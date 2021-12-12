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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
АЗ Алкмаар
1.43
6.00
9.20
Все Коэффициенты
Новости
32
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
Аякс
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Аякс
АЗ Алкмаар

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.4%
4.5%
9.1%
19 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 11 побед

33 матча

57.6%
15.2%
27.2%
19 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.6%
9.1%
33.3%
19 побед 3 ничьи 11 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 9 0.56
Тадич Душан 6 0.38
Бергёйс Стивен 5 0.31
Антони 5 0.31
Мазрауи Нуссер 4 0.25
Нерес Давид 3 0.19
Классен Дэви 3 0.19
Альварес Эдсон 2 0.13
Перейра Данило II 2 0.13
Тимбер Юррьен 2 0.13
Мартинес Лисандро 1 0.06
Дарами Мохаммед 1 0.06
Гравенберх Райан 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Кудус Мохаммед 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Ренсх Девайн 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 7 (2) 0.44
Де Вит Дани 6 0.38
Павлидис Вангелис 5 0.31
Рейндерс Тиджани 2 0.13
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.13
Абухлал Закария 2 0.13
Вайндал Оуэн 1 0.06
Павлидис Василис 1 0.06
Класи Йорди 1 0.06
Витри Аслак Фонн 1 0.06
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Эвьен Хэкон 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Нерес Давид 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 4 0
Хацидиакос Пантелис 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Павлидис Вангелис 3 0
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Вайндал Оуэн 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Класи Йорди 0 1
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
9
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
4
13%
1
11%
1-15
7
23%
2
22%
16-30
5
17%
2
22%
31-45
3
10%
2
22%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
6
20%
2
22%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
6%
4
21%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
5
56%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Забито

46
28
24 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
11%
5
18%
1-15
11
24%
4
14%
16-30
8
17%
6
21%
31-45
5
11%
6
21%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
8
17%
7
25%
76-90

Пропущено

4
21
1 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 10
4 Не пропускали 13
1
25%
7
33%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
2
50%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2
Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Аякс 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 16 11 4 1 48 - 2 37
2. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Витесс 16 9 2 5 22 - 23 29
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
7. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
8. АЗ Алкмаар 0:0 16 7 3 6 28 - 21 24
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Гронинген 16 4 7 5 18 - 22 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
15. Хераклес 16 4 2 10 16 - 23 14
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 0:0 9 6 2 1 32 - 1 20
5. АЗ Алкмаар 0:0 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 0:0 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 0:0 9 2 2 5 9 - 12 8
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
АЗ Алкмаар
1.43
6.00
9.20
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Где смотреть матч Аякс 0:0 АЗ Алкмаар онлайн


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АЗ Алкмаар

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