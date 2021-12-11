Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Стааен
24' Желтая карточкаУткус Эдгарас
47' Желтая карточкаДекостере Роббе
0:1
50' ГолУткус Эдгарас
1:1
58' ПенальтиБрюлс Кристиан
Ход матча
24'
47'
50'
0:1
58'
1:1
18
Хара
Таити
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Сент-Трейден
Серкль Брюгге
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|3 (1)
|0.17
|Хаяси Даити
|2
|0.11
|Конате Мори
|2
|0.11
|Де Риддер Стив
|1
|0.06
|Номбе Мбойо
|1
|0.06
|Судзуки Юма
|1
|0.06
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|Бауэр Роберт
|1
|0.06
|Койта Абубакари
|1
|0.06
|Лавале Димитри
|1
|0.06
|Балонго Нельсон
|1
|0.06
|Хара Таити
|1
|0.06
|Райтц Рокко
|1
|0.06
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.17
|Деман Оливье
|3
|0.17
|Матондо Рабби
|3
|0.17
|Хотич Дино
|2 (1)
|0.11
|Рубио Вальдо
|2
|0.11
|Даланн Йеспер
|2
|0.11
|Уткус Эдгарас
|2
|0.11
|Сомерс Тибо
|2
|0.11
|Витиньо Виктор II
|1
|0.06
|Ванхутт Шарль
|1
|0.06
|Попович Борис
|1
|0.06
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|7
|0
|Ляйстнер Тони
|4
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Бауэр Роберт
|1
|1
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Тейшейра Жорже
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Койта Абубакари
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|7
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Матондо Рабби
|1
|0
|Декостере Роббе
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
33%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
17
10
4 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
6
35%
3
30%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
10%
5
36%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
6
30%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Пропущено
27
24
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
15%
5
21%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
11%
3
13%
31-45
6
22%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
8
30%
30%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1
Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Гент 2:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|17
|7
|7
|3
|34 - 24
|28
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|29 - 29
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|1:0
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|11.
|Сент-Трейден
|1:1
|18
|6
|4
|8
|19 - 26
|22
|12.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|13.
|Стандард
|17
|5
|5
|7
|18 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|1:1
|18
|4
|5
|9
|22 - 25
|17
|17.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|2.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|11.
|Эйпен
|1:0
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Сент-Трейден
|1:1
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|1:1
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Эйпен
|1:0
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Сент-Трейден
|1:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Серкль Брюгге
|1:1
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|10.
|Генк
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:1
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3