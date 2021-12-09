Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
История личных встреч
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.25
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.19
|Каньос Серхи
|2
|0.13
|Генри Рико
|2
|0.13
|Висса Йоан
|2
|0.13
|Янссон Понтус
|1
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Годдос Саман
|1
|0.06
|Пиннок Итан
|1
|0.06
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.06
|Янельт Витали
|1
|0.06
|Баптист Шендон
|1
|0.06
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|7 (2)
|0.44
|Фернандеш Бруну
|5
|0.31
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.25
|Фред Сантос
|2
|0.13
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.13
|Лингард Джесси
|2
|0.13
|Кавани Эдинсон
|1
|0.06
|Марсьяль Антони
|1
|0.06
|Ван де Бек Донни
|1
|0.06
|Санчо Джедон
|1
|0.06
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каньос Серхи
|5
|0
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|4
|1
|Погба Поль
|4
|1
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Шоу Люк
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Мактоминай Скотт
|4
|0
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
5
50%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
27%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
25%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Забито
21
28
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
3
11%
16-30
2
10%
5
18%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
5
24%
7
25%
76-90
Пропущено
22
22
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
23%
3
14%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
5
23%
5
23%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
3
14%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 25
|19
|12.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брентфорд
2.6% (1)
Ничья
13.2% (5)
Манчестер Юнайтед
84.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
66.67% (24)
Нет
33.33% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
42.1% (16)
0:2 Манчестер Юнайтед
23.7% (9)
1:1 Ничья
10.5% (4)
1:3 Манчестер Юнайтед
5.3% (2)
0:1 Манчестер Юнайтед
5.3% (2)
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