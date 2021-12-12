Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

45' Даан Хейсман из команды Витесс отправил кросс в штрафную...

45' Хорошую попытку сделал Даан Хейсман. Удар в створ, но вратарь начеку

43' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Даса Элазар из команды Витесс

42' Даса Элазар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Близко! Бьет Элиас Сиерра из команды Хераклес , но мяч успели вынести с линии ворот!

42' ШАНС! Элиас Сиерра вышел один на один с голкипером...

42' Элиас Сиерра из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...

42' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Ох, нехорошо это выглядит. Даса Элазар получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Виттек Максимилиан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

39' Плохо сыграл Кнустер Матс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

36' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает неудачный навес.

34' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ох, нехорошо это выглядит. Даса Элазар получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Витесс будет все-таки засчитан.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Фантастический гол, где все сам сделал Икома Луис

31' Г О О О О Л - Икома Луис из команды Витесс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

31' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ренте Марко нанес удар головой, но Джерон Хоувен спокойно отбил мяч.

28' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

28' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает пас партнеру.

27' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Элиас Сиерра из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Хераклес

25' Икома Луис из команды Витесс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

24' Ренте Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Г О О О О Л - Лаурсен Николай забивает с левой ноги!

21' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Лаурсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бёйтинк Томас нанес удар, мяч был парирован, но Янис Бласвич не удержал его в руках.

17' Джакомо Квальята не смог попасть в створ ударом издали

17' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Виттек Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Духи Данило наказан за толчок Элиас Сиерра

14' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хераклес выполняет удар от ворот.

11' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Тронстад Сондре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Даан Хейсман нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Игрок Элиас Сиерра из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

3' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля