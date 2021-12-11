Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
1:0
14' ПенальтиАнгельски Кароль
22' Желтая карточкаМауридес Жуниор
24' Желтая карточкаMichal Kaput
2:0
28' ГолМауридес Жуниор
76' Желтая карточкаАнгельски Кароль
2:1
79' ПенальтиИсхак Микаэль
86' Желтая карточкаДуглас Барри
Ход матча
14'
1:0
22'
24'
28'
76'
79'
2:1
86'
86'
86'
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
-
22 Tiago Matos
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Радомьяк Радом
Лех
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|8 (5)
|0.47
|Мауридес Жуниор
|4
|0.24
|Леандро
|2
|0.12
|Машаду Луиш
|2
|0.12
|Радецки Матеуш
|1
|0.06
|Абрамович Давид
|1
|0.06
|Рондон Марио
|1
|0.06
|Богуш Артур
|1
|0.06
|Бранко Рафаэл
|1
|0.06
|Dominik Sokol
|1
|0.06
|Tiago Matos
|1
|0.06
|Meik Karwot
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|10 (2)
|0.56
|Амарал Жоау
|8
|0.44
|Каминьски Якуб
|6
|0.33
|Милич Антонио
|2
|0.11
|Саламон Бартош
|2
|0.11
|Дуглас Барри
|1
|0.06
|Ребошу Педру
|1
|0.06
|Квеквескири Ника
|1
|0.06
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.06
|Муравски Радослав
|1
|0.06
|Тиба Педру
|1
|0.06
|Скурась Михал
|1
|0.06
|Joel V
|0
|0
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|6
|0
|Damian Jakubik
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Машаду Луиш
|4
|0
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Тиба Педру
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Joel V
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
8%
4
29%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
38%
2
14%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
20%
2
10%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
9
43%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
1
10%
4
19%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
23
35
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
13%
6
17%
1-15
7
30%
4
11%
16-30
2
9%
2
6%
31-45
2
9%
13
37%
46-60
3
13%
4
11%
61-75
6
26%
6
17%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
21%
3
25%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2
Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1
Лех
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0
Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|17
|9
|6
|2
|32 - 20
|33
|4.
|Ракув
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|5.
|Радомьяк Радом
|17
|8
|7
|2
|23 - 14
|31
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Краковия
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|11.
|Пяст
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|6
|6
|22 - 25
|21
|13.
|Висла Краков
|1:0
|18
|6
|3
|9
|18 - 28
|21
|14.
|Заглембе Любин
|0:1
|17
|5
|2
|10
|17 - 30
|17
|15.
|Легия
|15
|4
|0
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|17.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|5.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|7.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|10.
|Краковия
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|13.
|Висла Краков
|1:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|0:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Висла Краков
|1:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|8.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|9.
|Пяст
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Заглембе Любин
|0:1
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Легия
|8
|1
|0
|7
|7 - 16
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3