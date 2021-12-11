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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:0
Конец матча

Стадион:
Спарта Роттердам
0'
34' Желтая карточка
Баккер Ник
90' Желтая карточка
Кайб Рами
90'+6

Ход матча

34'
Баккер Ник
 
46'
Хаяль Рами
Мусаба Антони
 
64'
Де Йонг Сим
Стеванович Филип
 
66'
 
Гаудмейн Кензо
Mo Osman3
72'
 
Ван Крой Вито
Эмега Эмануэль
73'
 
Жанс Лоран
Масурас Яннис
76'
Беньямин Нюгрен
Халилович Тибор
 
79'
 
Мейерс Арон
Пинту Мика
79'
 
Энгельс Марио
Тай Леннарт
90'
Кайб Рами
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
7
Стеванович
Филип
20
Кореманс
Тим
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
6
Оассар
Адиль
2
Масурас
Яннис
7
Mo
Osman3
8
Абелс
Дирк
10
Сметс
Бриан
5
Пинту
Мика
9
Тай
Леннарт
11
Эмега
Эмануэль
Херенвен
4-3-3
Спарта Роттердам
3-5-2

История личных встреч

Херенвен
Спарта Роттердам

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.31
Верман Йоэй 3 0.19
Халилович Тибор 3 0.19
Стеванович Филип 1 0.06
Баккер Ник 1 0.06
Хаяль Рами 1 0.06
Ван Эвейк Милан 1 0.06
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриндс Барт 3 0.19
Сметс Бриан 2 0.13
Тай Леннарт 2 0.13
Эмега Эмануэль 2 0.13
Мейнанс Свен 1 0.06
Ван Крой Вито 1 0.06
Оассар Адиль 1 0.06
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 3 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 4 0
Сметс Бриан 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
27%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
21%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

23
24
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
4
17%
3
13%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
6
26%
4
17%
61-75
5
22%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1
НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1
Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 15 11 2 2 38 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
5. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
6. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
7. Твенте 15 7 4 4 22 - 19 25
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Фортуна Ситтард 1:0 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 0:1 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
11. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 1:0 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 0:1 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 1:0 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 0:1 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 0:0 Спарта Роттердам онлайн


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