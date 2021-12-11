Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК
20' Желтая карточкаКастанер Жервейн
48' Желтая карточкаНакаяма Юта
59' Желтая карточкаЛонвейк Найджел
0:1
63' ГолЛонвейк Найджел
88' Желтая карточкаПинту Иву
Ход матча
20'
48'
59'
63'
0:1
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
11
Аджич
Лука
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
-
-
45 Chardi Landu
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mees de Wit
|3
|0.19
|Редан Дайшон
|2
|0.13
|Саймак Мустафа
|1
|0.06
|Хюйбертс Дин
|1
|0.06
|Ван Полен Брам
|1 (1)
|0.06
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Ван Ден Белт Томас
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|7 (1)
|0.44
|Флемминг Зиан
|2
|0.13
|Теки Тесфальдет
|1
|0.06
|Ринстра Бен
|1
|0.06
|Toshio Lake
|1
|0.06
|Кокс Джордж
|1
|0.06
|Samy Baghdadi
|1
|0.06
|Лонвейк Найджел
|1
|0.06
|Tijjani Noslin
|1
|0.06
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|3
|1
|Накаяма Юта
|3
|0
|Mees de Wit
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Штридер Рико
|2
|0
|Кастанер Жервейн
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Саймак Мустафа
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|2
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Пинту Иву
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Кокс Джордж
|2
|0
|Ринстра Бен
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
25%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
20
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
14%
3
15%
1-15
3
43%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
14%
5
25%
46-60
2
29%
4
20%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
4
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
5
26%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
5
26%
4
21%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
5
50%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
2
20%
2
12%
76-90
Пропущено
26
39
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
6
23%
4
10%
1-15
3
12%
8
21%
16-30
4
15%
5
13%
31-45
4
15%
9
23%
46-60
4
15%
6
15%
61-75
5
19%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3 Дордрехт - Фортуна Ситтард 0:0 Штрален - Фортуна Ситтард 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|38 - 14
|35
|3.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|4.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|5.
|Утрехт
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|6.
|Витесс
|15
|8
|2
|5
|20 - 22
|26
|7.
|Твенте
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|8.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Ваалвейк
|15
|3
|6
|6
|16 - 23
|15
|15.
|Хераклес
|15
|4
|2
|9
|15 - 21
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|17 - 39
|12
|17.
|Спарта Роттердам
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|11.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|12.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|13.
|Витесс
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|14.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|4.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1