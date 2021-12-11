Первый тайм

19' Костас Лампроу не дал случится голу! Флемминг Зиан должен был забивать, но Костас Лампроу сделал отличный сейв

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ринстра Бен нанес удар головой, но Костас Лампроу спокойно отбил мяч.

13' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Сёнтьенс Матс имел все шансы забить, но Костас Лампроу сделал отличный сейв!

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Меес де Вит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру