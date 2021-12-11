Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Абе Ленстра
34' Желтая карточкаБаккер Ник
Ход матча
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
20
Кореманс
Тим
10
Сметс
Бриан
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Rijk Janse
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
Херенвен
Спарта Роттердам
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|5 (1)
|0.31
|Верман Йоэй
|3
|0.19
|Халилович Тибор
|3
|0.19
|Стеванович Филип
|1
|0.06
|Баккер Ник
|1
|0.06
|Хаяль Рами
|1
|0.06
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.06
|Конголо Родни
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриндс Барт
|3
|0.19
|Сметс Бриан
|2
|0.13
|Тай Леннарт
|2
|0.13
|Эмега Эмануэль
|2
|0.13
|Мейнанс Свен
|1
|0.06
|Ван Крой Вито
|1
|0.06
|Оассар Адиль
|1
|0.06
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|3
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|3
|0
|Ван Эвейк Милан
|3
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Вриндс Барт
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
3
27%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
21%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Пропущено
23
24
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
5
22%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1
НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1
Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|38 - 14
|35
|3.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|4.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|5.
|Утрехт
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|6.
|Витесс
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|7.
|Твенте
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|8.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|9.
|Херенвен
|0:0
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Ваалвейк
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Хераклес
|15
|4
|2
|9
|15 - 21
|14
|16.
|Спарта Роттердам
|0:0
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|16
|2
|4
|10
|16 - 39
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|16
|1
|4
|11
|8 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Херенвен
|0:0
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|11.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|12.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|13.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|4.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|9
|0
|3
|6
|8 - 20
|3
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1