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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0' 18'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Фортуна Ситтард
2.24
3.55
3.70
Все Коэффициенты
1
Лампру
Костантинос
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
23
Рейндерс
Элиано
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
11
Аджич
Лука
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
18
Лонвейк
Найджел
22
Самарис
Андреас
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
ПЕК Зволле
3-4-1-2
Фортуна Ситтард
5-3-2

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
2:2
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
3:0
К
2:0
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
4:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:3
ВД(GD
2:3
ВД(GD
0:3

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 3 0.2
Редан Дайшон 2 0.13
Саймак Мустафа 1 0.07
Хюйбертс Дин 1 0.07
Ван Полен Брам 1 (1) 0.07
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Ван Ден Белт Томас 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 7 (1) 0.47
Флемминг Зиан 2 0.13
Теки Тесфальдет 1 0.07
Toshio Lake 1 0.07
Ринстра Бен 1 0.07
Кокс Джордж 1 0.07
Samy Baghdadi 1 0.07
Tijjani Noslin 1 0.07

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Накаяма Юта 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Кастанер Жервейн 1 0
Клемент Пелле 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 2 1
Анга-Лётшер Мартин 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Кокс Джордж 2 0
Ринстра Бен 1 0
Пинту Иву 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
25%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
20
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
17%
3
15%
1-15
3
50%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
17%
5
25%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
26%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
5
50%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

25
39
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
6
24%
4
10%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
4
16%
5
13%
31-45
4
16%
9
23%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
5
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 15 11 2 2 38 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
5. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
6. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
7. Твенте 15 7 4 4 22 - 19 25
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 0:0 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Спарта Роттердам 0:0 16 2 5 9 12 - 24 11
17. Фортуна Ситтард 0:0 16 2 4 10 16 - 39 10
18. ПЕК Зволле 0:0 16 1 4 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 0:0 9 3 2 4 11 - 14 11
11. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 0:0 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 0:0 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 0:0 8 1 3 4 3 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 0:0 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 0:0 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 0:0 9 0 3 6 8 - 20 3
17. ПЕК Зволле 0:0 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Фортуна Ситтард
2.24
3.55
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:0 Фортуна Ситтард онлайн


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