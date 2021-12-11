Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Галгенваард
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
20
Загре
Артур
30
Remco
Balk
26
Баккер
Юстин
20
Дейл
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Махи МимаунНападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
-
15 Мартина КукоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.38
|Силла Мусса
|4
|0.25
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.25
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.19
|Янссен Виллем
|2
|0.13
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.06
|Вормердам Дьянго
|1
|0.06
|Тимбер Квинтен
|1
|0.06
|Махер Адам
|1
|0.06
|Махи Мимаун
|1
|0.06
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.06
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.06
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.06
|Маллахи Мохамед
|1
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.06
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|6
|0.38
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.31
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.13
|Крамер Йорис
|1
|0.06
|Дейл Матс
|1
|0.06
|Люкассен Бойд
|1
|0.06
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.06
|Кардона Марк
|1
|0.06
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|6
|0
|Махер Адам
|5
|0
|Янссен Виллем
|4
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Крамер Йорис
|2
|1
|Лидберг Исак
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
6
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
4
18%
1
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
4
18%
2
33%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
2
33%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
3
50%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
4
33%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
21%
3
25%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Забито
30
18
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
6
20%
2
11%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
4
13%
5
28%
46-60
6
20%
2
11%
61-75
9
30%
6
33%
76-90
Пропущено
20
26
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
5
19%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
6
30%
2
8%
31-45
3
15%
8
31%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
15%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1
Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3
Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|38 - 14
|35
|3.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|4.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|5.
|Утрехт
|0:0
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|6.
|Витесс
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|7.
|Твенте
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|8.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|9.
|Херенвен
|15
|6
|3
|6
|18 - 21
|21
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Ваалвейк
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Хераклес
|15
|4
|2
|9
|15 - 21
|14
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|16 - 39
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|15
|1
|3
|11
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|0:0
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|12.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|13.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|4.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|0:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|0
|2
|6
|8 - 20
|2
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1