Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Первый тайм: 35'
Стадион: Stade du Pairay
0:1
16' ГолКуаме Кристиан
0:2
18' ГолРафаэлов Лиор
29' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
Ход матча
16'
18'
0:2
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
Серен Юнайтед
Андерлехт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|7 (1)
|0.39
|Мазиз Юссеф
|6
|0.33
|Джаллоу Абли
|4
|0.22
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.11
|Gerald Kilota
|1
|0.06
|Fabrice Sambu
|1
|0.06
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.06
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|7
|0.39
|Рафаэлов Лиор
|7 (2)
|0.39
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.28
|Раман Бенито
|4
|0.22
|Куаме Кристиан
|4
|0.22
|Амузу Френсис
|2
|0.11
|Версхарен Яри
|2
|0.11
|Мурильо Микаэль
|1
|0.06
|Телин Исаак
|1
|0.06
|Ашимеру Маджид
|1
|0.06
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|5
|1
|Ibrahima Cisse1
|5
|0
|Gerald Kilota
|4
|0
|Yahya Nadrani
|4
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Сами Лахссаини
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурильо Микаэль
|4
|1
|Амузу Френсис
|5
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Худт Уэсли
|3
|0
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Ашимеру Маджид
|1
|1
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Забито
11
21
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
7
33%
61-75
2
18%
6
29%
76-90
Пропущено
21
16
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
8
38%
3
19%
76-90
Забито
23
32
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
3
13%
2
6%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
6
26%
5
16%
31-45
6
26%
4
13%
46-60
2
9%
9
28%
61-75
5
22%
9
28%
76-90
Пропущено
31
26
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
2
6%
5
19%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
5
16%
4
15%
46-60
6
19%
3
12%
61-75
9
29%
29%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3
Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1
Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|5.
|Андерлехт
|2:0
|18
|8
|7
|3
|36 - 24
|31
|6.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|7.
|Мехелен
|17
|8
|3
|6
|29 - 29
|27
|8.
|Кортрейк
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Генк
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|11.
|Сент-Трейден
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|12.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|13.
|Стандард
|17
|5
|5
|7
|18 - 29
|20
|14.
|Остенде
|18
|6
|2
|10
|21 - 37
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|0:2
|18
|6
|1
|11
|23 - 33
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|18
|5
|4
|9
|23 - 25
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|17
|4
|5
|8
|27 - 38
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|2.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Андерлехт
|2:0
|9
|4
|4
|1
|23 - 14
|16
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|0:2
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|2:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|6.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|7.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|8.
|Сент-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|9.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|10.
|Генк
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3