Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Стеванович Филип из команды Херенвен делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

42' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Тай Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Кайб Рами нанес удар, мяч был парирован, но Тим Кореманс не удержал его в руках.

39' Стеванович Филип нанес удар издали, а Тим Кореманс отбил его обратно в игру!

37' Удар от ворот произведет Херенвен

36' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Херенвен выполняет удар от ворот.

35' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Херенвен выполняет удар от ворот.

33' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Верман Йоэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Халилович Тибор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Мохаммед Осман пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем

20' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

19' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

18' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Эмега Эмануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Кайб Рами не смог попасть в створ ударом издали

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Масурас Яннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Херенвен выполняет удар от ворот.

11' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Херенвен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Мадсен Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Мадсен Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Верман Йоэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Мадсен Николас из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

5' Сметс Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

3' Удар от ворот произведет Херенвен

2' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру