейверс Сьебе
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
1
11%
5
31%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
36%
2
17%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
9%
3
13%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
3
13%
46-60
4
17%
6
25%
61-75
6
26%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
28
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
3
15%
4
14%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
3
15%
5
18%
61-75
5
25%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3
АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|17
|7
|7
|3
|34 - 24
|28
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|29 - 29
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|1:0
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|11.
|Сент-Трейден
|1:1
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|12.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|13.
|Стандард
|17
|5
|5
|7
|18 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|1:1
|18
|4
|5
|9
|22 - 25
|17
|17.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|2.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|11.
|Эйпен
|1:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Сент-Трейден
|1:1
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|1:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Эйпен
|1:0
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Сент-Трейден
|1:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Серкль Брюгге
|1:1
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|10.
|Генк
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3