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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
0:5
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
16' Гол
Куаме Кристиан
0:2
18' Гол
Рафаэлов Лиор
29' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
0:3
44' Гол
Зиркзее Джошуа
61' Желтая карточка
Ашимеру Маджид
0:4
73' Гол
Аль-Эйт-Хадж Ануар
82' Красная карточка
Диш Гийом
0:5
85' Пенальти
Раман Бенито
90'+1
30
Диш
Гийом
4
Wagane
Faye
26
Дель
Фабро
Дарио
24
Буланже
Бенжамен
12
Бернье
Антуан
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
9
Микаутадзе
Жорж
88
Мазиз
Юссеф
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
17
Гомес
Серхио
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
62
Мурильо
Микаэль
11
Рафаэлов
Лиор
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
23
Зиркзее
Джошуа
99
Куаме
Кристиан
51
Версхарен
Яри
Серен Юнайтед
3-4-3
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Серен Юнайтед
Андерлехт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
3:3
ПДА
3:0
ТМК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 7 (1) 0.39
Мазиз Юссеф 6 0.33
Джаллоу Абли 4 0.22
Муандилмаджи Мариус 2 0.11
Gerald Kilota 1 0.06
Fabrice Sambu 1 0.06
Дель Фабро Дарио 1 0.06
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 8 0.44
Рафаэлов Лиор 7 (2) 0.39
Гомес Серхио 5 (3) 0.28
Раман Бенито 5 (1) 0.28
Куаме Кристиан 4 0.22
Амузу Френсис 2 0.11
Версхарен Яри 2 0.11
Мурильо Микаэль 1 0.06
Телин Исаак 1 0.06
Ашимеру Маджид 1 0.06
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.06
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 5 1
Ibrahima Cisse1 5 0
Gerald Kilota 4 0
Yahya Nadrani 4 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Диш Гийом 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Сами Лахссаини 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 4 1
Амузу Френсис 5 0
Олссон Кристоффер 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Худт Уэсли 3 0
Куаме Кристиан 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
3
25%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Забито

11
21
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
7
33%
61-75
2
18%
6
29%
76-90

Пропущено

21
16
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
4
19%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
8
38%
3
19%
76-90

Забито

23
37
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
3
13%
2
5%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
6
26%
6
16%
31-45
6
26%
4
11%
46-60
2
9%
10
27%
61-75
5
22%
10
27%
76-90

Пропущено

36
26
14 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
2
6%
5
19%
1-15
7
19%
3
12%
16-30
5
14%
4
15%
31-45
5
14%
4
15%
46-60
7
19%
3
12%
61-75
10
28%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3
Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1
Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
5. Андерлехт 18 8 7 3 39 - 24 31
6. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
7. Мехелен 17 8 3 6 29 - 29 27
8. Кортрейк 18 6 7 5 22 - 22 25
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Генк 17 6 4 7 31 - 29 22
11. Сент-Трейден 18 6 3 9 19 - 27 21
12. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
13. Стандард 17 5 5 7 18 - 29 20
14. Остенде 18 6 2 10 21 - 37 20
15. Серен Юнайтед 18 6 1 11 23 - 36 19
16. Серкль Брюгге 18 5 4 9 23 - 25 19
17. Зульте-Варегем 17 4 5 8 27 - 38 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 9 5 2 2 17 - 12 17
2. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Андерлехт 9 4 4 1 23 - 14 16
6. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
17. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
7. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
8. Сент-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
9. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
10. Генк 9 3 2 4 16 - 17 11
11. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 8 2 3 3 13 - 15 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:5 Андерлехт онлайн


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