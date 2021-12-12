Первый тайм

18' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

16' Тадич Душан из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Аякс выполняет удар от ворот.

15' Альварес Эдсон из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Витри Аслак Фонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

14' Матч возобновлен

14' Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

6' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Витри Аслак Фонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гравенберх Райан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

2' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аякс начинает с центра поля