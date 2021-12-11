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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
2:1
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
1:0
14' Пенальти
Ангельски Кароль
22' Желтая карточка
Мауридес Жуниор
24' Желтая карточка
Michal Kaput
2:0
28' Гол
Мауридес Жуниор
76' Желтая карточка
Ангельски Кароль
2:1
79' Пенальти
Исхак Микаэль
86' Желтая карточка
Дуглас Барри
90'+6
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
18
Саламон
Бартош
4
Рогне
Томас
3
Дуглас
Барри
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
50
Ба-Луа
Адриэль
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Радомьяк Радом
4-4-2
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Лех

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 8 (5) 0.47
Мауридес Жуниор 4 0.24
Леандро 2 0.12
Машаду Луиш 2 0.12
Радецки Матеуш 1 0.06
Абрамович Давид 1 0.06
Рондон Марио 1 0.06
Богуш Артур 1 0.06
Бранко Рафаэл 1 0.06
Dominik Sokol 1 0.06
Tiago Matos 1 0.06
Meik Karwot 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Damian Jakubik 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 10 (2) 0.56
Амарал Жоау 8 0.44
Каминьски Якуб 6 0.33
Милич Антонио 2 0.11
Саламон Бартош 2 0.11
Дуглас Барри 1 0.06
Ребошу Педру 1 0.06
Квеквескири Ника 1 0.06
Ба-Луа Адриэль 1 0.06
Муравски Радослав 1 0.06
Тиба Педру 1 0.06
Скурась Михал 1 0.06
Joel V 0 0
Рамирес Даниэль 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 6 0
Damian Jakubik 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Машаду Луиш 4 0
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Леандро 2 0
Абрамович Давид 2 0
Рондон Марио 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Тиба Педру 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Joel V 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Милич Антонио 2 0
Ребошу Педру 2 0
Саламон Бартош 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Скурась Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
8%
4
29%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
20%
2
10%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
9
43%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
1
10%
4
19%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

23
35
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
13%
6
17%
1-15
7
30%
4
11%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
2
9%
13
37%
46-60
3
13%
4
11%
61-75
6
26%
6
17%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
21%
3
25%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2
Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1
Лех
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0
Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 17 9 6 2 32 - 20 33
4. Ракув 17 9 5 3 30 - 20 32
5. Радомьяк Радом 17 8 7 2 23 - 14 31
6. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
7. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
8. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Краковия 17 6 5 6 23 - 24 23
11. Пяст 17 6 3 8 23 - 23 21
12. Ягеллония 17 5 6 6 22 - 25 21
13. Висла Краков 1:0 18 6 3 9 18 - 28 21
14. Заглембе Любин 0:1 17 5 2 10 17 - 30 17
15. Легия 15 4 0 11 15 - 26 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
17. Варта Познань 17 2 6 9 11 - 22 12
18. Гурник Ленчна 17 2 6 9 15 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
5. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
6. Радомьяк Радом 8 5 3 0 13 - 6 18
7. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 7 4 3 0 15 - 6 15
10. Краковия 8 4 2 2 13 - 10 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
13. Висла Краков 1:0 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 0:1 9 3 1 5 11 - 13 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 9 0 5 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Висла Краков 1:0 10 3 2 5 10 - 17 11
8. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
9. Пяст 8 2 2 4 7 - 8 8
10. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Заглембе Любин 0:1 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
13. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
14. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 17 5
15. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Легия 8 1 0 7 7 - 16 3
17. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Где смотреть матч Радомьяк Радом 2:1 Лех онлайн


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