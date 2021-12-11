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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
0:0
Перерыв

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Гоу Эхед Иглс
1.80
4.90
7.50
Все Коэффициенты
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
20
Загре
Артур
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
30
Remco
Balk
18
Дувикас
Анастасиос
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
26
Баккер
Юстин
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
Утрехт
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
5-3-2

История личных встреч

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.38
Силла Мусса 4 0.25
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.25
Густафссон Симон 3 (2) 0.19
Янссен Виллем 2 0.13
Ван дер Хорн Майк 1 0.06
Вормердам Дьянго 1 0.06
Тимбер Квинтен 1 0.06
Махер Адам 1 0.06
Махи Мимаун 1 0.06
Ван дер Марел Марк 1 0.06
Ван де Стрек Сандер 1 0.06
Ван Оверем Йорис 1 0.06
Маллахи Мохамед 1 0.06
Загре Артур 1 0.06
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.38
Брауэрс Люк 5 (1) 0.31
Ботос Яннис-Фивос 2 0.13
Крамер Йорис 1 0.06
Дейл Матс 1 0.06
Люкассен Бойд 1 0.06
Баккер Юстин 1 (1) 0.06
Кардона Марк 1 0.06
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 6 0
Махер Адам 5 0
Янссен Виллем 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Керк Джирано 1 0
Силла Мусса 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Иньиго 2 1
Крамер Йорис 2 1
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
6
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
4
18%
1
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
4
18%
2
33%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
2
33%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
3
50%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
4
33%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
21%
3
25%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Забито

30
18
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
6
20%
2
11%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
4
13%
5
28%
46-60
6
20%
2
11%
61-75
9
30%
6
33%
76-90

Пропущено

20
26
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
5
19%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
6
30%
2
8%
31-45
3
15%
8
31%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
15%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1
Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3
Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 15 11 2 2 38 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
5. Утрехт 0:0 16 8 3 5 30 - 20 27
6. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
7. Твенте 15 7 4 4 22 - 19 25
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 15 6 3 6 18 - 21 21
10. Гоу Эхед Иглс 0:0 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Спарта Роттердам 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 16 - 39 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 0:0 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. Гоу Эхед Иглс 0:0 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 0:0 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 0:0 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 7 1 1 5 6 - 13 4
16. Фортуна Ситтард 8 0 2 6 8 - 20 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
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1.80
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