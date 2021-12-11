Яник ван Ош отбил мяч на угловой после удара Марк Пабаи из штрафной площади.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Костас Лампроу не дал случится голу! Сёнтьенс Матс должен был забивать, но Костас Лампроу сделал отличный сейв

44' Марк Пабаи нанес удар, но тот был заблокирован.

42' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Хюйбертс Дин получил травму и заменен. Марк Пабаи выходит на поле.

26' Ох, нехорошо это выглядит. Хюйбертс Дин получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Хюйбертс Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

23' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Янссен Рул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Кастанер Жервейн получил желтую карточку от судьи

20' Хорошую попытку сделал Дуарте Дерой . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Костас Лампроу не дал случится голу! Флемминг Зиан должен был забивать, но Костас Лампроу сделал отличный сейв

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ринстра Бен нанес удар головой, но Костас Лампроу спокойно отбил мяч.

13' Сёнтьенс Матс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Сёнтьенс Матс имел все шансы забить, но Костас Лампроу сделал отличный сейв!

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Меес де Вит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру