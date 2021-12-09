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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 38
Брентфорд 2.6% (1)
X 13.2% (5)
Манчестер Юнайтед 84.2% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Манчестер Юнайтед
5.20
4.30
1.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брентфорд
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.25
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.19
Каньос Серхи 2 0.13
Генри Рико 2 0.13
Висса Йоан 2 0.13
Янссон Понтус 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Йоргенсен Матиас 1 0.06
Янельт Витали 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 7 (2) 0.44
Фернандеш Бруну 5 0.31
Гринвуд Мэйсон 4 0.25
Фред Сантос 2 0.13
Рэшфорд Маркус 2 0.13
Лингард Джесси 2 0.13
Кавани Эдинсон 1 0.06
Марсьяль Антони 1 0.06
Ван де Бек Донни 1 0.06
Санчо Джедон 1 0.06
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каньос Серхи 5 0
Норгор Кристиан 4 0
Янссон Понтус 3 0
Гуд Чарли 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Тони Айвен 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Айер Кристоффер 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Мактоминай Скотт 4 0
Роналду Криштиану 3 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
1
10%
5
50%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
27%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
25%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Забито

21
28
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
3
14%
1
4%
1-15
5
24%
3
11%
16-30
2
10%
5
18%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
3
14%
5
18%
61-75
5
24%
7
25%
76-90

Пропущено

22
22
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
23%
3
14%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
5
23%
5
23%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
5
23%
2
9%
61-75
3
14%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
11. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
12. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
13. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
14. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
15. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
13. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
14. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2021, осталось 2 дня 15 часов 33 минуты.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Брентфорд 2.6% (1)
    X 13.2% (5)
    Манчестер Юнайтед 84.2% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.20
    4.30
    1.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брентфорд
    2.6% (1)
    Ничья
    13.2% (5)
    Манчестер Юнайтед
    84.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (24)
    Нет
    33.33% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    42.1% (16)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    23.7% (9)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    5.3% (2)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    5.3% (2)
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    Брентфорд
    Манчестер Юнайтед

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