Макгинн с тридцати пяти метров пробил под перекладину. Крул с трудом отвёл угрозу от ворот в прыжке.

Соарес разыграл угловой удар с партнёрами. Гости отошли с мячом к центральному кругу.

Гилмор слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч головой выбил Мингс.

8' Рамси на левом фланге сделал неточную передачу на Буэндию.

7' Уоткинс не добрался до мяча после прострела Кэша справа в штрафную площадь.

6' Гости активнее начали встречу. "Норвич" старается сбить темп матча, контролируя мяч на своей половине поля.

5' Прострел Таргетта слева в штрафную площадь соперники перехватили.

4' Буэндия не позволил Ааронсу начать атаку по левому флангу.

3' Соарес исполнил первый угловой удар в матче. Подача последовала к линии штрафной площади, где оказались только соперники.

2' "Норвич" играет в жёлтых футболках и зелёных трусах, "Астон Вилла" - в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах.