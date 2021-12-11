Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
19' Желтая карточкаЗубровски Якуб
23' Красная карточкаФрыдрых Михал
29' Желтая карточкаПантич Александар
44' Желтая карточкаЖуков Георгий
0:1
45' ГолГрушковски Конрад
47' Желтая карточкаВуйцицки Якуб
56' Желтая карточкаПлевка Патрик
1:1
74' ГолЖивец Саша
80' Желтая карточкаДудзиньски Даниэль
2:1
84' ГолШиш Патрик
89' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
90' Желтая карточкаПореба Лукаш
Ход матча
19'
23'
26'
44'
45'
47'
56'
74'
1:1
84'
2:1
90'
17
Шиш
Патрик
40
Йебоа
Яв
7
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
74 Крук КамильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Заглембе Любин
Висла Краков
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
34.6%
11.5%
53.9%
9 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шиш Патрик
|4
|0.24
|Даниэл Эрик
|2
|0.12
|Стажиньски Филип
|2 (1)
|0.12
|Живец Саша
|2
|0.12
|Заиц Томаш
|2
|0.12
|Пореба Лукаш
|1
|0.06
|Башкиров Евгений
|1
|0.06
|Шимич Лоренцо
|1
|0.06
|Бартолевски Матеуш
|1
|0.06
|Крук Камиль
|1
|0.06
|Karol Podlinski
|0
|0
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Зубровски Якуб
|0
|0
|Солер Ян
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|4 (1)
|0.22
|Фрыдрых Михал
|4
|0.22
|Климент Ян
|2
|0.11
|Форбс Браун
|2
|0.11
|Шкварка Михал
|1
|0.06
|Грушковски Конрад
|1
|0.06
|Садлок Мацей
|1
|0.06
|Жуков Георгий
|1
|0.06
|Млыньски Матеуш
|1
|0.06
|Шот Давид
|1
|0.06
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пореба Лукаш
|6
|0
|Пантич Александар
|2
|2
|Бартолевски Матеуш
|5
|0
|Балич Саша
|2
|1
|Вуйцицки Якуб
|3
|0
|Зубровски Якуб
|3
|0
|Солер Ян
|3
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Крук Камиль
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Жигулёв Илья
|2
|0
|Хладун Доминик
|2
|0
|Заиц Томаш
|2
|0
|Oliwier Slawinski
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Дудзиньски Даниэль
|1
|0
|Patryk Kusztal
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|2
|Форбс Браун
|5
|0
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Шота Серафин
|2
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Климент Ян
|2
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
5
42%
4
36%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
14
18
10 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
1
7%
3
17%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
12%
4
36%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
3
27%
76-90
Забито
18
19
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
5
26%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
4
22%
4
21%
76-90
Пропущено
31
29
17 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
7
23%
4
14%
1-15
6
19%
4
14%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
6
19%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Лех 2:3 Арка Гдыня - Заглембе Любин 2:1 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1
Висла Краков
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1
Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|17
|9
|6
|2
|32 - 20
|33
|4.
|Ракув
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|5.
|Радомьяк Радом
|17
|8
|7
|2
|23 - 14
|31
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Краковия
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|11.
|Пяст
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|6
|6
|22 - 25
|21
|13.
|Заглембе Любин
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Легия
|15
|4
|0
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|17.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|5.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|7.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|10.
|Краковия
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|9.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|12.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Легия
|8
|1
|0
|7
|7 - 16
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3