Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ремко Балк наказан за толчок Люкассен Бойд

45' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

43' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Утрехт выполняет удар от ворот.

38' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хорошую попытку сделал Дувикас Анастасиос . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Ремко Балк из команды Утрехт делает пас партнеру.

32' Хороший удар издали нанес Тимбер Квинтен , но отличный сейв сделал Уорнер Хан. Угловой.

32' Отличные скиллы показывает Тимбер Квинтен , обводя своих соперников

31' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Как он промахнулся? Густафссон Симон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Квинтен получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Утрехт выполняет удар от ворот.

22' Брауэрс Люк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Дувикас Анастасиос нанес удар головой, но Уорнер Хан спокойно отбил мяч.

17' Ремко Балк нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Ремко Балк из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...

13' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Люкассен Бойд наказан за толчок Ремко Балк

7' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ремко Балк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

4' Утрехт выполняет удар от ворот.

3' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.