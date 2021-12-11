Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Энерга Гданьск
9' Желтая карточкаРоманчук Тарас
0:1
34' ГолРоманчук Тарас
1:1
44' ПенальтиПайшау Флавиу
47' Желтая карточкаПетшак Рафаль
53' Желтая карточкаКубицки Ярослав
1:2
54' ГолБида Бартош
75' Желтая карточкаПржикрыл Томаш
89' Желтая карточкаКалузиньски Якуб
Ход матча
34'
0:1
44'
1:1
47'
53'
54'
1:2
75'
89'
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
25
Цэру
Богдан
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Жиро МихалНападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
История личных встреч
Лехия Гданьск
Ягеллония
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
41 матч
39%
26.8%
34.2%
16 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
29.3%
41.5%
29.2%
12 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
48.8%
24.4%
26.8%
20 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.39
|Пайшау Флавиу
|6 (2)
|0.33
|Дурмуш Илкай
|4
|0.22
|Терраццино Марко
|4
|0.22
|Гаёс Мацей
|3
|0.17
|Кубицки Ярослав
|2
|0.11
|Жуковски Матеуш
|2
|0.11
|Конрадо
|1
|0.06
|Маковский Томаш
|1
|0.06
|Kacper Sezonienko
|1
|0.06
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.39
|Пржикрыл Томаш
|4
|0.22
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.22
|Романчук Тарас
|3
|0.17
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.11
|Бида Бартош
|2
|0.11
|Жиро Михал
|1
|0.06
|Августин Блажей
|1
|0.06
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Струски Кароль
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|Налепа Михал
|4
|1
|Малоча Марио
|4
|0
|Конрадо
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Черных Фёдор
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Романчук Тарас
|4
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Паздан Михал
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
4
50%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
6
38%
1
13%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
5
36%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Забито
15
16
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
5
33%
4
25%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Забито
31
24
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
4
17%
16-30
8
26%
5
21%
31-45
7
23%
7
29%
29%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
8
26%
5
21%
76-90
Пропущено
24
26
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
4
17%
9
35%
31-45
5
21%
4
15%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
4
17%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1
Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Ракув
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|5.
|Радомьяк Радом
|17
|8
|7
|2
|23 - 14
|31
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|9.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|10.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|11.
|Краковия
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|12.
|Пяст
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|13.
|Заглембе Любин
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Легия
|15
|4
|0
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|17.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|4.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|5.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|7.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|10.
|Краковия
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|11.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|12.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|15.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|16.
|Легия
|8
|1
|0
|7
|7 - 16
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3