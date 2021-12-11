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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
34' Желтая карточка
Баккер Ник
59'

Ход матча

34'
Баккер Ник
 
46'
Хаяль Рами
Мусаба Антони
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Спарта Роттердам
2.95
3.75
4.30
Все Коэффициенты
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
7
Стеванович
Филип
20
Кореманс
Тим
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
6
Оассар
Адиль
2
Масурас
Яннис
7
Mo
Osman3
8
Абелс
Дирк
10
Сметс
Бриан
5
Пинту
Мика
9
Тай
Леннарт
11
Эмега
Эмануэль
Херенвен
4-3-3
Спарта Роттердам
3-5-2

История личных встреч

Херенвен
Спарта Роттердам

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.31
Верман Йоэй 3 0.19
Халилович Тибор 3 0.19
Стеванович Филип 1 0.06
Баккер Ник 1 0.06
Хаяль Рами 1 0.06
Ван Эвейк Милан 1 0.06
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриндс Барт 3 0.19
Сметс Бриан 2 0.13
Тай Леннарт 2 0.13
Эмега Эмануэль 2 0.13
Мейнанс Свен 1 0.06
Ван Крой Вито 1 0.06
Оассар Адиль 1 0.06
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 3 0
Ван Эвейк Милан 3 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 4 0
Сметс Бриан 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
3
27%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
21%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

23
24
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
5
22%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1
НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1
Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 15 11 2 2 38 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
5. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
6. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
7. Твенте 15 7 4 4 22 - 19 25
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 0:0 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Спарта Роттердам 0:0 16 2 5 9 12 - 24 11
17. Фортуна Ситтард 0:0 16 2 4 10 16 - 39 10
18. ПЕК Зволле 0:0 16 1 4 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 0:0 9 3 2 4 11 - 14 11
11. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 0:0 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 0:0 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 0:0 8 1 3 4 3 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 0:0 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 0:0 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 0:0 9 0 3 6 8 - 20 3
17. ПЕК Зволле 0:0 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Спарта Роттердам
2.95
3.75
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Херенвен 0:0 Спарта Роттердам онлайн


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Херенвен
Спарта Роттердам

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