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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
НЕК Неймеген
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
9' Гол
Маттссон Магнус
11'

Ход матча

9'
Маттссон Магнус
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 16 Владение мячом, % 84

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
ПСВ
9.80
6.40
1.48
Все Коэффициенты
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
5
Гут
Родриго
24
Вердонк
Калвин
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
16
Дроммел
Йоэл
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
8
Ван
Гинкел
Марко
6
Сангаре
Ибрахим
11
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
19
Брума
Арминду
9
Винисиус
Карлос
НЕК Неймеген
5-3-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
ПСВ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

18 матчей

5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:4
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
5:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
К
3:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.31
Окита Жонатан 4 0.25
Брюин Джорди 3 0.19
Тавшан Элаис 3 0.19
Вет Хавьер 1 0.06
Вердонк Калвин 1 0.06
Баррето Эдгар 1 0.06
Маттссон Магнус 1 0.06
Одентал Кас 1 0.06
Дуэлунд Миккель 0 0
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.31
Гакпо Коди 4 0.25
Захави Эран 4 0.25
Винисиус Карлос 3 0.19
Вертессен Йорбе 3 0.19
Рамальо Андре 3 0.19
Доан Рицу 3 0.19
Боскальи Оливье 3 0.19
Сангаре Ибрахим 3 0.19
Мадуэке Нони 2 0.13
Ван Гинкел Марко 1 0.06
Мвене Филипп 1 0.06
Прёппер Дэви 1 0.06
Томас Райан 1 0.06
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Жуниор Мауро 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 0
Окита Жонатан 3 0
Одентал Кас 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
13%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
50%
2
13%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

13
24
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
15%
2
8%
1-15
4
31%
6
25%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
3
23%
5
21%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
1
8%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
20%
4
31%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Забито

21
39
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
14%
5
13%
1-15
4
19%
8
21%
16-30
6
29%
4
10%
31-45
5
24%
6
15%
46-60
1
5%
5
13%
61-75
2
10%
11
28%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
17%
4
19%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
6
26%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0
ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0
ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
2. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
3. ПСВ 0:1 16 11 1 4 38 - 23 34
4. Витесс 16 9 2 5 22 - 23 29
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
7. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
8. АЗ Алкмаар 16 8 2 6 30 - 22 26
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. НЕК Неймеген 1:0 16 6 4 6 21 - 24 22
11. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
12. Гронинген 16 4 7 5 18 - 22 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
15. Хераклес 16 4 2 10 16 - 23 14
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 0:1 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. НЕК Неймеген 1:0 8 3 2 3 9 - 8 11
13. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
14. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
15. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
4. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
5. ПСВ 0:1 8 4 1 3 13 - 11 13
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 1:0 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
ПСВ
9.80
6.40
1.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч НЕК Неймеген 1:0 ПСВ онлайн


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ПСВ

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