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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
Прогнозы 34
Норвич 8.8% (3)
X 35.3% (12)
Астон Вилла 55.9% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Астон Вилла
3.75
3.64
2.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Норвич
Астон Вилла

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
5.9%
58.8%
6 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:5
Ч
1:2
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
4:2
Ч
2:0
Ч
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
КЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.31
Норманн Матиас 1 0.06
Хэнли Грант 1 0.06
Омобамиделе Эндрю 1 0.06
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.25
Макгинн Джон 3 0.19
Ингс Дэнни 3 (1) 0.19
Конса Эзри 2 0.13
Буэндия Эмилиано 1 0.06
Бэйли Леон 1 0.06
Мингс Тайрон 1 0.06
Таргетт Мэтт 1 0.06
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.06
Хаус Кортни 1 0.06
Кэш Мэтти 1 0.06
Рамси Джакоб 1 0.06
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Норманн Матиас 4 0
Гибсон Бен 2 1
Уильямс Брендон 3 0
Ааронс Макс 3 0
Пукки Теэму 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 4 0
Мингс Тайрон 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Конса Эзри 1 1
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
3
23%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
11%
3
25%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
5
28%
5
42%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 3
3
30%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
1
10%
7
33%
61-75
2
20%
6
29%
76-90

Пропущено

30
25
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
13%
6
24%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
1
3%
4
16%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
9
30%
3
12%
61-75
7
23%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0
Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0 Норвич - Джиллингем 5:0
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 33 - 9 38
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
5. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
11. Астон Вилла Заявка 16 6 1 9 21 - 25 19
12. Лестер Заявка 15 5 4 6 23 - 27 19
13. Эвертон Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
14. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
15. Лидс Заявка 16 3 7 6 17 - 25 16
16. Кристал Пэлас Заявка 15 3 7 5 19 - 21 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
19. Норвич Заявка 16 2 4 10 8 - 32 10
20. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 18 - 3 19
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
9. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
10. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
12. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
10. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
13. Астон Вилла Заявка 8 2 0 6 7 - 14 6
14. Лидс Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2021, осталось 2 дня 15 часов 48 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Норвич 8.8% (3)
    X 35.3% (12)
    Астон Вилла 55.9% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Астон Вилла
    3.75
    3.64
    2.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норвич - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Норвич - Астон Вилла

    Исход игры
    Норвич
    8.8% (3)
    Ничья
    35.3% (12)
    Астон Вилла
    55.9% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (17)
    Меньше
    46.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    84.38% (27)
    Нет
    15.63% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    32.4% (11)
    1:1 Ничья
    29.4% (10)
    2:1 Норвич
    8.8% (3)
    0:2 Астон Вилла
    5.9% (2)
    1:3 Астон Вилла
    5.9% (2)
    0:1 Астон Вилла
    5.9% (2)
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    Норвич
    Астон Вилла

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