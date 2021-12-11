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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
20' Желтая карточка
Кастанер Жервейн
48' Желтая карточка
Накаяма Юта
59' Желтая карточка
Лонвейк Найджел
0:1
63' Гол
Лонвейк Найджел
88' Желтая карточка
Пинту Иву
90'+8

Ход матча

20'
Кастанер Жервейн
 
26'
Пабай Марк
Хюйбертс Дин
 
48'
Накаяма Юта
 
59'
 
Лонвейк Найджел
63'
0:1
Лонвейк Найджел
(Ринстра Бен)
73'
Samir Lagsir
Штридер Рико
 
74'
Тедич Слободан
Аджич Лука
 
80'
 
Пинту Иву
Тирпан Микаэль
85'
Rav van der Berg
Керстен Сэм
 
85'
Chardi Landu
Ван Ден Белт Томас
 
88'
 
Пинту Иву

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Лампру
Костантинос
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
23
Рейндерс
Элиано
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
11
Аджич
Лука
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
18
Лонвейк
Найджел
22
Самарис
Андреас
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
ПЕК Зволле
3-4-1-2
Фортуна Ситтард
5-3-2

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:2
Э
2:2
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
3:0
К
2:0
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
4:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:3
ВД(GD
2:3
ВД(GD
0:3

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 3 0.19
Редан Дайшон 2 0.13
Саймак Мустафа 1 0.06
Хюйбертс Дин 1 0.06
Ван Полен Брам 1 (1) 0.06
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Ван Ден Белт Томас 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 7 (1) 0.44
Флемминг Зиан 2 0.13
Теки Тесфальдет 1 0.06
Ринстра Бен 1 0.06
Toshio Lake 1 0.06
Кокс Джордж 1 0.06
Samy Baghdadi 1 0.06
Лонвейк Найджел 1 0.06
Tijjani Noslin 1 0.06

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Накаяма Юта 3 0
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Клемент Пелле 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 2 1
Анга-Лётшер Мартин 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Пинту Иву 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Кокс Джордж 2 0
Ринстра Бен 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
25%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
3
15%
1-15
3
43%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
14%
5
25%
46-60
2
29%
4
20%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
26%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
5
50%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
2
20%
2
12%
76-90

Пропущено

26
39
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
6
23%
4
10%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
4
15%
5
13%
31-45
4
15%
9
23%
46-60
4
15%
6
15%
61-75
5
19%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 15 11 2 2 38 - 14 35
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
5. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
6. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
7. Твенте 15 7 4 4 22 - 19 25
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Ваалвейк 15 3 6 6 16 - 23 15
15. Хераклес 15 4 2 9 15 - 21 14
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
11. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
14. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
15. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:1 Фортуна Ситтард онлайн


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