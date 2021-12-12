Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Витесс вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Икома Луис из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Судья сигнализирует, что Джакомо Квальята из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ромарик Япи

94' Сзоке Адриан имел все шансы забить, но Джерон Хоувен сделал отличный сейв!

92' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Схоофс Лукас получил желтую карточку от судьи

91' Джакомо Квальята из команды Хераклес подал угловой слева.

91' Джакомо Квальята навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

89' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

88' Ороз Алоис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

85' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

84' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Витесс

80' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Витесс

79' Де ла Торре Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Игрок Бакыш Синан из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

77' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Витесс

74' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Джакомо Квальята навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Бёйтинк Томас получил желтую карточку от судьи

71' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Свен Сонненберг из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

69' Тактическая замена. Элиас Сиерра уходит с поля и его заменяет Бакыш Синан

68' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

66' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

65' Даан Хейсман получил травму и заменен. Ромарик Япи выходит на поле.

64' Ох, нехорошо это выглядит. Даан Хейсман получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Даан Хейсман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Витесс

62' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

60' Удар от ворот произведет Хераклес

60' Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали

59' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Манхуф Миллион - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Хераклес выполняет удар от ворот.

55' Кнустер Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Витесс выполняет удар от ворот.

52' Хераклес выполняет удар от ворот.

52' Виттек Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

51' Витесс выполняет удар от ворот.

50' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Г О О О О О Л - Икома Луис из команды Витесс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янис Бласвич прыгнул не в ту сторону.

48' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота