  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Сент-Трейден
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
24' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
47' Желтая карточка
Декостере Роббе
0:1
50' Гол
Уткус Эдгарас
1:1
58' Пенальти
Брюлс Кристиан
60'

Ход матча

24'
 
Уткус Эдгарас
47'
 
Декостере Роббе
50'
0:1
Уткус Эдгарас
58'
Брюлс Кристиан
1:1
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Серкль Брюгге
3.95
3.22
2.66
Все Коэффициенты
1
Степпе
Кенни
37
Ляйстнер
Тони
39
Буату-Мананга
Жонатан
27
Лавале
Димитри
4
Хасиока
Даики
44
Брюлс
Кристиан
6
Конате
Мори
16
Де
Риддер
Стив
14
Койта
Абубакари
18
Хара
Таити
9
Судзуки
Юма
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
19
Велковски
Димитар
10
Хотич
Дино
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
11
Матондо
Рабби
Сент-Трейден
3-5-2
Серкль Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Сент-Трейден
Серкль Брюгге

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ТМС
0:1
PU
1:0
PU
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 3 (1) 0.17
Хаяси Даити 2 0.11
Конате Мори 2 0.11
Де Риддер Стив 1 0.06
Номбе Мбойо 1 0.06
Судзуки Юма 1 0.06
Ляйстнер Тони 1 0.06
Бауэр Роберт 1 0.06
Койта Абубакари 1 0.06
Лавале Димитри 1 0.06
Балонго Нельсон 1 0.06
Хара Таити 1 0.06
Райтц Рокко 1 0.06
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.17
Деман Оливье 3 0.17
Матондо Рабби 3 0.17
Хотич Дино 2 (1) 0.11
Рубио Вальдо 2 0.11
Даланн Йеспер 2 0.11
Уткус Эдгарас 2 0.11
Сомерс Тибо 2 0.11
Витиньо Виктор II 1 0.06
Ванхутт Шарль 1 0.06
Попович Борис 1 0.06
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 7 0
Ляйстнер Тони 4 1
Судзуки Юма 4 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Конате Мори 3 0
Хара Таити 3 0
Бауэр Роберт 1 1
Брюлс Кристиан 2 0
Тейшейра Жорже 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Койта Абубакари 2 0
Хасиока Даики 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 7 0
Уткус Эдгарас 7 0
Даланн Йеспер 4 0
Деман Оливье 4 0
Хотич Дино 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Матондо Рабби 1 0
Декостере Роббе 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

17
10
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
6
35%
3
30%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
5
36%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
6
30%
61-75
2
13%
5
25%
76-90

Пропущено

27
24
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
15%
5
21%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
8
30%
30%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1
Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Гент 2:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 17 7 7 3 34 - 24 28
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 17 8 3 6 29 - 29 27
8. Кортрейк 18 6 7 5 22 - 22 25
9. Эйпен 1:0 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Генк 17 6 4 7 31 - 29 22
11. Сент-Трейден 1:1 18 6 4 8 19 - 26 22
12. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
13. Стандард 17 5 5 7 18 - 29 20
14. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
15. Серен Юнайтед 17 6 1 10 23 - 31 19
16. Серкль Брюгге 1:1 18 4 5 9 22 - 25 17
17. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
18. Беерсхот-Вильрейк 0:1 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
2. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
11. Эйпен 1:0 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Сент-Трейден 1:1 10 2 3 5 12 - 17 9
15. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
16. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
17. Беерсхот-Вильрейк 0:1 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 1:1 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Эйпен 1:0 9 4 1 4 15 - 13 13
6. Сент-Трейден 1:1 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Серкль Брюгге 1:1 9 3 3 3 14 - 11 12
9. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
10. Генк 9 3 2 4 16 - 17 11
11. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:1 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Уткус Эдгарас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Серкль Брюгге
3.95
3.22
2.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сент-Трейден
Серкль Брюгге

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 