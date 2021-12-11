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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
2:1
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
19' Желтая карточка
Зубровски Якуб
23' Красная карточка
Фрыдрых Михал
29' Желтая карточка
Пантич Александар
44' Желтая карточка
Жуков Георгий
0:1
45' Гол
Грушковски Конрад
47' Желтая карточка
Вуйцицки Якуб
56' Желтая карточка
Плевка Патрик
1:1
74' Гол
Живец Саша
80' Желтая карточка
Дудзиньски Даниэль
2:1
84' Гол
Шиш Патрик
89' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
90' Желтая карточка
Пореба Лукаш
90'+5
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
2
Пантич
Александар
23
Вуйцицки
Якуб
99
Lukasz
Lakomy
14
Зубровски
Якуб
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
17
Шиш
Патрик
9
Даниэл
Эрик
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
77
Савич
Стефан
V
10
Жуков
Георгий
7
Хуги
Дор
9
Климент
Ян
Заглембе Любин
4-2-3-1
Висла Краков
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Висла Краков

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:0
Э
4:1
Э
1:2
ЭГБ
3:1
Э
0:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:4
OE
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиш Патрик 4 0.24
Даниэл Эрик 2 0.12
Стажиньски Филип 2 (1) 0.12
Живец Саша 2 0.12
Заиц Томаш 2 0.12
Пореба Лукаш 1 0.06
Башкиров Евгений 1 0.06
Шимич Лоренцо 1 0.06
Бартолевски Матеуш 1 0.06
Крук Камиль 1 0.06
Karol Podlinski 0 0
Жигулёв Илья 0 0
Зубровски Якуб 0 0
Солер Ян 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 4 (1) 0.22
Фрыдрых Михал 4 0.22
Климент Ян 2 0.11
Форбс Браун 2 0.11
Шкварка Михал 1 0.06
Грушковски Конрад 1 0.06
Садлок Мацей 1 0.06
Жуков Георгий 1 0.06
Млыньски Матеуш 1 0.06
Шот Давид 1 0.06
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пореба Лукаш 6 0
Пантич Александар 2 2
Бартолевски Матеуш 5 0
Балич Саша 2 1
Вуйцицки Якуб 3 0
Зубровски Якуб 3 0
Солер Ян 3 0
Ходына Кацпер 3 0
Крук Камиль 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Жигулёв Илья 2 0
Хладун Доминик 2 0
Заиц Томаш 2 0
Oliwier Slawinski 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Шиш Патрик 1 0
Дудзиньски Даниэль 1 0
Patryk Kusztal 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Фрыдрых Михал 2 2
Форбс Браун 5 0
Грушковски Конрад 5 0
Шота Серафин 2 1
Садлок Мацей 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Климент Ян 2 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
42%
4
36%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

14
18
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
12%
4
36%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90

Забито

18
19
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
5
26%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
4
22%
4
21%
76-90

Пропущено

31
29
17 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
7
23%
4
14%
1-15
6
19%
4
14%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
6
19%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1
Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 17 9 6 2 32 - 20 33
4. Ракув 17 9 5 3 30 - 20 32
5. Радомьяк Радом 17 8 7 2 23 - 14 31
6. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
7. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
8. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Краковия 17 6 5 6 23 - 24 23
11. Пяст 17 6 3 8 23 - 23 21
12. Ягеллония 17 5 6 6 22 - 25 21
13. Заглембе Любин 17 6 2 9 19 - 30 20
14. Висла Краков 18 5 3 10 18 - 30 18
15. Легия 15 4 0 11 15 - 26 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
17. Варта Познань 17 2 6 9 11 - 22 12
18. Гурник Ленчна 17 2 6 9 15 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
5. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
6. Радомьяк Радом 8 5 3 0 13 - 6 18
7. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 7 4 3 0 15 - 6 15
10. Краковия 8 4 2 2 13 - 10 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
13. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
14. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 9 0 5 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 8 2 2 4 7 - 8 8
9. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
10. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
13. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
14. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 17 5
15. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Легия 8 1 0 7 7 - 16 3
17. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Где смотреть матч Заглембе Любин 2:1 Висла Краков онлайн


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