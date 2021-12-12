Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Сенеси Маркос из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Маласиа Тирелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Синистерра Луис из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

43' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Гронинген

43' Синистерра Луис из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Гронинген выполняет удар от ворот.

40' Тоорнстра Йенс не смог попасть в створ ударом издали

40' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

38' Ван Хинтум Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Плохо сыграл Траунер Гернот - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

37' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Гронинген выполняет удар от ворот.

33' Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Судья подбегает и показывает Томаш Суслов из команды Гронинген отложенную желтую карточку за фол.

31' Удар от ворот произведет Фейеноорд

31' Дуарте Ларос не смог попасть в створ ударом издали

31' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ох, нехорошо это выглядит. Касанвирджо Нерайшо получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

26' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Де Леув Михаэль из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Нгонж Сириль пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

21' Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Опасность! Линссен Брайан из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

19' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дуарте Ларос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Матч возобновлен

14' Сенеси Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Дуарте Ларос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Синистерра Луис нанес удар головой, но Петер Леувенбург спокойно отбил мяч.

14' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гронинген выполняет удар от ворот.

11' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ларсен Йорген из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

10' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Опасность! Кекчю Оркун из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

9' Касанвирджо Нерайшо получил желтую карточку от судьи

8' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Линссен Брайан из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Опасность! Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

7' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Гронинген

7' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Гронинген начинает с центра поля