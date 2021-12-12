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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:0
Перерыв

Стадион:
Фейеноорд
0'
9' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
33' Желтая карточка
Суслов Томаш

Ход матча

9'
Касанвирджо Нерайшо
 
33'
Суслов Томаш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Фейеноорд
7.77
4.55
1.79
Все Коэффициенты
1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
27
Нгонж
Сириль
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
Гронинген
5-3-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Фейеноорд

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

28 матчей

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
6:0
Э
5:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.44
Ларсен Йорген 4 0.25
Суслов Томаш 1 0.06
Ирандуст Далехо 1 0.06
Де Леув Михаэль 1 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 10 0.63
Тиль Гус 9 0.56
Синистерра Луис 7 0.44
Дессерс Сириль 4 0.25
Тоорнстра Йенс 3 0.19
Кекчю Оркун 1 (1) 0.06
Джаханбакш Алиреза 1 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.06
Маласиа Тирелл 1 0.06
Баннис Науфаль 1 0.06
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Сенеси Маркос 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 6 0
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Paulos Abraham 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Эурснес Фредрик 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
9%
5
21%
1-15
4
36%
2
8%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
2
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
4
57%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Забито

16
38
8 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
2
13%
5
13%
1-15
5
31%
6
16%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
2
13%
6
16%
46-60
3
19%
3
8%
61-75
3
19%
11
29%
76-90

Пропущено

22
14
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
18%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
6
27%
5
36%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
3
14%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0
Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 0:0 16 11 3 2 38 - 14 36
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
5. Витесс 1:1 16 8 3 5 21 - 23 27
6. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
7. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Гронинген 0:0 16 4 7 5 17 - 21 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Хераклес 1:1 16 4 3 9 16 - 22 15
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 0:0 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 1:1 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
11. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 1:1 8 2 3 3 8 - 13 9
14. Гронинген 0:0 8 1 6 1 6 - 5 9
15. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:1 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 0:0 8 4 2 2 14 - 7 14
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 0:0 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. Хераклес 1:1 8 0 2 6 6 - 13 2
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
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Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Фейеноорд
7.77
4.55
1.79
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