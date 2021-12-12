Второй тайм

100' Гакпо Коди из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

100' Обе команды могли выиграть сегодня, но ПСВ вырывает победу

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Брума Арминду пробил со штрафного прямо в стенку

97' Пропер Дирк получил желтую карточку от судьи

97' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

95' Вердонк Калвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Винисиус Карлос получил желтую карточку от судьи

92' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

92' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Г О О О О Л - Винисиус Карлос забивает с правой ноги!

90' Гакпо Коди из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

89' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Каруани Суфьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Эль-Каруани Суфьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

86' Игрок Тезе Джордан из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

85' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

84' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

78' Отличные скиллы показывает Гётце Марио , обводя своих соперников

77' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Гётце Марио нанес удар, мяч был парирован, но Маттийс Брандерхорст не удержал его в руках.

77' Джоэл Дроммел не дал случится голу! Тавшан Элаис должен был забивать, но Джоэл Дроммел сделал отличный сейв

77' ШАНС! Тавшан Элаис вышел один на один с голкипером...

75' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Игрок Винисиус Карлос из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Боскальи Оливье из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

73' Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хорошую попытку сделал Гётце Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

70' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Шоне Лассе получает желтую карточку за нырок

68' Шоне Лассе упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

66' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Маттийс Брандерхорст не дал случится голу! Винисиус Карлос должен был забивать, но Маттийс Брандерхорст сделал отличный сейв

62' Шоне Лассе наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

61' Гут Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Гакпо Коди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Боскальи Оливье не смог попасть в створ ударом издали

56' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

54' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ван Гинкел Марко наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

50' Хорошую попытку сделал Брюин Джорди . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

48' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

48' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля