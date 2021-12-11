Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Стеванович Филип из команды Херенвен делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

42' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Тай Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Кайб Рами нанес удар, мяч был парирован, но Тим Кореманс не удержал его в руках.

39' Стеванович Филип нанес удар издали, а Тим Кореманс отбил его обратно в игру!

37' Удар от ворот произведет Херенвен

36' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Херенвен выполняет удар от ворот.

35' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Херенвен выполняет удар от ворот.

33' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Верман Йоэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Халилович Тибор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Мохаммед Осман пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем

20' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

19' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

18' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Эмега Эмануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кайб Рами не смог попасть в створ ударом издали

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Масурас Яннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Херенвен выполняет удар от ворот.

11' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Херенвен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Мадсен Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Мадсен Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Верман Йоэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Мадсен Николас из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

5' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

3' Удар от ворот произведет Херенвен

2' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру