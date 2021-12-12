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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
2:1
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
0:1
22' Гол
Лаурсен Николай
1:1
31' Гол
Икома Луис
48' Желтая карточка
Де ла Торре Лука
2:1
49' Пенальти
Икома Луис
56' Желтая карточка
Манхуф Миллион
72' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
90' Желтая карточка
Схоофс Лукас
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Лаурсен Николай
(Сирхейс Кай)
31'
Икома Луис
(Базур Рихедли)
1:1
46'
Манхуф Миллион
Даса Элазар
 
46'
 
Sven Sonnenberg
Ренте Марко
48'
 
Де ла Торре Лука
49'
Икома Луис
2:1
56'
Манхуф Миллион
 
65'
Япи Ромарик
Уйсман Дан
 
69'
 
Бакыш Синан
Сиерра Элиас
69'
 
Сзоке Адриан
Лаурсен Николай
72'
Бёйтинк Томас
 
72'
Вруг Патрик
Бёйтинк Томас
 
81'
Ороз Алоис
Базур Рихедли
 
81'
Фон Моос Юлиан
Икома Луис
 
90'
 
Схоофс Лукас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
29
Бёйтинк
Томас
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
15
Схоофс
Лукас
11
Лаурсен
Николай
16
Сирхейс
Кай
8
Сиерра
Элиас
Витесс
3-5-2
Хераклес
4-3-3

История личных встреч

Витесс
Хераклес

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

30 матчей

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
15 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.3%
33.3%
23.4%
13 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:2
Э
3:0
К
0:2
Э
1:1
Э
3:2
К
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:5
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
6:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 9 (2) 0.56
Фредериксен Николай 5 0.31
Тронстад Сондре 2 0.13
Гбоо Янн 2 0.13
Базур Рихедли 1 0.06
Дарфалу Усама 1 0.06
Духи Данило 1 0.06
Бёйтинк Томас 1 0.06
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.25
Аззауи Исмаил 3 0.19
Влут Рай 3 (1) 0.19
Сирхейс Кай 2 0.13
Бакыш Синан 2 0.13
Лаурсен Николай 1 0.06
Ренте Марко 1 0.06
Сиерра Элиас 0 0
Кваглиата Джакомо 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 5 0
Виттек Максимилиан 4 0
Бёйтинк Томас 2 1
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 6 0
Де ла Торре Лука 4 0
Фадига Ноа 4 0
Влут Рай 3 0
Ренте Марко 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Кнустер Матс 2 0
Бласвих Янис 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
7%
1
10%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
4
17%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
7
30%
3
17%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
2
9%
5
28%
76-90

Пропущено

22
21
15 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
6
27%
3
14%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
3
14%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0
Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2
Хераклес
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1
Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 Хераклес - ХСК-21 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 16 11 4 1 48 - 2 37
2. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
3. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
4. Витесс 16 9 2 5 22 - 23 29
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
7. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
8. АЗ Алкмаар 0:0 16 7 3 6 28 - 21 24
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 15 5 4 6 20 - 24 19
12. Гронинген 16 4 7 5 18 - 22 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
15. Хераклес 16 4 2 10 16 - 23 14
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 0:0 9 6 2 1 32 - 1 20
5. АЗ Алкмаар 0:0 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 0:0 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
5. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 0:0 9 2 2 5 9 - 12 8
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Витесс 2:1 Хераклес онлайн


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