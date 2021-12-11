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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
0:0
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
90' Желтая карточка
Дейл Матс
90' Желтая карточка
Махер Адам
90'+6

Ход матча

60'
Вормердам Дьянго
Загре Артур
 
60'
Ван де Стрек Сандер
Remco Balk
 
60'
Далмау Адриан
Дувикас Анастасиос
 
79'
Маллахи Мохамед
Густафссон Симон
 
80'
 
Кюйперс Бас
Люкассен Бойд
80'
 
Ботос Яннис-Фивос
Кордоба Иньиго
80'
 
Муленга Джейкоб
Лидберг Исак
89'
 
Ogechika Heil
Оратмангун Рагнар
90'
 
Дейл Матс
90'
Махер Адам
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
2
Ван
дер
Марел
Марк
20
Загре
Артур
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
10
Густафссон
Симон
23
Рамселар
Барт
30
Remco
Balk
18
Дувикас
Анастасиос
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
26
Баккер
Юстин
20
Дейл
Матс
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
Утрехт
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
5-3-2

История личных встреч

Утрехт
Гоу Эхед Иглс

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМС
1:0
К
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.38
Силла Мусса 4 0.25
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.25
Густафссон Симон 3 (2) 0.19
Янссен Виллем 2 0.13
Ван дер Хорн Майк 1 0.06
Вормердам Дьянго 1 0.06
Тимбер Квинтен 1 0.06
Махер Адам 1 0.06
Махи Мимаун 1 0.06
Ван дер Марел Марк 1 0.06
Ван де Стрек Сандер 1 0.06
Ван Оверем Йорис 1 0.06
Маллахи Мохамед 1 0.06
Загре Артур 1 0.06
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.38
Брауэрс Люк 5 (1) 0.31
Ботос Яннис-Фивос 2 0.13
Крамер Йорис 1 0.06
Дейл Матс 1 0.06
Люкассен Бойд 1 0.06
Баккер Юстин 1 (1) 0.06
Кардона Марк 1 0.06
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 6 0
Махер Адам 6 0
Янссен Виллем 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Керк Джирано 1 0
Силла Мусса 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Иньиго 2 1
Крамер Йорис 2 1
Лидберг Исак 2 1
Дейл Матс 3 0
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
6
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
4
18%
1
17%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
4
18%
2
33%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
5
23%
2
33%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
3
50%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
4
33%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
21%
3
25%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Забито

30
18
11 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
6
20%
2
11%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
4
13%
5
28%
46-60
6
20%
2
11%
61-75
9
30%
6
33%
76-90

Пропущено

20
26
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
5
19%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
6
30%
2
8%
31-45
3
15%
8
31%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
15%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1
Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3
Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эммен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 15 11 2 2 38 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
5. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
6. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
7. Твенте 15 7 4 4 22 - 19 25
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 0:0 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Спарта Роттердам 0:0 16 2 5 9 12 - 24 11
17. Фортуна Ситтард 0:0 16 2 4 10 16 - 39 10
18. ПЕК Зволле 0:0 16 1 4 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 0:0 9 3 2 4 11 - 14 11
11. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 0:0 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 0:0 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 0:0 8 1 3 4 3 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 0:0 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 0:0 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 0:0 9 0 3 6 8 - 20 3
17. ПЕК Зволле 0:0 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 0:0 Гоу Эхед Иглс онлайн


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