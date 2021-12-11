Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
1:0
34' ГолАгбаду Эммануэль
70' Желтая карточкаЛемос Маурисио
90' Желтая карточкаБек Андреас
Ход матча
34'
1:0
70'
90'
28
Эрис
Жонатан
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
11
Н'Дри
Конан
29
Нуху
Айзек
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
20
Вака
Рамиро
29
Де
Смет
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Де Смет ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
11 Сумаре ИссаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
История личных встреч
Эйпен
Беерсхот-Вильрейк
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|5 (1)
|0.28
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.28
|Каембе Эдо
|4
|0.22
|Нгой Жульен
|3
|0.17
|Петерс Стеф
|2
|0.11
|Эрис Жонатан
|2
|0.11
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|Бек Андреас
|1
|0.06
|Ламбер Борис
|1
|0.06
|Н'Дри Конан
|1
|0.06
|Колс Йенс
|1
|0.06
|Эмбало Карлос
|1
|0.06
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.17
|Нубисси Мариус
|3
|0.17
|Дом Джорен
|2
|0.11
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0.11
|Кайседо Мойсес
|1
|0.06
|Берг Ян
|1
|0.06
|Саньянг Абдулия
|1
|0.06
|Сумаре Исса
|1
|0.06
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|5
|0
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Бек Андреас
|4
|0
|Колс Йенс
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Берг Ян
|4
|1
|Хольцхаузер Рафаэль
|5
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Бурден Пьер
|3
|0
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Лемос Маурисио
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
14%
5
24%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
4
29%
4
19%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
2
14%
5
24%
76-90
Забито
16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
13%
1
20%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
3
60%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
6
50%
1
9%
76-90
Забито
28
15
13 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 10
3
11%
1
7%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
6
21%
1
7%
31-45
3
11%
4
27%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
9
32%
7
47%
76-90
Пропущено
26
32
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 15
2
8%
7
22%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
5
19%
7
22%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
8
31%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0
Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Сент-Трейден - Эйпен 1:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|2:0
|18
|8
|7
|3
|36 - 24
|31
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|29 - 29
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|11.
|Сент-Трейден
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|12.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|13.
|Стандард
|17
|5
|5
|7
|18 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|0:2
|18
|6
|1
|11
|23 - 33
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|18
|5
|4
|9
|23 - 25
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|2.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Андерлехт
|2:0
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|0:2
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|2:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|6.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|7.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|8.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|10.
|Генк
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3