Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
АЗ Алкмаар
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.4%
4.5%
9.1%
19 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 11 побед
33 матча
57.6%
15.2%
27.2%
19 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
57.6%
9.1%
33.3%
19 побед 3 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|9
|0.56
|Тадич Душан
|6
|0.38
|Бергёйс Стивен
|5
|0.31
|Антони
|5
|0.31
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.25
|Нерес Давид
|3
|0.19
|Классен Дэви
|3
|0.19
|Альварес Эдсон
|2
|0.13
|Перейра Данило II
|2
|0.13
|Тимбер Юррьен
|2
|0.13
|Мартинес Лисандро
|1
|0.06
|Дарами Мохаммед
|1
|0.06
|Гравенберх Райан
|1
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.06
|Кудус Мохаммед
|1
|0.06
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|7 (2)
|0.44
|Де Вит Дани
|6
|0.38
|Павлидис Вангелис
|5
|0.31
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.13
|Гудмундссон Альберт
|2 (1)
|0.13
|Абухлал Закария
|2
|0.13
|Вайндал Оуэн
|1
|0.06
|Павлидис Василис
|1
|0.06
|Класи Йорди
|1
|0.06
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.06
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алле Себастьян
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Павлидис Вангелис
|3
|0
|Инди Мартинс
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Вайндал Оуэн
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Класи Йорди
|0
|1
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
9
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
4
13%
1
11%
1-15
7
23%
2
22%
16-30
5
17%
2
22%
31-45
3
10%
2
22%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
20%
2
22%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
6%
4
21%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
5
56%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Забито
46
28
24 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
11%
5
18%
1-15
11
24%
4
14%
16-30
8
17%
6
21%
31-45
5
11%
6
21%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
8
17%
7
25%
76-90
Пропущено
4
21
1 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 13
1
25%
7
33%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
50%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2
Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|16
|11
|4
|1
|48 - 2
|37
|2.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|39 - 15
|36
|3.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|4.
|Витесс
|16
|9
|2
|5
|22 - 23
|29
|5.
|Твенте
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|7.
|Утрехт
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|8.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|16
|7
|3
|6
|28 - 21
|24
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Гронинген
|16
|4
|7
|5
|18 - 22
|19
|13.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|14.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|15.
|Хераклес
|16
|4
|2
|10
|16 - 23
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|17 - 39
|12
|17.
|Спарта Роттердам
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|0:0
|9
|6
|2
|1
|32 - 1
|20
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|0:0
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|4.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|5.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1