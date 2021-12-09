Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
История личных встреч
Норвич
Астон Вилла
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
35.3%
5.9%
58.8%
6 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|5 (2)
|0.31
|Норманн Матиас
|1
|0.06
|Хэнли Грант
|1
|0.06
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.06
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.25
|Макгинн Джон
|3
|0.19
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.19
|Конса Эзри
|2
|0.13
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.06
|Бэйли Леон
|1
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.06
|Таргетт Мэтт
|1
|0.06
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.06
|Хаус Кортни
|1
|0.06
|Кэш Мэтти
|1
|0.06
|Рамси Джакоб
|1
|0.06
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Гибсон Бен
|2
|1
|Уильямс Брендон
|3
|0
|Ааронс Макс
|3
|0
|Пукки Теэму
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Маклин Кенни
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Конса Эзри
|1
|1
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Пропущено
18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
11%
3
25%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
5
28%
5
42%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 3
3
30%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
7
33%
61-75
2
20%
6
29%
76-90
Пропущено
30
25
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
13%
6
24%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
1
3%
4
16%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
9
30%
3
12%
61-75
7
23%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0
Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|33 - 9
|38
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|21 - 25
|19
|12.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 27
|19
|13.
|Эвертон
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|15.
|Лидс
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 25
|16
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 21
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|17 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 3
|19
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 14
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич - Астон Вилла
Исход игры
Норвич
8.8% (3)
Ничья
35.3% (12)
Астон Вилла
55.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
84.38% (27)
Нет
15.63% (5)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
32.4% (11)
1:1 Ничья
29.4% (10)
2:1 Норвич
8.8% (3)
0:2 Астон Вилла
5.9% (2)
1:3 Астон Вилла
5.9% (2)
0:1 Астон Вилла
5.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!