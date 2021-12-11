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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
1:0
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
34' Гол
Агбаду Эммануэль
70' Желтая карточка
Лемос Маурисио
90' Желтая карточка
Бек Андреас
90'+7
30
Химмельман
Робин
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
32
Бек
Андреас
26
Колс
Йенс
7
Нгой
Жульен
39
Каембе
Эдо
11
Н'Дри
Конан
29
Нуху
Айзек
9
Превляк
Смаил
31
Ванхамел
Майк
55
Stipe
Radic
44
Лемос
Маурисио
15
Бурден
Пьер
27
Халемия
Мохамед
Реда
5
Дом
Джорен
20
Вака
Рамиро
6
Кайседо
Мойсес
29
Де
Смет
Тибо
10
Судзуки
Мусаси
17
Шенклэнд
Лоуренс
Эйпен
3-5-2
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2

История личных встреч

Эйпен
Беерсхот-Вильрейк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДА
3:1
ПДА
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 5 (1) 0.28
Агбаду Эммануэль 5 0.28
Каембе Эдо 4 0.22
Нгой Жульен 3 0.17
Петерс Стеф 2 0.11
Эрис Жонатан 2 0.11
Нуху Айзек 1 0.06
Бек Андреас 1 0.06
Ламбер Борис 1 0.06
Н'Дри Конан 1 0.06
Колс Йенс 1 0.06
Эмбало Карлос 1 0.06
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.17
Нубисси Мариус 3 0.17
Дом Джорен 2 0.11
Шенклэнд Лоуренс 2 0.11
Кайседо Мойсес 1 0.06
Берг Ян 1 0.06
Саньянг Абдулия 1 0.06
Сумаре Исса 1 0.06
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Бурден Пьер 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 5 0
Агбаду Эммануэль 5 0
Нуху Айзек 5 0
Амат Хорди 3 1
Бек Андреас 4 0
Колс Йенс 4 0
Превляк Смаил 4 0
Ламбер Борис 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Деом Жером 2 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Берг Ян 4 1
Хольцхаузер Рафаэль 5 0
Питермат Том 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Stipe Radic 2 1
Бурден Пьер 3 0
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Лемос Маурисио 1 0
Вака Рамиро 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
14%
5
24%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
4
29%
4
19%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
2
14%
5
24%
76-90

Забито

16
5
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
13%
1
20%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
3
60%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
6
50%
1
9%
76-90

Забито

28
15
13 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 10
3
11%
1
7%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
6
21%
1
7%
31-45
3
11%
4
27%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
9
32%
7
47%
76-90

Пропущено

26
32
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 15
2
8%
7
22%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
5
19%
7
22%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
8
31%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0
Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Сент-Трейден - Эйпен 1:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 2:0 18 8 7 3 36 - 24 31
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 17 8 3 6 29 - 29 27
8. Кортрейк 18 6 7 5 22 - 22 25
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Генк 17 6 4 7 31 - 29 22
11. Сент-Трейден 18 6 3 9 19 - 27 21
12. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
13. Стандард 17 5 5 7 18 - 29 20
14. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
15. Серен Юнайтед 0:2 18 6 1 11 23 - 33 19
16. Серкль Брюгге 18 5 4 9 23 - 25 19
17. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
2. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Андерлехт 2:0 9 4 4 1 23 - 14 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 0:2 9 4 1 4 13 - 11 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 2:0 9 4 3 2 13 - 10 15
6. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
7. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
8. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
10. Генк 9 3 2 4 16 - 17 11
11. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 0:2 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Агбаду Эммануэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эйпен 1:0 Беерсхот-Вильрейк онлайн


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