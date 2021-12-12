Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
22' ГолЛаурсен Николай
1:1
31' ГолИкома Луис
Ход матча
22'
0:1
31'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
21
Беро
Матуш
40
Уйсман
Дан
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Хераклес
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
30 матчей
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|8 (1)
|0.5
|Фредериксен Николай
|5
|0.31
|Тронстад Сондре
|2
|0.13
|Гбоо Янн
|2
|0.13
|Базур Рихедли
|1
|0.06
|Дарфалу Усама
|1
|0.06
|Духи Данило
|1
|0.06
|Бёйтинк Томас
|1
|0.06
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.25
|Аззауи Исмаил
|3
|0.19
|Влут Рай
|3 (1)
|0.19
|Сирхейс Кай
|2
|0.13
|Бакыш Синан
|2
|0.13
|Лаурсен Николай
|1
|0.06
|Ренте Марко
|1
|0.06
|Сиерра Элиас
|0
|0
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|5
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Икома Луис
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|6
|0
|Фадига Ноа
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Де ла Торре Лука
|3
|0
|Ренте Марко
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Басачикоглу Билал
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
43%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
1
7%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
9
9
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
19%
2
12%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
6
29%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
19
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
2
11%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
6
29%
3
16%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2
Хераклес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|Фейеноорд
|0:0
|16
|11
|3
|2
|38 - 14
|36
|3.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|4.
|Твенте
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|5.
|Витесс
|1:1
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|6.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|7.
|Утрехт
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|8.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Гронинген
|0:0
|16
|4
|7
|5
|17 - 21
|19
|13.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|14.
|Хераклес
|1:1
|16
|4
|3
|9
|16 - 22
|15
|15.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|17 - 39
|12
|17.
|Спарта Роттердам
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|0:0
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Хераклес
|1:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|11.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|12.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|13.
|Витесс
|1:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|14.
|Гронинген
|0:0
|8
|1
|6
|1
|6 - 5
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|1:1
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|4.
|Фейеноорд
|0:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|5.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|0:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|Хераклес
|1:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 13
|2
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1