Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Гоффертштадион
1:0
8' ГолМаттссон Магнус
63' Undefined phrase: football_event_Сангаре Ибрахим
68' Желтая карточкаШоне Лассе
1:1
80' ГолВертессен Йорбе
1:2
90' ГолВинисиус Карлос
90' Желтая карточкаВинисиус Карлос
90' Желтая карточкаПропер Дирк
Ход матча
8'
1:0
63'
68'
80'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 9
-
1 Угловые 14
-
3 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
11
Гакпо
Коди
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
23 Бекман ТомасНападающий
- Нападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
ПСВ
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
18 матчей
5.6%
22.2%
72.2%
1 победа 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.6%
44.4%
50%
1 победа 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|5
|0.31
|Окита Жонатан
|4
|0.25
|Брюин Джорди
|3
|0.19
|Тавшан Элаис
|3
|0.19
|Маттссон Магнус
|2
|0.13
|Вет Хавьер
|1
|0.06
|Вердонк Калвин
|1
|0.06
|Баррето Эдгар
|1
|0.06
|Одентал Кас
|1
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|5
|0.31
|Гакпо Коди
|4
|0.25
|Винисиус Карлос
|4
|0.25
|Захави Эран
|4
|0.25
|Вертессен Йорбе
|4
|0.25
|Рамальо Андре
|3
|0.19
|Доан Рицу
|3
|0.19
|Боскальи Оливье
|3
|0.19
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.19
|Мадуэке Нони
|2
|0.13
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.06
|Мвене Филипп
|1
|0.06
|Прёппер Дэви
|1
|0.06
|Томас Райан
|1
|0.06
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Пропер Дирк
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Гётце Марио
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
22%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
44%
2
12%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
11%
6
35%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Забито
13
24
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
15%
2
8%
1-15
4
31%
6
25%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
3
23%
5
21%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
1
8%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
15
13
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
20%
4
31%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Забито
22
41
14 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
4
18%
5
12%
1-15
4
18%
8
20%
16-30
6
27%
4
10%
31-45
5
23%
6
15%
46-60
1
5%
5
12%
61-75
2
9%
13
32%
76-90
Пропущено
25
22
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
4
16%
5
23%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
8
32%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1
НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:0
ПСВ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0
ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|16
|12
|1
|3
|40 - 23
|37
|2.
|Аякс
|16
|11
|3
|2
|49 - 4
|36
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|39 - 15
|36
|4.
|Витесс
|16
|9
|2
|5
|22 - 23
|29
|5.
|Твенте
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|7.
|Утрехт
|16
|8
|3
|5
|30 - 20
|27
|8.
|АЗ Алкмаар
|16
|8
|2
|6
|30 - 22
|26
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Гронинген
|16
|4
|7
|5
|18 - 22
|19
|13.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|14.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|15.
|Хераклес
|16
|4
|2
|10
|16 - 23
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|17 - 39
|12
|17.
|Спарта Роттердам
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|ПСВ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|5.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1