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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
1:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Хераклес
0'
0:1
22' Гол
Лаурсен Николай
1:1
31' Гол
Икома Луис
48'

Ход матча

22'
0:1
Лаурсен Николай
(Сирхейс Кай)
31'
Икома Луис
(Базур Рихедли)
1:1
46'
Манхуф Миллион
Даса Элазар
 
46'
 
Sven Sonnenberg
Ренте Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Хераклес
2.02
4.15
5.40
Все Коэффициенты
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
29
Бёйтинк
Томас
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
15
Схоофс
Лукас
11
Лаурсен
Николай
16
Сирхейс
Кай
8
Сиерра
Элиас
Витесс
3-5-2
Хераклес
4-3-3

История личных встреч

Витесс
Хераклес

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

30 матчей

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
К
0:2
Э
1:1
Э
3:2
К
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:5
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
6:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 8 (1) 0.5
Фредериксен Николай 5 0.31
Тронстад Сондре 2 0.13
Гбоо Янн 2 0.13
Базур Рихедли 1 0.06
Дарфалу Усама 1 0.06
Духи Данило 1 0.06
Бёйтинк Томас 1 0.06
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.25
Аззауи Исмаил 3 0.19
Влут Рай 3 (1) 0.19
Сирхейс Кай 2 0.13
Бакыш Синан 2 0.13
Лаурсен Николай 1 0.06
Ренте Марко 1 0.06
Сиерра Элиас 0 0
Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 5 0
Виттек Максимилиан 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 6 0
Фадига Ноа 4 0
Влут Рай 3 0
Де ла Торре Лука 3 0
Ренте Марко 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Кнустер Матс 2 0
Бласвих Янис 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
43%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
7%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
19%
2
12%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
19
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
2
11%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
6
29%
3
16%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2
Хераклес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. Фейеноорд 0:0 16 11 3 2 38 - 14 36
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
5. Витесс 1:1 16 8 3 5 21 - 23 27
6. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
7. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
8. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 28 - 21 23
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Гронинген 0:0 16 4 7 5 17 - 21 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Хераклес 1:1 16 4 3 9 16 - 22 15
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 0:0 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 1:1 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
11. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
12. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
13. Витесс 1:1 8 2 3 3 8 - 13 9
14. Гронинген 0:0 8 1 6 1 6 - 5 9
15. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:1 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 0:0 8 4 2 2 14 - 7 14
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 0:0 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. Хераклес 1:1 8 0 2 6 6 - 13 2
18. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Хераклес
2.02
4.15
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витесс 1:1 Хераклес онлайн


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