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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
1:2
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
9' Желтая карточка
Романчук Тарас
0:1
34' Гол
Романчук Тарас
1:1
44' Пенальти
Пайшау Флавиу
47' Желтая карточка
Петшак Рафаль
53' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
1:2
54' Гол
Бида Бартош
75' Желтая карточка
Пржикрыл Томаш
89' Желтая карточка
Калузиньски Якуб
90'+7
12
Куцяк
Душан
5
Копац
Бартош
4
Кристерс
Тоберс
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
69
Jan
Bieganski
22
Сисей
Йозеф
7
Гаёс
Мацей
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
1
Стейнбор
Павел
2
Паздан
Михал
4
Пуэрто
Исраэль
25
Цэру
Богдан
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
5
Настич
Боян
7
Налепа
Михал
II
9
Бида
Бартош
10
Черных
Фёдор
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Ягеллония
3-4-1-2

История личных встреч

Лехия Гданьск
Ягеллония

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

41 матч

39%
26.8%
34.2%
16 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

29.3%
41.5%
29.2%
12 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

48.8%
24.4%
26.8%
20 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
1:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
2:0
К
0:1
Э
3:2
Э
0:1
Э
4:1
Э
3:3
ЭГА
4:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:3
ЭГА
4:2
Э
1:1
Э
2:2
КП
1:1
КП
2:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:2
КП
2:2
Э
0:1
Э
2:1
К
1:1
Э
1:2
К
0:0
Э
1:2
Э
2:0
К
1:1
К
1:2
Э
0:0
OE
3:1
ТМС
0:0
OE
2:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 7 0.39
Пайшау Флавиу 6 (2) 0.33
Дурмуш Илкай 4 0.22
Терраццино Марко 4 0.22
Гаёс Мацей 3 0.17
Кубицки Ярослав 2 0.11
Жуковски Матеуш 2 0.11
Конрадо 1 0.06
Маковский Томаш 1 0.06
Kacper Sezonienko 1 0.06
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.39
Пржикрыл Томаш 4 0.22
Черных Фёдор 4 (1) 0.22
Романчук Тарас 3 0.17
Пуэрто Исраэль 2 0.11
Бида Бартош 2 0.11
Жиро Михал 1 0.06
Августин Блажей 1 0.06
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0
Струски Кароль 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 6 0
Налепа Михал 4 1
Малоча Марио 4 0
Конрадо 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Пуэрто Исраэль 4 1
Черных Фёдор 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Романчук Тарас 4 0
Настич Боян 3 0
Kacper Tabis 3 0
Поспишил Мартин 2 0
Квецень Бартош 2 0
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Паздан Михал 1 0
Бида Бартош 1 0
Струски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
4
50%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
38%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Забито

15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
5
33%
4
25%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Забито

31
24
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
8
26%
5
21%
31-45
7
23%
7
29%
29%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
8
26%
5
21%
76-90

Пропущено

24
26
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
4
17%
9
35%
31-45
5
21%
4
15%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
4
17%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1
Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 18 9 6 3 33 - 22 33
4. Ракув 17 9 5 3 30 - 20 32
5. Радомьяк Радом 17 8 7 2 23 - 14 31
6. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
7. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
8. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
9. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
10. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
11. Краковия 17 6 5 6 23 - 24 23
12. Пяст 17 6 3 8 23 - 23 21
13. Заглембе Любин 17 6 2 9 19 - 30 20
14. Висла Краков 18 5 3 10 18 - 30 18
15. Легия 15 4 0 11 15 - 26 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
17. Варта Познань 17 2 6 9 11 - 22 12
18. Гурник Ленчна 17 2 6 9 15 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
4. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
5. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
6. Радомьяк Радом 8 5 3 0 13 - 6 18
7. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 7 4 3 0 15 - 6 15
10. Краковия 8 4 2 2 13 - 10 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
13. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
14. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 9 0 5 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 8 2 2 4 7 - 8 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
11. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
12. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
13. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
14. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
15. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 17 5
16. Легия 8 1 0 7 7 - 16 3
17. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Где смотреть матч Лехия Гданьск 1:2 Ягеллония онлайн


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